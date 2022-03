US-Sport kompakt : Harden kassiert deftige Pleite gegen sein Ex-Team

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Eishockey: Stützle mit Assist – Pleiten für Seider und Greiss

Nationalspieler Moritz Seider und Thomas Greiss haben mit den Detroit Red Wings in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL eine bittere Heimpleite kassiert. Gegen die Minnesota Wild mit Nico Sturm verlor Detroit nach Penaltyschießen mit 5:6. Greiss kam nicht zum Einsatz.

Nach ihrer vierten Niederlage hintereinander liegen die Red Wings im Osten bei 55 Punkten aus 57 Spielen auf Platz zehn. Die Wild halten als Fünfter im Westen mit 71 Punkten dagegen klar Kurs in Richtung der Play-offs.

Youngster Tim Stützle sammelte beim 4:3 seiner Ottawa Senators nach Verlängerung gegen die Seattle Kraken unterdessen einen weiteren Scorerpunkt. Der Stürmer legte das zwischenzeitliche 2:0 auf. Seattles Nationaltorhüter Philipp Grubauer kam nicht zum Einsatz. Ottawa und Seattle haben im Kampf um die Play-offs keine Chancen mehr.

Basketball: Harden wird vom Ex-Klub vorgeführt

Im ersten Spiel gegen ihren ehemaligen Teamkollegen James Harden haben die Brooklyn Nets in der NBA überraschend problemlos gegen die Philadelphia 76ers gewonnen. Harden war vor wenigen Wochen von den Nets zu den 76ers gewechselt und nun beim 100:129 im Heimspiel am Donnerstagabend (Ortszeit) machtlos gegen die Vorstellung seines ehemaligen Teams um Kevin Durant und Kyrie Irving. Schon zur Halbzeit führten die Gäste 72:51 und beseitigten mit einem dominanten dritten Viertel alle Restzweifel am Sieg.

„Wir haben einen guten Job darin gemacht, nicht zu foulen“, sagte Durant im US-Fernsehen über den guten Start in die Partie. Durant verbuchte 25 Punkte, Irving kam auf 22 und Seth Curry, der im Zuge des Harden-Wechsels von den 76ers nach Brooklyn geschickt worden war, kam auf 24 Zähler. „Er ist einfach eine Zündkerze“, lobte Durant. Harden kam lediglich auf elf Punkte und sechs Vorlagen, bester Werfer war Joel Embiid mit 27 Zählern für die 76ers. Ben Simmons, der seinen Abschied über Monate erzwungen hatte und wie Curry Teil des Tauschgeschäfts für Harden war, kam zum ersten Mal seit dem Abschied wieder nach Philadelphia und wurde kräftig ausgebuht. Weil er noch nicht fit ist, kam er nicht zum Einsatz.

Im engen Kampf um die besten Playoff-Plätze in der Eastern Conference war die Niederlage ein empfindlicher Dämpfer für die 76ers. Die Nets verschafften sich dagegen etwas Luft und haben weiter Hoffnung auf eine direkte Qualifikation für die K.o.-Phase der Saison.

Baseball: Einigung im Tarifstreit – Saison kann beginnen

Der Tarifstreit in der Major League Baseball (MLB) ist beendet. Nach den bislang erfolglosen Verhandlungen mit der Spielergewerkschaft MLBPA kam es am Donnerstag zum Durchbruch, die Saison soll laut Mitteilung der Liga am 7. April beginnen. Die Zustimmung beider Seiten zum neuen Tarifvertrag dürfte nur noch Formsache sein, damit wäre der dreimonatige Lockout vorbei.

Das neue Papier hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Trotz der späten Einigung soll eine volle Saison mit jeweils 162 Spielen pro Team durchgeführt werden. Die abgesagten Partien werden als "Double-Header" neu angesetzt. Schon am Sonntag könnten die Trainingscamps beginnen.

Tags zuvor hatte nichts auf eine Lösung hingedeutet. Das Zusammentreffen war nach 16 Stunden erneut ohne Ergebnisse zu Ende gegangen, Commissioner Rob Manfred teilte daraufhin mit, dass sich der Saisonstart mindestens bis zum 14. April verschiebe. Eigentlich sollte die Spielzeit am 31. März beginnen.

"Wir haben hart an einer Einigung gearbeitet und einen fairen Deal mit deutlichen Verbesserungen für die Spieler und unsere Fans angeboten", sagte Manfred: "Ich bin traurig über die anhaltenden Auswirkungen dieser Situation auf unser Spiel und alle, die daran beteiligt sind, insbesondere unsere treuen Fans."

Seit dem 1. Dezember befindet sich die MLB im ersten Lockout seit 1994/95. Damals fielen wegen des Tarifstreits zum ersten und einzigen Mal in der mehr als 100-jährigen Geschichte der MLB die gesamten Play-offs inklusive World Series aus, während der beiden betroffenen Saisons 1994 und 1995 wurden fast 1000 Spiele abgesagt.

