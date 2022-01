US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NBA, NFL und NHL verpasst haben

Leon Draisaitl (l) von den Edmonton Oilers feiert sein Tor mit seinen Teamkollegen Jesse Puljujarvi (Mitte hinten) und Warren Foegele (Mitte vorne), während Montreal Canadiens-Torwart Sam Montembeault (r) zusieht. Foto: dpa/Graham Hughes

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Leon Draisaitl trifft doppelt beim nächsten Oilers-Sieg.

Eishockey: Zwei Tore von Draisaitl bei viertem Oilers-Sieg in Serie

Auch dank einer starken Leistung von Eishockey-Star Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL ihren vierten Sieg in Serie eingefahren. Im kanadischen Duell bei den Montreal Canadiens, nach Punkten das schlechteste Team der Liga, gewannen die Oilers am Samstag (Ortszeit) deutlich mit 7:2. Draisaitl erzielte zwei Treffer und steuerte damit seine Saisontore 30 und 31 zum Erfolg bei. In der Scorer-Liste der NHL liegt der gebürtige Kölner mit 61 Punkten (31 Tore, 30 Vorlagen) auf dem zweiten Platz.

Zumindest persönlich gut lief es auch für Moritz Seider. Der 20 Jahre alte Defensivspieler der Detroit Red Wings gab zwei Vorlagen, konnte die 4:7-Heimniederlage gegen die Toronto Maple Leafs aber nicht verhindern. Zu Beginn des letzten Drittels lagen die Red Wings noch 4:2 vorne, doch fünf Tore der Kanadier binnen zehn Minuten drehten das Spiel. Damit schwinden die Play-off-Hoffnungen für Detroit immer weiter.

Basketball: Kleber überzeugt mit Dallas

Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber kommt in der NBA in Schwung. An seinem 30. Geburtstag steuerte der Würzburger 15 Punkte und 14 Rebounds zum 132:105 der Dallas Mavericks gegen die Indiana Pacers bei. Herausragend bei den Texanern, die auf Play-off-Kurs liegen, war einmal mehr der Slowene Luka Doncic mit 30 Punkten und 12 Assists. Sorgen bereitet nur Kristaps Porzingis, der mit Knieproblemen früh ausschied.

"Der Unterschied zur vergangenen Saison ist unsere solidere Abwehr", sagte Kleber nach dem Duell gegen den ehemaligen Mavericks-Trainer Rick Carlisle, der beim Wiedersehen mit einem Video gewürdigt wurde. Das Team müsse sich aber "noch beweisen. Wir haben einen guten Lauf und wollen uns weiter steigern."

Einen Sieg durfte auch Dennis Schröder (4 Punkte) feiern, beim 107:97 seiner Boston Celtics bei den New Orleans Pelicans spielte er jedoch nur eine Nebenrolle. Jayson Tatum (38) und Jaylen Brown (31) führten den Rekordmeister zum 26. Erfolg im 51. Saisonspiel. Dallas hat drei Siege mehr auf dem Konto.

