US-Sport kompakt : Kleber mit Saisonbestwert Mavs-Sieg

Maximilian Kleber von den Dallas Mavericks. Foto: AP/Wilfredo Lee

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eishockey: Draisaitl mit Edmonton weiter auf Aufholjagd

Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl setzt mit den Edmonton Oilers unter dem neuen Trainer Jay Woodcroft die Aufholjagd in der nordamerikanischen Profiliga NHL fort. Der 26-Jährige steuerte zwei Tore zum 7:3-Sieg gegen die Anaheim Ducks bei und baute seine Führung in der Torjägerliste mit nun 35 Treffern weiter aus. Die Oilers liegen als Tabellendritter in der Pacific Division inzwischen wieder auf einem Play-off-Platz.

Lesen Sie auch NFL-Finale : Alle Infos zum Super Bowl 2022

Siege feierten auch Draisaitls Landsleute Tim Stützle, Moritz Seider und Thomas Greiss. Während Angreifer Stützle beim 3:1 seiner Ottawa Senators bei den Buffalo Sabres leer ausging, steuerte Verteidiger Seider zum 3:2 der Detroit Red Wings nach Penaltyschießen bei den New York Rangers eine Vorlage bei. Für den Ex-Mannheimer war es bereits der 35. Scorerpunkt in seiner ersten NHL-Saison, damit ist der 20-Jährige mit Abstand der erfolgreichste Abwehrspieler unter den Rookies. Torhüter Greiss wehrte 37 Schüsse ab.

Während Detroit noch Chancen auf einen Wild-Card-Platz hat, ist Ottawa schon lange aus dem Play-off-Rennen. Ebenso wie Nationaltorwart Philipp Grubauer mit Seattle Kraken: Beim 3:5 bei den Winnipeg Jets parierte der Goalie nur 22 Schüsse.

Basketball: Kleber mit Saisonbestwert bei Mavs-Sieg

Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber hat seinen persönlichen Punkterekord in dieser NBA-Saison erneut verbessert und beim Sieg der Dallas Mavericks gegen die New Orleans Pelicans 20 Zähler verbucht. Erst zwei Tage zuvor hatte er mit 19 Punkten gegen die Miami Heat seine bis dahin beste Ausbeute der Saison. Beim 125:118 gegen die Pelicans stand Kleber aber klar im Schatten von Mavericks-Star Luka Doncic, der starke 49 Punkte, 15 Rebounds und acht Vorlagen auflegte. Der siebte Sieg aus den vergangenen zehn Partien festigte den Playoff-Kurs der Texaner und Rang fünf in der Western Conference.

Im Spitzenspiel der Eastern Conference bezwangen die Philadelphia 76ers Titelverteidiger Milwaukee Bucks 123:120. Joel Embiid und Giannis Antetokounmpo lieferten sich dabei ein Duell der Stars mit der besseren Ausbeute für Embiid. Der wichtigste Spieler der 76ers kam auf 42 Punkte, 14 Rebounds und fünf Vorlagen. Antetokounmpo verbuchte 32 Zähler, elf Rebounds und neun Vorlagen.

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Dennis Schröder musste auch im dritten Spiel für die Houston Rockets eine Niederlage hinnehmen. Gegen die Los Angeles Clippers war das Schlusslicht der Western Conference nahezu chancenlos und verlor 111:142. Schröder war wie schon bei der knappen Niederlage gegen die Phoenix Suns tags zuvor Dreh- und Angelpunkt in der Rockets-Offensive und kam auf neun Vorlagen. Mit nur drei von elf getroffenen Würfen blieb er mit am Ende neun Punkten aber klar unter seinen Möglichkeiten. Bei den Clippers kam Isaiah Hartenstein von der Bank auf gute 13 Zähler und acht Vorlagen.

(RP/SID/dpa)