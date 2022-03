US-Sport kompakt : Kleber gewinnt das deutsche Duell gegen Schröder

Maximilian Kleber (re.) von den Dallas Mavericks. Foto: AP/Frank Gunn

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Basketball: Kleber gewinnt Duell mit Schröder – Fünfter Sieg in Folge für Theis

Maximilian Kleber hat das deutsche Duell mit Nationalmannschaftskollege Dennis Schröder in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA für sich entschieden. Zum 110:91-Sieg seiner Dallas Mavericks gegen die Houston Rockets steuerte Kleber sechs Punkte, neun Rebounds und zwei Assists bei. Schröder kam für die Rockets auf elf Punkte (ein Assist).

Dallas liegt mit nun 45 Siegen bei 28 Niederlagen als Fünfter in der Western Conference weiter auf Play-off-Kurs. Schröder und Houston haben als Tabellenletzter im Westen schon keine Chance mehr auf den Einzug in die Post-Season.

Daniel Theis hat mit den Boston Celtics den fünften Sieg in Folge geholt. Die Celtics setzten sich gegen Utah Jazz überlegen mit 125:97 durch und sind mit Platz vier in der Eastern Conference ebenfalls auf Play-off-Kurs. Theis steuerte elf Punkte, drei Rebounds und einen Assist zu dem Erfolg der Bostoner bei.

Die Brüder Franz und Moritz Wagner haben dagegen mit der Orlando Magic nach zuletzt zwei Siegen nacheinander wieder eine Niederlage einstecken müssen. Trotz der 15 Punkte von Franz Wagner und weiterer 13 von Moritz Wagner unterlag Orlando bei Oklahoma City Thunder mit 102:118. Auch die Magic sind als Tabellenletzter im Osten bereits raus dem Play-off-Rennen.

Basketball: Nets verlieren in der NBA und können auf Irving im Endspurt hoffen

Die Brooklyn Nets können im Saisonendspurt und den Play-offs allem Anschein nach wieder ohne Einschränkungen mit Kyrie Irving planen. Nach Informationen der US-Nachrichtenagentur AP will New Yorks Bürgermeister Eric Adams am Donnerstag eine Ausnahmeregel für Sportler und Künstler bekanntgeben und ihnen das Arbeiten in New York erlauben, auch wenn sie nicht gegen das Coronavirus geimpft sind. Bislang darf Irving aus diesem Grund nur auswärts für die Nets antreten.

Nach dem 120:132 gegen die Memphis Grizzlies wollten sich weder Nets-Trainer Steve Nash noch Irving äußern, sondern lieber auf eine offizielle Mitteilung warten. An seinem 30. Geburtstag kam Irving auf 43 Punkte. Zwölf Tage zuvor hatte er beim Auswärtsspiel der Nets einen Karrierebestwert von 60 Punkten erzielt. „Es verändert einfach das ganze Team, wenn er da draußen ist. Also hoffentlich bekommen wir gute Nachrichten“, sagte Nets-Star Kevin Durant am Mittwochabend (Ortszeit).

Die Nets liegen in der Eastern Conference weiter auf Rang acht. Bis Rang sechs sind die Teams direkt für die Play-offs qualifiziert, ab Rang elf ist die Saison nach der Hauptrunde im April zu Ende.

An der Spitze kassierten die Miami Heat überraschend gegen die Golden State Warriors eine Heimpleite. Ohne die Stars Steph Curry, Klay Thompson und Draymond Green und trotz zuletzt drei Niederlagen in Serie holten die Warriors in Florida ein 118:104.

Eishockey: Erste Niederlage für Sturm mit Colorado

Nico Sturm hat die erste Niederlage nach seinem Wechsel zum Titelkandidaten Colorado Avalanche kassiert. Das punktbeste Team der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL unterlag vor eigenem Publikum den Vancouver Canucks 1:3. Der gebürtige Augsburger Sturm blieb in rund elf Minuten Eiszeit ohne Punkt. Sturm hatte sich in der vergangenen Woche nach gut dreieinhalb Jahren bei Minnesota Wild seinem neuen Team angeschlossen.

(RP/SID/dpa)