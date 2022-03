US-Sport kompakt : NHL-Pleiten für Draisaitl und Stützle

Leon Draisaitl (l.) und Tim Stützle im Duell (Archiv).

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Eishockey: Pleiten für Draisaitl und Stützle

Trotz einer guten Vorstellung von Eishockey-Star Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers den nächsten Sieg in der nordamerikanischen Profiliga NHL verpasst. Die Kanadier verloren bei den Chicago Blackhawks mit 3:4 nach Verlängerung, sicherten sich durch den Ausgleich 50 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit aber zumindest einen Punkt im Rennen um die Play-offs.

Draisaitl erzielte dabei ein Tor selbst und bereitete den zweiten Oilers-Treffer vor. Mit 38 Toren steht der deutsche Nationalspieler nun alleine an der Spitze der Torjägerliste. In der Scorerwertung bleibt Draisaitl mit einem Punkt hinter seinem Teamkollegen Connor McDavid (79), der gegen Chicago zwei Assists beisteuerte.

Einen erneuten Rückschlag für die Ottawa Senators konnte auch Jungstar Tim Stützle nicht verhindern. Das Team aus Kanada unterlag den Florida Panthers 0:3 und kassierte damit die dritte Pleite nacheinander. Für Nico Sturm und die Minnesota Wild gab es durch das 5:4 bei den Philadelphia Flyers dagegen nach zuvor vier Niederlagen in Folge wieder einen Sieg.

Basketball: Lakers kassieren nächste Pleite im Lokalduell

Die Los Angeles Lakers haben in der Basketball-Profiliga NBA die nächste empfindliche Niederlage erlitten. Das Team um Topstar LeBron James unterlag dem Lokalrivalen Los Angeles Clippers mit dem deutschen Nationalspieler Isaiah Hartenstein 111:132, der Weg in die Play-offs wird für die Lakers immer steiniger.

Hartenstein, der sich als Center einen festen Platz in der Rotation erkämpft hat, überzeugte mit zwölf Punkten bei hoher Wurfquote. Bester Spieler der Partie war Clippers-Profi Reggie Jackson mit 36 Zählern.

Noch fünf Punkte mehr erzielte Luka Doncic für die Dallas Mavericks beim 122:113-Erfolg gegen die derzeit strauchelnden Golden State Warriors von Stephen Curry. Das Team aus Kalifornien hat sieben der vergangenen neun Partien verloren, bleibt als Tabellenzweiter der Western Conference aber auf Kurs Meisterrunde.

Das gilt auch für die Boston Celtics von Daniel Theis, die mit 120:107 gegen die Memphis Grizzlies gewannen. Theis steuerte sechs Zähler bei.

Football: Keine Einschränkungen mehr durch Corona-Pandemie

Die NFL hat sich als erste große Profi-Liga in Nordamerika von allen Regeln zum Umgang mit dem Coronavirus verabschiedet. Teams haben seit der Entscheidung am Donnerstag keinerlei Einschränkungen mehr, müssen niemanden mehr testen oder das Tragen von Masken sicherstellen. Nur falls regionale Vorschriften noch in Kraft sind, müssen sich die Football-Teams auf ihren Anlagen daran halten. Die Saison ist seit dem Super Bowl im Februar allerdings vorbei und die Profis sehen sich derzeit ohnehin nicht für gemeinsame Trainingseinheiten bei ihren Teams.

