US-Sport kompakt : NHL-Pleiten für Seider und Sturm

Moritz Seider, Spieler der Detroit Red Wings. Foto: AFP/Gregory Shamus

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Eishockey: Seider punktet bei Red-Wings-Niederlage in achtem Spiel in Serie

Der deutsche Eishockey-Profi Moritz Seider von den Detroit Red Wings hat in seiner ersten NHL-Saison zu einer Club-Legende aufgeschlossen. Beim 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) bei den Tampa Bay Lightning am Freitagabend (Ortszeit) war der 19 Jahre alte Verteidiger im achten Spiel in Serie an mindestens einem Treffer beteiligt - das gelang zuletzt 1983 dem Hall-of-Famer Steve Yzerman in seiner ersten Saison in der NHL für Detroit.

Seider bereitete gegen den Meister der vergangenen zwei Jahre den zwischenzeitlichen Ausgleich von Robby Fabbri mit einem Schuss vor, den Lightning-Torhüter Brian Elliott nur abprallen ließ. Es war bereits die 36. Torvorlage der Saison für Seider, der in dieser Statistik die Rookies der Liga deutlich anführt. Der Verteidiger zeigte auch sonst wieder eine starke Leistung mit drei Schüssen, fünf Hits und einem Block sowie der längsten Eiszeit aller Feldspieler. Seider gilt als Anwärter auf die Calder-Memorial-Trophy für den besten Rookie des Jahres, eine Auszeichnung, die noch nie ein Deutscher gewinnen konnte.

Die Playoffs verlieren die Red Wings derweil zunehmend aus den Augen. Detroit liegt bereits 13 Punkte hinter den Washington Capitals, die aktuell auf dem letzten Wild-Card-Platz der Eastern Conference liegen.

Nico Sturm kassierte mit den Minnesota Wild beim 4:5 bei den Buffalo Sabres die siebte Niederlage in den vergangenen neun Spielen. Die Wild liegen aktuell auf Platz drei der Central Division in der Western Conference noch auf Playoff-Kurs, allerdings nur noch drei Punkte vor einem Nicht-Playoff-Platz.

Basketball: Titelverteidiger Milwaukee gewinnt NBA-Spitzenspiel in Chicago

Angeführt von Superstar Giannis Antetokounmpo hat Titelverteidiger Milwaukee Bucks in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA das Topspiel bei den Chicago Bulls gewonnen. Milwaukee setzte sich am Freitagabend (Ortszeit) dank eines starken Schlussviertels mit 118:112 durch.

Antetokounmpo glänzte mit 34 Punkten und 16 Rebounds, in den letzten fünf Minuten erzielte zudem Jrue Holiday 10 seiner 26 Punkte. Die Bucks drehten in der Schlussphase noch das Spiel und führen nun die Central Division an - gleichauf mit den Bulls, die alle acht bisherigen Saisonspiele gegen die drei anderen Top-Teams der Eastern Conference verloren haben. Die Miami Heat (42-22) führen vor den Philadelphia 76ers (39-23) und eben den Bucks und Bulls (je 39-25).

Die Orlando Magic sind derweil nach dem dritten Sieg aus den vergangenen vier Spielen nicht mehr das Team mit der schlechtesten Bilanz der Liga. Franz Wagner steuerte elf Punkte, sieben Rebounds und fünf Assists zum 103:97-Erfolg bei den Toronto Raptors bei, traf aber nur fünf seiner 14 Würfe. Bei den Raptors kam der deutsche Nationalspieler Isaac Bonga erstmals seit Ende Januar wieder zu einem Kurzeinsatz in der NBA. Franz Wagners älterer Bruder Moritz fehlt den Magic dagegen weiterhin wegen einer Rippenverletzung.

Dennis Schröder musste ebenfalls verletzt zuschauen, wie seine Houston Rockets die zwölfte Niederlage in Serie kassierten. Die Rockets sind nach dem 101:116 bei den Denver Nuggets nun das schlechteste Team der Liga.

(RP/SID/dpa)