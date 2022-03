US-Sport kompakt : LeBron James jetzt zweitbester Scorer der NBA-Geschichte

LeBron James. Foto: dpa/Chris Young

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Basketball: LeBron James rückt auf Rang zwei der ewigen NBA-Scorerliste

Superstar LeBron James ist auf den zweiten Platz der ewigen NBA-Punkteliste vorgerückt. Er überholte in der besten Basketball-Liga der Welt beim 119:127 der Los Angeles Lakers gegen die Washington Wizards am Samstag Karl Malone, der in seiner Karriere 36 928 Punkte erzielte. James kommt nun auf 36 947 Punkte in 1363 Spielen und einen Schnitt von 27,1 pro Partie.

Er hat nur noch Kareem Abdul-Jabbar vor sich, der in 1560 NBA-Spielen 38 387 Punkte erreichte - was einem Schnitt von 25,3 entspricht. Es ist nicht ausgeschlossen, dass James diese Bestmarke noch erreicht. „Ich werde mir nicht erlauben, daran zu denken“, sagte er. „Ich hoffe, dass ich das irgendwann in meiner Karriere erreiche, aber ich werde nicht zu viel darüber nachdenken.“

Basketball: Kleber mit Dallas in Charlotte chancenlos

Nationalspieler Maximilian Kleber hat mit den Dallas Mavericks eine heftige Niederlage kassiert. Bei den Charlotte Hornets unterlagen die Texaner in der Basketball-Profiliga NBA am Samstag (Ortszeit) mit 108:129.

Kleber kam auf neun Punkte und sieben Rebounds. Als bester Werfer der Mavericks verbuchte Luka Doncic 37 Zähler. Dallas, das am Vortag bei den Philadelphia 76ers verloren hatte (101:111), steht im Westen mit 43 Siegen und 28 Niederlagen auf dem fünften Platz.

"Luka war sehr gut, aber leider hat sich ihm niemand angeschlossen", sagte Mavericks-Trainer Jason Kidd und forderte mehr Leistung vom Team: "Es wird Abende geben, an denen er nicht trifft oder über 30 Punkte macht."

Eishockey: Grubauers Kraken drehen NHL-Spiel gegen Seiders Red Wings

Die Seattle Kraken haben dank einer späten Aufholjagd das NHL-Duell mit den Detroit Red Wings gewonnen. Das Team um Eishockey-Nationaltorwart Philipp Grubauer drehte ein 0:2 im letzten Drittel noch in ein 4:2. Grubauer parierte 22 von 24 Schüssen auf sein Tor, Moritz Seider musste dagegen einen Rückschlag verdauen mit den Red Wings. Das Team des 20 Jahre alten Verteidigers hat kaum noch realistische Chancen auf eine Playoff-Teilnahme in dieser Saison. Für die Kraken, zweitschlechtestes Team der National Hockey League, hat sich dieses Thema ohnehin schon erledigt.

Eishockey: Zwei Scorerpunke für Draisaitl bei Oilers-Sieg gegen Devils

Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers auch das fünfte Spiel in Serie gewonnen und zwei Scorerpunkte beigetragen. Deutschlands bester Eishockey-Spieler erzielte beim 6:3 gegen die New Jersey Devils am Samstag das 1:0 und bereitete den Treffer zum 5:3 vor. „Es ist offensichtlich, dass wir gerne mit einer Führung spielen. Das hilft unserem Spiel etwas besser“, sagte der Kölner. „Das waren zwei wichtige Punkte für uns.“

Die Oilers haben derzeit die längste Siegesserie in der Liga und verteidigten durch den Erfolg bis auf weiteres ihren dritten Platz in der Pacific-Division, der für die Playoff-Teilnahme notwendig ist.

Draisaitl kommt nun auf 86 Scorerpunkte in dieser Saison, liegt aber weiter hinter seinem Teamkollegen Connor McDavid, der mit einem Tor und zwei Vorlagen noch erfolgreicher war in dem Heimspiel.

Zu einem Zusammenstoß mit einem Schiedsrichter, der danach blutete und sich behandeln ließ, sagte Draisaitl: „Das ist eine echt unglückliche Szene. Ich hoffe, er ist okay.“

