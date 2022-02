US-Sport kompakt : Draisaitls 33. Saisontor zu wenig für Oilers

Leon Draisaitl. Foto: AFP/Scott Taetsch

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Eishockey: Draisaitls Treffer zu wenig für Oilers

Das 33. Saisontor von Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat die zweite Heimniederlage der Edmonton Oilers und den nächsten Rückschlag in der nordamerikanischen Profiliga NHL für das Team nicht verhindert. Die Mannschaft aus Kanada unterlag den Chicago Blackhawks am Mittwochabend (Ortszeit) 1:4. Die Oilers hatten am Ende ein Torschussverhältnis von 41:30.

Deutlich erfreulicher lief der Abend für Moritz Seider: Der 20-Jährige kam beim 6:3 der Detroit Red Wings gegen die Philadelphia Flyers auf zwei Torvorlagen und machte weiter Werbung in eigener Sache für die Wahl zum Rookie des Jahres in der National Hockey League. „Das war nur der erste Schritt. Wir spielen gegen sie gleich wieder, das wird also eine interessante Paarung für uns und wir wollen natürlich alles gewinnen und die vier Punkte holen“, sagte der Verteidiger nach dem ersten Spiel seiner Mannschaft im Anschluss an die All-Star-Game-Pause am vergangenen Wochenende.

Basketball: Siegesserie der Warriros gerissen

Die Utah Jazz haben die Siegesserie der Golden State Warriors in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA beendet. Nach zuletzt neun Siegen in Serie kassierten die Warriors um Superstar Stephen Curry am Mittwochabend (Ortszeit) eine 85:111-Schlappe gegen den Tabellenvierten der Western Conference.

Die Warriors hatten den deutlich besseren Start und führten 13:0, ehe sich Utah zurück in die Partie arbeitete und ab Mitte des dritten Viertels gar nicht mehr in Rückstand geriet. Curry verzeichnete eine schwache Wurfquote von nur 38,5 Prozent und musste mit 16 Zählern zufrieden sein.

Im Osten beendeten die Chicago Bulls ihre kleine Niederlagenserie und verteidigten den dritten Platz. Gegen die Charlotte Hornets holte der Ex-Meister ein 121:109 und bleibt hinter den Miami Heat und Titelverteidiger Milwaukee Bucks die Nummer drei der Eastern Conference. Mit ebenfalls 33 Siegen und 21 Niederlagen stehen die Cleveland Cavaliers nach ihrem 105:92 gegen die San Antonio Spurs auf Rang vier. Mit dem sechsten Sieg in Serie arbeiteten sich die Toronto Raptors auf Rang sechs und einen direkten Playoff-Platz vor. Die Kanadier gewannen bei den Oklahoma City Thunder 117:98.

Basketball: Lakers-Krise spitzt sich zu

Die Los Angeles Lakers stolpern weiter durch die Basketball-Profiliga NBA. Das Team um die Topstars LeBron James und Anthony Davis unterlag mit 105:107 bei den Portland Trail Blazers - und hat damit sieben der vergangenen zehn Partien verloren. Der Abstand auf die Play-off-Ränge wächst, die Denver Nuggets haben als Sechster der Western Conference vier Siege mehr auf dem Konto.

James mit 30 Punkten und Davis mit 17 Zählern konnten den erneuten Rückschlag nicht verhindern. Der neunmalige Allstar Russell Westbrook, um den sich zuletzt Wechselgerüchte rankten, kam aufgrund von Rückenproblemen nicht zum Einsatz.

Football: NFL-Spiele zukünftig in Frankfurt und München

München ist Gastgeber der ersten NFL-Partie in Deutschland und teilt sich mit Frankfurt in den nächsten vier Jahren vier Hauptrunden-Spiel der besten Football-Liga der Welt. Das gab die National Football League am Mittwochabend bekannt. „Wir freuen uns sehr, München und Frankfurt in der NFL-Familie willkommen zu heißen und sind glücklich, unsere Fans in Deutschland für ihre Leidenschaft zu belohnen, indem wir ihnen das Spektakel eines regulären NFL-Saisonspiels bieten“, sagte NFL Commissioner Roger Goodell bei einer Pressekonferenz vor dem anstehenden Super Bowl. Neben den beiden Städten in Bayern und Hessen hatte sich auch Düsseldorf um reguläre Hauptrundenspiele bemüht und geht nun leer aus.

