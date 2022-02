US-Sport kompakt : Misslungenes NBA-Debüt für Dennis Schröder

Dennis Schröder (r.). Foto: dpa/Rick Bowmer

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Basketball: Misslungenes Debüt für Schröder - Wagner stark

Basketballstar Dennis Schröder hat bei seinem Debüt für die Houston Rockets ein Debakel erlebt. Die Texaner gingen in der NBA mit 101:135 bei Utah Jazz unter und kassierten die neunte Niederlage in den letzten zehn Spielen. Schröder, der vor vier Tagen von Rekordmeister Boston Celtics nach Houston getradet worden war, kam in 18 Minuten Spielzeit nur auf vier Punkte.

Lesen Sie auch NFL-Finale : Alle Infos zum Super Bowl 2022

Houston, das Schröders Nationalmannschaftskollegen Daniel Theis im Tausch an Boston abgegeben hatte, ist Tabellenletzter in der Western Conference der nordamerikanischen Profiliga.

Auch die Orlando Magic um Jungstar Franz Wagner stecken tief im Keller der NBA fest. Das Team aus Florida kassierte mit dem 111:121 bei den Denver Nuggets die dritte Pleite in Serie. Wagner überzeugte aber mit starken 26 Punkten und acht Rebounds. Sein älterer Bruder Moritz fehlte erneut verletzt.

Isaiah Hartenstein siegte mit den Los Angeles Clippers gegen die Golden State Warriors 119:104. Der 23-Jährige verbuchte neun Zähler.

Eishockey: Nächster Sieg für die Oilers - Draisaitl geht leer aus

Die Edmonton Oilers um Eishockeystar Leon Draisaitl haben in der nordamerikanischen Profiliga NHL auch ihr zweites Spiel nach dem Rauswurf von Trainer Dave Tippett gewonnen. Die Kanadier schlugen die San Jose Sharks 3:0, Stürmer Draisaitl blieb ohne Scorerpunkt, steht aber weiter an der Spitze des Punkterankings. Schon am Dienstagabend (Ortszeit) geht es für die Oilers bei den Los Angeles Kings weiter.

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Für Moritz Seider setzte es im deutschen Duell mit Nico Sturm eine Niederlage. Der Verteidiger kassierte mit den Detroit Red Wings bei Minnesota Wild ein 4:7, Seider gelangen seine Assists Nummer 28 und 29. Sturm blieb ohne Scorerpunkt.

Minnesota steht im Westen als Zweiter der Central Division auf einem Play-off-Platz, Edmonton hat zwei Punkte Rückstand zum letzten Wildcard-Ticket, Detroit im Osten sieben.

(RP/SID/dpa)