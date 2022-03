US-Sport kompakt : Kleber und Hartenstein feiern Siege

Maximilian Kleber. Foto: AP/Tim Heitman

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die deutschen Basketballer Maximilian Kleber und Isiah Hartenstein haben mit ihren Klubs in der nordamerikanischen Profiliga NBA einen weiteren Schritt Richtung Play-off-Teilnahme gemacht – und jeweils erheblich zum Erfolg beigetragen. Kleber war mit 14 Rebounds der dominierende Spieler unter den Brettern beim 95:92 der Dallas Mavericks bei den Boston Celtics, Hartenstein steuerte zwölf Punkte und vier Rebounds zum 106:102-Erfolg der Los Angeles Clippers bei den Detroit Pistons bei.

Dallas ist bei 14 noch ausstehenden Hauptrundenspielen das fünftbeste Team in der Western Conference, die Top Sechs erreichen direkt die Play-offs. Hartensteins Clippers festigten den achten Rang im Westen. Die Klubs auf den Rängen sieben bis zehn haben über das Play-in-Turnier die Chance, noch die Endrunde zu erreichen.

Foto: AP/Kathy Willens Infos Die dramatischsten Super Bowls der Geschichte

Franz und Moritz Wagner verloren mit Orlando Magic 114:116 gegen die Philadelphia 76ers. Franz steuerte sechs, Moritz Wagner zehn Punkte bei. Nationalspieler Dennis Schröder fehlte indes den Houston Rockets beim 105:130 gegen die New Orleans Pelicans wegen Krankheit. Näheres wurde nicht bekannt.

Für Aufsehen sorgte Superstar Kevin Durant. Ihm gelangen 53 Punkte beim 110:107 der Brooklyn Nets gegen die New York Knicks.

LeBron James schafft 10.000. Vorlage in NBA

28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten

Basketball-Superstar LeBron James hat den nächsten Meilenstein seiner Ausnahme-Karriere erreicht. Der 37-Jährige von den Los Angeles Lakers schaffte am Sonntag (Ortszeit) seine 10.000. Vorlage in der nordamerikanischen Profiliga NBA. James ist nun der einzige Spieler der NBA-Geschichte mit mindestens 30.000 Punkten, 10.000 Rebounds und 10.000 Vorlagen. Große Freude bereitete ihm das aber zunächst nicht. Die Lakers gingen in der Partie bei den Phoenix Suns mit 111:140 unter und haben nun zehn Auswärtspleiten in Serie kassiert.

Bester Werfer für die Suns, die derzeit das beste Team der Liga sind, war Devin Booker mit 30 Zählern. James brachte es auf 31 Punkte, spielte wegen des bereits großen Rückstands im letzten Viertel aber gar nicht mehr. Angesprochen auf seine Bestmarke sagte er: „Ich bin jedes Mal sprachlos, wenn mir so etwas passiert. Ich habe davon geträumt, in dieser Liga zu sein, und jetzt bin ich der einzige mit einer solchen Statistik in dieser Liga.“

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Kaepernick gibt nicht auf: Training mit Seahawks-Receiver Lockett

Colin Kaepernick hat die Hoffnung auf ein Comeback in der NFL offensichtlich noch nicht aufgegeben und sich kurz vor Öffnung des Transferfensters mit Social-Media-Posts bei den Teams in Erinnerung gerufen. Der Quarterback hatte sich mit seinem friedlichen Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt 2016 unbeliebt gemacht und ist seither ohne Job in der besten Football-Liga der Welt. Vor dem Wochenende postete der 34-Jährige eine kurze Sequenz von sich auf dem Platz. Am Sonntag suchte er dann via Twitter Profis zum Trainieren, denen er Pässe zuwerfen kann – und bekam relativ schnell ein Angebot von Seattle-Seahawks-Receiver Tyler Lockett.

Foto: AFP/VALERIE MACON Infos Alle Super-Bowl-Sieger seit 1967

Kaepernick führte die San Francisco 49ers zum Ende der Saison 2012 in den Super Bowl und galt als einer der besten Spielmacher der Liga. Sein Protest sorgte dann für viel Aufsehen, zwischenzeitlich gab es eine außergerichtliche Einigung mit der NFL wegen seiner Klage, in der Folge diskriminiert worden zu sein. Spätestens seit dem von einem weißen Polizisten verursachten Tod von George Floyd und den folgenden Massenprotesten gegen Rassismus hat sich die Wahrnehmung von Kaepernicks Handeln in den USA verändert. Auf eine neue Chance in der NFL wartet er seither dennoch vergeblich. Ab dem 16. März dürfen die NFL-Teams offiziell neue Verträge mit Spielern abschließen.

NFL-Quarterback Mahomes hat geheiratet

NFL-Superstar Patrick Mahomes hat seine langjährige Freundin Brittany Matthews geheiratet. Der Quarterback der Kansas City Chiefs postete am Wochenende Hochzeitsfotos in den sozialen Netzwerken und schrieb dazu: „Mr. & Mrs. Mahomes“. Auch die gemeinsame, ein Jahr alte Tochter ist auf einigen der Fotos zu sehen. Der 26-Jährige und seine Frau kennen sich seit der High School.

NFL: Patriots geben Jakob Johnson frei

Beim deutschen Football-Profi Jakob Johnson (27) und den New England Patriots stehen die Zeichen auf Trennung. Wie mehrere US-Medien berichten, verzichtet der sechsmalige Super-Bowl-Gewinner aus der National Football League (NFL) auf einen sogenannten Tender. Der Fullback aus Stuttgart kann damit ab Montag mit anderen Klubs frei verhandeln.

Johnson ist seit 2019 in 38 Spielen für die Patriots zum Einsatz gekommen, 2020 fing er seinen ersten Touchdown in der NFL in einem Spiel gegen gegen die Seattle Seahawks.

Durant überragt mit 53 Punkten im New-York-Duell Nets gegen Knicks

Mit seinem Saisonbestwert von 53 Punkten hat Kevin Durant die Brooklyn Nets in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA zu einem Heimsieg gegen die New York Knicks geführt. Mit nur einem Punkt weniger als bei seiner Karrierebestleistung überragte Durant beim 110:107 am Sonntag und brachte den Nets mit einem Dreier den entscheidenden Vorsprung, den das Team in der letzten Minute nicht mehr aus der Hand gab.

Von den drei Stars im Nets-Team war Durant der einzige, der im Duell der New Yorker Mannschaften zum Einsatz kam. Neuzugang Ben Simmons ist noch nicht fit, Kyrie Irving darf wegen der fehlenden Impfung gegen das Coronavirus in New York nicht spielen.

Weil die Impfpflicht für Zuschauer im Gegensatz zu Menschen, die ihrer Arbeit nachgehen, aber inzwischen aufgehoben ist, konnte Irving sich zum ersten Mal in dieser Saison ein Heimspiel von der Tribüne aus anschauen und sah von dort die herausragende Leistung Durants. Der 33-Jährige kam zudem auf sechs Rebounds und neun Vorlagen. Bester Werfer bei den Knicks war Julius Randle mit 26 Punkten. Für die Knicks schwinden die Chancen auf eine Teilnahme an der Qualifikation für die Play-offs, die Nets können dagegen weiter auf Play-off-Spiele ohne weiteren Umweg hoffen.

(RP/SID/dpa)