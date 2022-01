US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NFL, NBA und NHL verpasst haben

Der deutsche NHL-Profi Nico Sturm. Foto: AP/Andy Clayton-King

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Ein Rekord in der NHL.

Eishockey: Sturm mit drei Scorerpunkten bei deutlichem Sieg der Minnesota Wild

Der Augsburger Nico Sturm hat den Minnesota Wild mit drei Scorerpunkten zu einem Kantersieg in der NHL verholfen. Beim 8:2 im Heimspiel gegen das kanadische Eishockey-Team erzielte Sturm am Montagabend (Ortszeit) das 4:1 und bereitete zwei weitere Treffer seiner Mannschaft vor. Für die Wild war es der dritte Sieg in Serie. Die acht Tore stellten nach Angaben der Nachrichtenagentur AP zudem den Rekord des Teams ein.

Eishockey: 964. NHL-Einsatz in Serie: "Ironman" Yandle stellt Rekord ein

Mit seinem 964. NHL-Einsatz in Serie hat Keith Yandle den Dauerbrenner-Rekord in der Eishockey-Profiliga eingestellt. Der "Ironman" von den Philadelphia Flyers ist seit dem 26. März 2009 in jedem Spiel aufgelaufen und zog nun mit Doug Jarvis gleich.

"Als ich gesehen habe, wie mir meine Jungs zugejubelt haben und aufgestanden sind, wie auch die Fans, hat mir das viel bedeutet", sagte der Verteidiger: "Ich habe versucht, meine Routine beizubehalten und nicht über das Spiel nachzudenken."

Beim 1:3 gegen die Dallas Stars egalisierte Eisenmann Yandle die Marke von Jarvis, der seit Dezember 1986 alleine an der Spitze gestanden hatte. Am Dienstag kann Yandle im Spiel bei den New York Islanders den heute 66-Jährigen hinter sich lassen.

Yandle hat 1074 Hauptrundenspiele absolviert, hinzu kommen 58 Play-off-Partien. Der 35-Jährige hat in seiner NHL-Karriere seit der Saison 2006/07 für die Arizona Coyotes, die New York Rangers, die Florida Panthers und die Flyers gespielt.

Abgesehen vom Rekord gab es nichts zu feiern. Mit Philadelphia kassierte Yandle am Montag (Ortszeit) die zwölfte Pleite in Serie.

Basketball: Suns holen siebten Sieg in Serie und gewinnen auch gegen Utah Jazz

Die Phoenix Suns sind in der NBA weiter das Team der Stunde und haben auch das Heimspiel gegen die Utah Jazz gewonnen. Das 115:109 am Montagabend (Ortszeit) war der siebte Sieg in Serie für den Spitzenreiter der Western Conference. Devin Booker kam auf 33 Punkte für die Suns, Chris Paul steuerte 14 Vorlagen bei. Die Jazz kassierten dagegen die achte Niederlage in den vergangenen zehn Spielen und verloren weiter an Boden auf die Spitze. In der Eastern Conference holten die Chicago Bulls ein 111:110 gegen die Oklahoma City Thunder und hielten damit den Anschluss an Spitzenreiter Miami Heat.

(RP/SID/dpa)