US-Sport kompakt : LeBron James stellt bei Lakers-Sieg NBA-Saisonrekord ein

Moritz Seider, Spieler der Detroit Red Wings. Foto: dpa/Ashley Landis

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Basketball: LeBron James glänzt mit 56 Punkten

Basketball-Superstar LeBron James hat die Los Angeles Lakers mit 56 Punkten zu einem 124:116 (62:67)-Erfolg über die Golden State Warriors geführt. Der 37-Jährige stellte am Samstag (Ortszeit) den NBA-Saisonrekord von Trae Young ein und verhalf den Lakers zum ersten Sieg nach zuvor vier Niederlagen in Serie.

James erzielte allein in den letzten neun Minuten des Spiels 16 Zähler, dabei traf er drei Dreier innerhalb von 76 Sekunden. 34 Sekunden vor Schluss bediente James seinen Teamkollegen Carmelo Anthony für den letztlich entscheidenden Dreier. Die Lakers drehten die Partie durch ein 35:22 im Schlussviertel.

„Dafür gibt es wirklich keine Worte. Eine unglaubliche Vorstellung vom besten Spieler, den es je gab“, sagte Lakers-Trainer Frank Vogel zur Leistung von James. „Er war phänomenal“, meinte Anthony. Es war die dritthöchste Punkteausbeute in James' 19-jähriger NBA-Karriere, sein Bestwert liegt bei 61 Zählern.

Basketball: Wagner-Brüder kassieren Pleite

Die Brüder Franz und Moritz Wagner mussten mit den Orlando Magic eine 96:124 (45:68)-Niederlage bei den Memphis Grizzlies einstecken. Durch ein schwaches zweites Viertel lagen die Gäste zur Pause mit 23 Zählern Differenz im Rückstand. Moritz Wagner erzielte mit 17 Punkten und elf Rebounds sein erstes sogenanntes Double-Double in dieser Saison und schaffte zweistellige Werte in zwei Statistiken. Der 24-Jährige kehrte nach überstandener Rippenverletzung und neun verpassten Partien in den Kader Orlandos zurück. Franz Wagner kam auf 15 Zähler.

Eishockey: Niederlagen für Draisaitl, Stützle und Seider

Der deutsche Eishockey-Profi Leon Draisaitl ist mit den Edmonton Oilers im zweiten Spiel in Folge als Verlierer vom Eis gegangen. Am Samstag (Ortszeit) kassierten die Oilers in der NHL eine 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)-Heimniederlage gegen das schwächste Team der Eastern Conference, die Montreal Canadiens.

Draisaitl war beim 1:1-Ausgleich im ersten Drittel mit einer Vorlage zur Stelle. Damit schloss Deutschlands Sportler des Jahres 2020 mit 79 Punkten in der Scorer-Liste zu Teamkollege Connor McDavid auf, beide teilen sich nun den ersten Platz. Im Schlussdurchgang kassierten die Oilers zwei Treffer.

Tim Stützle musste sich mit den Ottawa Senators trotz einer furiosen Aufholjagd den Arizona Coyotes mit 5:8 (0:2, 3:2, 2:4) geschlagen geben. Die Senators lagen Mitte des zweiten Drittels 0:4 zurück und erzielten dann fünf Tore in Folge. Stützle war an zwei Treffern direkt beteiligt, das gelang dem 20-Jährigen zum zweiten Mal in dieser Saison. Doch die Coyotes waren im Schlussabschnitt ihrerseits mit vier Toren nacheinander erfolgreich. Arizonas Nick Schmaltz trumpfte mit zwei Toren und fünf Vorlagen auf. Zum ersten Mal seit zehn Jahren erzielte ein Spieler in der NHL wieder sieben Punkte in einer Partie.

Auch Thomas Greiss und Moritz Seider kassierten mit den Detroit Red Wings am Samstag eine Niederlage: Mit 2:6 (1:3, 0:3, 1:0) verlor das deutsche Duo auswärts gegen die Florida Panthers. Nachdem Greiss im Mitteldrittel das fünfte Gegentor kassiert hatte, machte der Goalie im Tor Platz für Alex Nedeljkovic.

(RP/SID/dpa)