US-Sport kompakt : Gewaltvorwürfe gegen NFL-Star Kamara auf Kamera

Alvin Kamara. Foto: AFP/STEPH CHAMBERS

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Football: Kamara auf Kamera: Videoaufnahme bestätigt Vorwürfe gegen NFL-Star

Eine Kamera könnte Alvin Kamara zum Verhängnis werden. Videoaufnahmen aus einem Casino in Las Vegas haben laut Polizeibericht bestätigt, dass der Footballstar von den New Orleans Saints aus der Profiliga NFL mehrmals auf einen Mann eingeschlagen hat. Der 26-Jährige war in der Nacht zu Sonntag nach dem Vorfall festgenommen worden.

Kamara muss sich wegen schwerer Körperverletzung verantworten, das Opfer erlitt unter anderem einen Augenhöhlenbruch. Zur Auseinandersetzung kam es an einem Aufzug, Kamara schlug auf den Mann insgesamt achtmal ein. Dreimal, als dieser schon am Boden lag - dies wurde nach Auswertung der Aufnahmen bekannt gegeben. Ein Begleiter des Runningbacks soll das Opfer 16-mal getreten haben.

Nach Angaben der Polizei erklärte der NFL-Profi, er habe den Mann nur am Weglaufen hindern wollen. Die Videoaufnahmen stützen diese Behauptung nicht. Kamara nahm am Sonntag am Pro Bowl, dem Allstar-Game der NFL, teil. Dies war möglich, da das Opfer wegen seiner Verletzungen zuvor nicht vernehmungsfähig gewesen war. Am 8. März kommt es zur Anhörung vor Gericht.

Eishockey: Stützle gewinnt mit Ottawa bei den Devils

Jungstar Tim Stützle hat mit den Ottawa Senators in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL einen weiteren Sieg eingefahren. Die Kanadier gewannen bei den New Jersey Devils mit 4:1. Stützle (20), der in 39 Saisonspielen acht Mal getroffen hat, blieb ohne Scorerpunkt. Die Senators liegen mit zwölf Erfolgen weiter auf dem vorletzten Platz der Eastern Conference.

Basketball: Suns gewinnen NBA-Spitzenspiel gegen Bulls - Heat und Warriors siegen

Die Phoenix Suns haben das NBA-Topspiel gegen die Chicago Bulls gewonnen. Die Bulls verkürzten in den letzten 100 Sekunden der Partie einen 15-Punkte-Rückstand zwar bis auf drei Zähler, konnten das 124:127 vor den eigenen Fans aber nicht mehr abwenden. Devin Booker für die Suns und DeMar DeRozan für Chicago waren mit je 38 Punkten die erfolgreichsten Schützen der Begegnung zwischen dem besten Team der Western Conference und dem zuvor zweitbesten Team der Eastern Conference. Die Bulls rutschten nach der dritten Niederlage aus den vergangenen vier Spielen hinter Titelverteidiger Milwaukee Bucks auf Rang drei.

Die Golden State Warriors als erster Verfolger der Suns konnten durch das 110:98 bei den Oklahoma City Thunder den Rückstand nur halten, aber nicht verkürzen. In der Eastern Conference profitierten neben den Bucks auch die Miami Heat von der Bulls-Niederlage und vergrößerten den Vorsprung drei Tage vor dem Ende des Transferfensters durch ein 121:100 gegen die Washington Wizards.

(RP/SID/dpa)