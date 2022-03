US-Sport kompakt : Nächster Quarterback-Wechsel – Ryan verlässt Falcons

Ex-Falcons-Quarterback Matt Ryan. Foto: AP/Danny Karnik

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Foorball: Matt Ryan zukünftig Quarterback der Colts

Nach 14 Jahren bei den Atlanta Falcons spielt Quarterback Matt Ryan in der NFL künftig für die Indianapolis Colts. Er wird dort Nachfolger von Carson Wentz, den die Colts zuletzt an die Washington Commanders abgegeben hatten. Der 37 Jahre alte Ryan spielte für die Falcons, seit die ihn 2008 an dritter Stelle des Drafts ausgewählt hatten. Ryan war 2016 zum wertvollsten Spieler der National Football League gewählt worden und führte die Falcons in jener Saison in den Super Bowl - dort verlor das Team in der Verlängerung gegen die New England Patriots.

Die Falcons bekamen in dem am Montag (Ortszeit) kommunizierten Tauschgeschäft lediglich ein Zugriffsrecht in der zweiten Runde des Drafts von den Colts. Weil das Team sich in den vergangenen Wochen um Deshaun Watson bemüht und sich damit von Ryan distanziert hatte, waren die Falcons in einer vergleichsweise schlechten Verhandlungsposition. Watson entschied sich allerdings für einen Wechsel zu den Cleveland Browns. Die Falcons verpflichteten den zuletzt vertragslosen Quarterback Marcus Mariota.

Basketball: Seltenes Erfolgserlebnis für Schröder

Erfolgserlebnis für das Schlusslicht: Dennis Schröder hat mit den Houston Rockets in der Basketball-Profiliga NBA den zweiten Sieg seit seinem Wechsel nach Texas geholt. Das Team um den deutschen Nationalspieler schlug die Washington Wizards zu Hause mit 115:97, Schröder kam von der Bank und verbuchte acht Punkte.

Houston, das als Tabellenletzter schon aus dem Play-off-Rennen ist, lag zur Pause mit 51:63 hinten, drehte das Spiel aber nach einem 16:0-Run. Topscorer war Cristian Wood mit 39 Punkten.

Für die Rockets geht es am Mittwoch (Ortszeit) mit dem Spiel bei den Dallas Mavericks um Maximilian Kleber weiter, der in der Nacht zu Dienstag eine schwache Vorstellung zeigte. Beim 110:108 gegen die Minnesota Timberwolves setzte der Würzburger alle sechs Würfe von jenseits der Dreierlinie vorbei, traf nur einen von neun Würfen aus dem Feld und kam auf drei Punkte. Dallas ist im Westen weiter Fünfter.

Daniel Theis (9 Punkte) gewann mit den Boston Celtics 132:123 bei Oklahoma Thunder. Der Rekordmeister ist im Osten als Vierter klar auf Play-off-Kurs. Superstar LeBron James führte die Los Angeles Lakers in seiner alten Heimat Cleveland mit dem 105. Karriere-Triple-Double zu einem wichtigen Sieg. Beim 131:120 kam James auf 38 Punkte, 12 Assists und 11 Rebounds.

L.A. festigte Rang neun in der Western Conference, der zur Teilnahme am Play-in-Turnier berechtigen würde. Den direkten Einzug ins Achtelfinale können die Lakers nicht mehr schaffen.

Eishockey: Rückschlag für Draisaitl - Duell geht an Sturm

Eishockeystar Leon Draisaitl (26) und die Edmonton Oilers haben in der Profiliga NHL nach fünf aufeinanderfolgenden Siegen wieder einen Rückschlag kassiert. Im deutschen Stürmerduell zog Draisaitl gegen Nico Sturm und die Colorado Avalanche den Kürzeren, beim 2:3 nach Verlängerung nahmen die Oilers in Denver aber zumindest einen Punkt mit.

Draisaitl bereitete das 1:1 der Kanadier vor, es war sein 46. Assist in dieser Saison. Sturm, der Anfang der vergangenen Woche von Minnesota Wild nach Colorado gewechselt war, blieb ohne Scorerpunkt, feierte aber den zweiten Sieg im zweiten Einsatz für den neuen Klub. Nathan McKinnon sorgte in der Overtime nach 52 Sekunden für den Erfolg.

Edmonton (75 Punkte) ist weiter Dritter der Pacific Division, dies würde für den Einzug in die Play-offs reichen. Der Avalanche (95), Nummer eins der Liga, dürfte der Sprung in die Meisterrunde kaum noch zu nehmen sein.

