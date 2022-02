US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NBA und NFL verpasst haben

NBA-Profi Dennis Schröder (r) im Duell mit Jalon Suggs von Orlando Magic. Foto: dpa/John Raoux

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Schröder glänzt gegen die Wagner-Brüder.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eishockey: Schröder glänzt gegen die Wagner-Brüder

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit NBA-Rekordmeister Boston Celtics das Duell gegen die Wagner-Brüder klar für sich entschieden. Der 28 Jahre alte Braunschweiger glänzte beim 116:83 bei den Orlando Magic mit 22 Punkten. Rookie Franz Wagner erzielte acht Zähler, sein älterer Bruder Moritz sechs.

Lesen Sie auch NFL-Finale : Alle Infos zum Super Bowl 2022

Schröder war hinter Teamkollege Jaylen Brown (26 Punkte) der zweitbeste Schütze der Partie. Die Celtics liegen nach dem fünften Sieg in Serie auf dem achten Platz der Eastern Conference. Orlando bleibt mit nur zwölf Erfolgen aus 55 Partien das Team mit der schlechtesten Bilanz der Liga.

Isaiah Hartenstein blieb beim 113:136 der Los Angeles Clippers bei den Milwaukee Bucks in knapp acht Minuten Einsatzzeit punktlos. Das Bucks-Trio Giannis Antetokounmpo (28 Zähler), Jrue Holiday (27) und Bobby Portis (24) sorgte fast im Alleingang für den ungefährdeten Sieg des Champions.

Die Dallas Mavericks setzten sich ohne Maximilian Kleber mit 103:94 gegen die Atlanta Hawks durch. Superstar Luka Doncic führte das Team aus Texas mit einem Triple Double (18 Punkte, zehn Rebounds, elf Assists) zum Erfolg. Kleber fiel erneut wegen einer Knieverletzung aus.

Football: McDaniel wird Nachfolger von Flores als Dolphins-Headcoach

Die Miami Dolphins haben Mike McDaniel als Nachfolger des gefeuerten Headcoach Brian Flores präsentiert. Der 38-Jährige war in der vergangenen Saison als "Offensive Coordinator" bei den San Francisco 49ers tätig. Er ist erst der vierte Cheftrainer der National Football League (NFL), der einer Minderheit angehört.

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

McDaniel definiert sich als multi-ethnisch. Er beerbt Flores, der von den Dolphins entlassen worden war und anschließend eine Klage gegen die NFL wegen Rassendiskriminierung einreichte. Die Liga besteht aus 32 Teams, neben McDaniel gibt es aber in Mike Tomlin (Pittsburgh Steelers), Robert Saleh (New York Jets) und Ron Rivera (Washington Commanders) nur drei weitere einer Minderheit angehörigen Cheftrainer.

Die 49ers erhalten als Entschädigung für die Ausbildung eines Assistenten, der einer Minderheit angehört, gemäß der "Rooney Regel" zwei Draft-Picks in der dritten Runde. In den vergangenen fünf Spielzeiten stand McDaniel in San Francisco unter Vertrag.

Am vergangenen Dienstag hatte Flores die NFL, die Dolphins sowie die New York Giants und Denver Broncos, bei denen er als Kandidat gehandelt worden war, verklagt. Die Liga sei "in gewisser Weise rassistisch getrennt und wird wie eine Plantage geführt", hieß es in der Anklageschrift: "Die 32 Teambesitzer - keiner von ihnen schwarz - profitieren erheblich von der Arbeit der NFL-Spieler, von denen 70 Prozent Schwarze sind." Die NFL wehrte sich zunächst gegen die Vorwürfe.

(RP/SID/dpa)