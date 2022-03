US-Sport kompakt : Leon Draisaitl erzielt sein 37. Saisontor bei Oilers-Sieg

Leon Draisaitl (r) und Darnell Nurse von den Edmonton Oilers. Foto: dpa/Matt Slocum

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Baseball: Tarifverhandlungen vorerst gescheitert - Saisonstart in der MLB verschoben

Wegen der weiterhin ergebnislosen Tarifverhandlungen wird der Saisonstart in der nordamerikanischen Major League Baseball (MLB) verschoben. Das teilte Commissioner Rob Manfred auf einer Pressekonferenz am Dienstag mit. Die Spielergewerkschaft MLBPA hatte den Vorschlag der Liga bis zur gesetzten Frist um 17 Uhr Ortszeit am Montag nicht angenommen. Die Saison sollte am 31. März starten.

Foto: AP/Kathy Willens Infos Die dramatischsten Super Bowls der Geschichte

„Wir sind nicht in der Lage, die ersten beiden Serien der regulären Saison zu spielen, diese Spiele sind offiziell abgesagt“, sagte Manfred. Wie ESPN berichtet, liegen Spieler und Teams in ihren Forderungen und Wünschen weit auseinander.

Seit dem 1. Dezember befindet sich die MLB im ersten Lockout seit 1994/95. Damals fielen wegen des Tarifstreits zum ersten und einzigen Mal in der mehr als 100-jährigen Geschichte der MLB die gesamten Play-offs inklusive World Series aus, während der beiden betroffenen Saisons 1994 und 1995 wurden fast 1000 Spiele abgesagt.

Eishockey: Draisaitl erzielt sein 37. Saisontor bei Oilers-Sieg

28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl ist mit seinem 37. Saisontor an die Spitze der NHL-Torjägerliste zurückgekehrt. Sein Treffer zum 1:0 gegen die Philadelphia Flyers ebnete den Weg zum 3:0-Sieg seiner Edmonton Oilers am Dienstagabend (Ortszeit), an dem Deutschlands bester Eishockey-Spieler zudem mit einer Vorlage beteiligt war. Der 26-Jährige aus Köln liegt mit seinen 37 Toren gleichauf mit Auston Matthews von den Toronto Maple Leafs. In der Scorerwertung der National Hockey League hat er mit nun 76 Punkten einen Zähler weniger als sein Teamkollege Connor McDavid, der ebenfalls ein Tor erzielte und eine Vorlage hatte.

Beim knappen Sieg der Detroit Red Wings in der Verlängerung gegen die zuvor fünf Spiele ungeschlagenen Carolina Hurricanes hatte Moritz Seider mit der Vorlage zum entscheidenden Treffer großen Anteil. Der Verteidiger legte das 4:3 von Lucas Raymond auf. Nico Sturm beim 1:5 der Minnesota Wild gegen die Calgary Flames und Tim Stützle beim 2:5 der Ottawa Senators gegen die Tampa Bay Lightning kassierten dagegen deutliche Niederlagen mit ihren Mannschaften.

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Basketball: Schröder verliert deutsches NBA-Duell gegen Hartenstein

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat das deutsche Duell gegen Isaiah Hartenstein in der nordamerikanischen Profiliga NBA verloren. Schröder unterlag mit den Houston Rockets den Los Angeles Clippers mit 100:113 und muss weiter auf seinen ersten Sieg mit seinem neuen Team warten.

Foto: AFP/VALERIE MACON Infos Alle Super-Bowl-Sieger seit 1967

Hartenstein steuerte bei den Clippers sechs Punkte, einen Assist und acht Rebounds bei. Schröder machte acht Punkte, hinzu kamen sechs Assists und vier Rebounds. Für Houston, Schlusslicht der Western Conference, war es bereits die zehnte Pleite in Folge.

Basketball: Mavericks vergrößern Sorgen der Lakers

Die Dallas Mavericks um Nationalspieler Maxi Kleber haben die Schwierigkeiten der Los Angeles Lakers in der NBA vergrößert und in Kalifornien 109:104 gewonnen. Die Texaner verspielten zwar zwischenzeitlich 21 Punkte Vorsprung, holten den Sieg am Ende dann aber angeführt von Luka Doncic trotzdem relativ ungefährdet. Für die Mavericks war es der achte Sieg aus den vergangenen zehn Partien in der besten Basketball-Liga der Welt, die Lakers dagegen kassierten ihre sechste Pleite in den vergangenen sieben Spielen und haben immer weniger Chancen auf die direkte Qualifikation für die Playoffs. Doncic kam auf 25 Zähler, Lakers-Star LeBron James hatte 26 Punkte.

„Wir mussten zusammenhalten und unseren Plan umsetzen“, sagte Doncic dem US-Fernsehen über das Zwischenhoch der Lakers. „Wir haben ein großartiges Team.“ Die Abwehrarbeit sei der Schlüssel für den Erfolg, sagte der Slowene. „Ich denke, wir haben uns stark verbessert.“

„Wir müssen so eine Führung halten und dürfen die nicht so schnell abgeben, das war ganz bitter. Wir waren ja mit 15 vorne zur Halbzeit und dann innerhalb weniger Minuten war es ein knappes Spiel“, sagte Kleber der Deutschen Presse-Agentur. „Insgesamt sind wir froh, dass wir den Sieg am Ende noch bekommen haben.“ Im Verlauf der Saison habe seine Mannschaft große Fortschritte gemacht, betonte Kleber. „Ich glaube wir haben ein starkes Team“, sagte er.

Die Golden State Warriors verloren unterdessen weiter den Anschluss an Spitzenreiter Phoenix Suns in der Western Conference. Gegen die Minnesota Timberwolves gab es ein 114:129. Karl-Anthony Towns hatte mit 39 Punkten die meisten des Abends und entscheidenden Anteil am Heimsieg der Timberwolves.

(RP/SID/dpa)