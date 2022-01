US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NBA und NHL verpasst haben

Der deutsche NBA-Profi Isaiah Hartenstein (l) zieht zum Korb. Foto: AP/Matt Slocum

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: 16 Punkte von Nationalspieler Isaiah Hartenstein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eishockey: Oilers drehen Spiel und gewinnen nach Verlängerung

Die Edmonton Oilers haben in der NHL einen weiteren Rückschlag noch abgewendet und das Auswärtsspiel bei den Vancouver Canucks noch gedreht. Nach zwischenzeitlich zwei Toren Rückstand gab es am Dienstagabend (Ortszeit) ein 3:2 nach Verlängerung. Der Kanadier Connor McDavid sorgte in der Overtime mit seinem Treffer für die Entscheidung.

Lesen Sie auch NFL-Finale : Alle Infos zum Super Bowl 2022

Sieben der acht vorausgehenden Partien hatten die Oilers verloren und damit ihren sehr guten Saisonstart völlig ruiniert. Leon Draisaitl rückte durch seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 2:2 wieder an die Spitze der NHL-Scorerwertung. Das Tor war sein 29. in dieser Saison, insgesamt kommt Deutschlands bester Eishockey-Spieler nun auf 59 Punkte.

Tim Stützle war derweil am 5:0 der Ottawa Senators gegen die Buffalo Sabres mit einer Vorlage beteiligt.

Basketball: Hartenstein überzeugt bei Clippers Aufholjagd

Die strauchelnden Los Angeles Lakers haben im ersten Spiel nach der Verletzungspause von Anthony Davis gegen die Brooklyn Nets gewonnen. Nach 17 Partien ohne den 28-Jährigen holte der NBA-Rekordmeister am Dienstagabend ein 106:96 gegen die Nets, die ihrerseits weiter auf den verletzten Kevin Durant und den wegen der fehlenden Impfung in New York nicht spielberechtigten Kyrie Irving verzichten mussten. Für die Lakers war es der erst 24. Sieg im 48. Saisonspiel, von den vergangenen zehn Spielen hat das Team um Superstar LeBron James nur die Hälfte gewonnen. James kam auf 33 Punkte, Russell Westbrook hatte 15 und Davis steuerte acht Zähler bei. Bei den Nets war James Harden mit 33 Punkten am erfolgreichsten.

Durch den Sieg blieben die Lakers in der Western Conference vor dem Stadtrivalen Los Angeles Clippers, die auch dank 16 Punkten von Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein 116:115 gegen die Washington Wizards gewannen. Zwischenzeitlich lagen die Clippers bereits 35 Punkte zurück - einen größeren Rückstand hatte das Team noch nie gedreht. Nur einmal hatte ein NBA-Team mehr als die 30 Punkte Rückstand zur Halbzeit noch aufgeholt.

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Dennis Schröder hatte beim 128:75 der Boston Celtics gegen die Sacramento Kings dagegen eine ganz schwache Quote und traf nur einen von fünf Würfen in seinen 16 Minuten auf dem Platz. Jayson Tatum und Jaylen Brown kamen dagegen auf 36 und 30 Punkte, obwohl sie im letzten Viertel gar nicht mehr spielten.

Die Dallas Mavericks kassierten eine deutliche 92:130-Pleite bei den Golden State Warriors, bei denen Klay Thompson die wohl beste Partie seit seinem Comeback zeigte. Er kam auf 15 Punkte und sechs Vorlagen, bei den Mavericks war Luka Doncic mit 25 Punkten der beste Werfer. Maxi Kleber traf zwei von drei Dreiern und beide Freiwürfe für acht Punkte.

(RP/SID/dpa)