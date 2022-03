US-Sport kompakt : Kyrie Irving führt Nets mit 50 Punkten zum Sieg

Kyrie Irving (M) im Spiel gegen die Charlotte Hornets. Foto: AP/Chris Carlson

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Basketball: Niederlage für Wagner-Brüder

Die Wagner-Brüder haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA einen Überraschungserfolg knapp verpasst. Mit Orlando Magic verloren die Berliner gegen die Phoenix Suns knapp 99:102. Gegen das Top-Team der Liga lag Schlusslicht Orlando zwei Minuten vor Spielende noch knapp in Führung, musste sich letztlich aber geschlagen geben. Moritz Wagner steuerte zwölf Punkte bei, sein jüngerer Bruder Franz kam auf sechs Zähler.

Isaiah Hartenstein musste sich mit den Los Angeles Clippers auswärts den Golden State Warriors mit 97:112 (36:54) geschlagen geben. Nach fünf Siegen in Serie haben die Clippers die vergangenen beiden Partien verloren. Hartenstein kam auf zehn Punkte, sechs Rebounds und vier Assists.

Basketball: Kyrie Irving führt Nets mit 50 Punkten zum Sieg

Kyrie Irving hat in der NBA mit einem persönlichen Saisonbestwert die Brookyln Nets zum ersten Sieg nach zuvor vier Niederlagen geführt. Der Basketball-Star erzielte beim 132:121 (69:43)-Auswärtserfolg gegen die Charlotte Hornets am Dienstag (Ortszeit) 50 Punkte.

Irving kam allein im Schlussviertel auf 16 Zähler und verhalf den Nets dabei, die Hornets auf Distanz zu halten. Insgesamt traf der Point Guard neun Dreier. „Das war eine Meisterklasse„, sagte Teamkollege Kevin Durant. Wegen seiner fehlenden Corona-Impfung ist Irving bei Heimspielen weiterhin nicht spielberechtigt.

Eishockey: 766 NHL-Tore - Owetschkin erobert Platz drei der ewigen Torjägerliste

Eishockey-Superstar Alexander Owetschkin hat in der nordamerikanischen Profiliga NHL Platz drei der ewigen Torjägerliste erobert. Der russische Ausnahmekönner erzielte beim 5:4-Sieg der Washington Capitals gegen die Calgary Flames seine Treffer Nummer 765 und 766, womit er mit dem Tschechen Jaromir Jagr gleichzog. Nur die beiden Eishockey-Idole Wayne Gretzky (894) und Gordie Howe (801) liegen noch vor Owetschkin.

"Es ist natürlich immer schön, solche Meilensteine, solche Zahlen von sich zu hören", sagte der 36-Jährige: "Es ist eine ziemlich große Sache, und wie ich immer gesagt habe: Es ist ein ziemlicher cooler Moment, wenn man mit diesen Namen in Verbindung gebracht wird."

Jagr hatte Owetschkin erst kürzlich in den Himmel gelobt. "Er ist ein geborener Torjäger", sagte Jagr: "Das Spiel hat sich sehr verändert, und das ist ein Vorteil für ihn, weil er die Geschwindigkeit mitgehen kann. Und er hat einen großartigen Schuss." Aber der größte Vorteil sei, dass "niemand, wirklich niemand so stark ist wie er", meinte der Tscheche: "Also kann er nicht gestoppt werden, wenn er es nicht will."

Eishockey: Stützle mit drei Scorerpunkten bei Senators-Sieg

Der deutsche Eishockey-Profi Tim Stützle hat beim 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)-Auswärtssieg seiner Ottawa Senators gegen die St. Louis Blues aufgetrumpft. Am Dienstag (Ortszeit) erzielte der 20-jährige Stürmer seinen 13. Saisontreffer in der NHL und gab zwei Vorlagen. Zum zweiten Mal in dieser Saison war Stützle in einem Spiel an drei Toren direkt beteiligt.

Der gebürtige Viersener traf im ersten Drittel im Powerplay zur 1:0-Führung. Beim 2:1 im zweiten und 4:1 im dritten Spielabschnitt war Stützle jeweils mit einer Vorlage zur Stelle. Die Senators feierten ihren ersten Sieg nach zuvor fünf Niederlagen.

Auch Nico Sturm ging am Dienstag erfolgreich vom Eis. Mit den Minnesota Wild gewann er zuhause gegen die New York Rangers mit 5:2 (2:0, 3:2, 0:0). Nachdem die Gäste im zweiten Drittel zum 2:2 ausgeglichen hatten, legten die Wild innerhalb von acht Minuten drei Tore nach.

Moritz Seider und Thomas Greiss kassierten mit den Detroit Red Wings hingegen eine deutliche 2:9 (1:3, 1:4, 0:2)-Heimniederlage gegen die Arizona Coyotes. Goalie Greiss kam im zweiten Drittel für knapp vier Minuten ins Spiel und musste einmal hinter sich greifen. Der zweite deutsche NHL-Torhüter Philipp Grubauer musste sich mit den Seattle Kraken auswärts den Toronto Maple Leafs mit 4:6 (1:2, 2:1, 1:3) geschlagen geben. Grubauer kassierte dabei einen Hattrick von Auston Matthews. Der Angreifer der Maple Leafs ist mit nunmehr 46 Toren bester Torschütze der NHL.

Football: Rodgers winkt in Green Bay Rekordvertrag - Wilson wechselt nach Denver

Aaron Rodgers bleibt bei den Green Bay Packers. Der Star-Quarterback verlängert laut übereinstimmenden Meldungen um vier Jahre und wird zum bestbezahlten Spieler der NFL-Geschichte. Und ein Blockbuster-Wechsel bahnt sich an: Russel Wilson geht nach Denver. Zur Meldung.

