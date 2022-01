US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht verpasst haben

Eine Frau im Medienzentrum der Olympischen Winterspiele in Peking (Symbolbild): Foto: dpa/David J. Phillip

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Ein „Rückzug“ von Olympia in Peking.

Olympia: US-Sender NBC berichtet wegen Corona-Sorgen aus der Heimat

Der US-amerikanische Fernsehsender NBC wird während der Olympischen Spiele in Peking wegen der angespannten Coronalage zu großen Teilen aus der Heimat berichten. Wie der Medienkonzern mitteilte, werden mit Ausnahme der Eröffnungsfeier keine Kommentatoren- und Moderatorenteams nach China entsandt. Lediglich einige Interviewer und ein paar sonstige Reporter seien in der chinesischen Hauptstadt vorgesehen.

"Das Pekinger Modell wird dem von Tokio insofern ähneln, als das Herzstück unserer olympischen Operation in Stamford, Connecticut, im Hauptquartier von NBC Sports sein wird", sagte Produktionsleiterin Molly Solomon der Zeitung USA Today. Insbesondere die Angst vor langen Quarantäneaufenthalten nach positiven Coronatests habe zu dieser Entscheidung geführt. Um dennoch stets eine gewisse Qualität sicherzustellen, sei das Personal "zwischen den beiden Städten aufgeteilt", führte sie aus.

NBC verlängerte erst im Jahr 2014 für eine gigantische Summe von 7,75 Milliarden US-Dollar seine seit 1988 gültigen Übertragungsrechte für die Olympischen Spiele bis 2032. Auch die deutschen Sender ARD und ZDF hatten im Dezember bereits deutliche Einsparungen beim Personal für die Berichterstattung aus Peking angekündigt, die Hauptsendezentrale wurde nach Mainz verlegt.

Basketball: Mavericks mit viertem Sieg in Serie in der NBA: Doncic mit 41 Punkten

Die Dallas Mavericks sind in der NBA weiter in Form und haben auch ihr Heimspiel gegen die Toronto Raptors gewonnen. Luka Doncic überragte mit 41 Punkten, 14 Rebounds und sieben Vorlagen und führte sein Team am Mittwochabend (Ortszeit) zu einem 102:98 gegen die Kanadier. Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber blieb ohne Korb in seinen 25 Minuten auf dem Feld, hatte aber dennoch seinen Anteil am 26. Saisonsieg der Mavericks, die in der Western Conference derzeit auf Rang fünf liegen.

Weil zudem die Utah Jazz gegen die Houston Rockets 111:116 verloren und die Memphis Grizzlies beim 114:126 gegen Titelverteidiger Milwaukee Bucks als Verlierer vom Platz gingen, verkürzten die Mavericks den Rückstand auf die beiden Teams unmittelbar vor ihnen.

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

In der Eastern Conference unterlagen die Boston Celtics den Charlotte Hornets 102:111. Dennis Schröder traf zwar fünf seiner acht Dreier-Versuche und verbuchte insgesamt 24 Zähler, konnte die Niederlage aber nicht abwenden. Die Celtics treten deswegen weiter auf der Stelle und müssen um die Teilnahme an den Playoffs fürchten. Zumindest die Niederlagen der Raptors und der Washington Wizards, die 118:119 gegen die Brooklyn Nets unterlagen, hielten die Abstände zu den Teams auf den Rängen acht und neun konstant für die Celtics auf Platz zehn.

Gegen einen Joel Embiid in Bestform und mit 50 Punkten hatten die Orlando Magic keine Mittel und verloren 110:123 gegen die Philadelphia 76ers. Franz Wagner kam auf elf Rebounds und neun Punkte, sein Bruder Moritz Wagner hatte sechs Zähler und zwei Rebounds.

(RP/SID/dpa)