US-Sport kompakt : Franz Wagner steuert 15 Punkte zum Magic-Sieg bei

Franz Wagner von den Orlando Magic Foto: AFP/Steph Chambers

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Basketball: Franz Wagner überzeugt bei Magic-Sieg

Rookie Franz Wagner ist mit Orlando Magic in der Profiliga NBA der zweite Sieg in Serie gelungen. Beim 119:103-Heimerfolg gegen die Indiana Pacers kam der deutsche Basketball-Profi auf 15 Zähler, zwei Rebounds und drei Assists.

Foto: AP/Kathy Willens Infos Die dramatischsten Super Bowls der Geschichte

Sein Bruder Moritz fehlte weiter wegen einer Rippenverletzung, insgesamt acht Magic-Spieler punkteten zweistellig. Markelle Fultz (10 Punkte) gab über ein Jahr nach einem Kreuzbandriss sein Comeback. Orlando bleibt nach dem 15. Saisonsieg aber Schlusslicht der Eastern Conference.

Basketball: Ja Morant zerlegt die Spurs

Die Miami Heat haben mit einem deutlichen Sieg im NBA-Topspiel ihre Ambitionen in dieser Saison untermauert. Gegen den Tabellenzweiten Chicago Bulls holte der Spitzenreiter der Eastern Conference am Montagabend einen 112:99-Heimsieg und vergrößerte den Vorsprung. Der vierte Sieg für die Heat in Serie war zugleich die zweite Niederlage nacheinander für die Bulls. Zach LaVine war mit 22 Punkten bester Werfer der Partie, konnte die Pleite seiner Bulls aber nicht verhindern.

28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten

Bei den Verfolgern holte Titelverteidiger Milwaukee Bucks ein 130:106 gegen die Charlotte Hornets. Die Bucks sind Vierter vor den Cleveland Cavaliers, die ihr Heimspiel gegen die Minnesota Timberwolves 122:127 verloren. Von den Mannschaften, die sich noch Hoffnungen auf einen direkten Playoff-Platz machen, gewannen außer den Timberwolves aus der Western Conference nur noch die Toronto Raptors. Die Kanadier holten ein 133:97 gegen die Brooklyn Nets, die ohne ihre Stars weiter Schwierigkeiten haben und zudem auf Trainer Steve Nash verzichten mussten, der kurzfristig auf der Corona-Liste der NBA stand.

Einen großen Auftritt legte Ja Morant von den Memphis Grizzlies hin. Beim 118:105 gegen die San Antonio Spurs erzielte er die Karrierebestleistung von 52 Punkten, erst zwei Tage zuvor hatte Morant mit 46 Zählern gegen die Chicago Bulls geglänzt. Das Überraschungsteam rückte dadurch näher an die Golden State Warriors heran, die in der Western Conference Rang zwei hinter den Phoenix Suns belegen.

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Eishockey: NHL beendet Geschäftsbeziehungen nach Russland

Die nordamerikanische Eishockey-Profiliga NHL hat als Reaktion auf den Ukraine-Krieg ihre Geschäftsverbindungen nach Russland gestoppt. "Die National Hockey League verurteilt den Einmarsch Russlands in der Ukraine und drängt auf eine schnellstmögliche friedliche Lösung", teilte die Liga in einem Statement mit. Daher werde man nicht nur die Beziehungen zu russischen Geschäftspartnern aussetzen, sondern auch die eigenen russischsprachigen Online-Auftritte vorerst pausieren.

Foto: AFP/VALERIE MACON Infos Alle Super-Bowl-Sieger seit 1967

Auch die Option, Russland als Austragungsort für künftige NHL-Wettbewerbe zu wählen, sei nun kein Thema mehr, hieß es weiter. Zugleich beteuerte die Liga ihre Unterstützung für russische Profis, die "im Namen ihrer Klubs und nicht im Rahmen Russlands spielen". Diese Spieler und ihre Familien befänden sich "in einer äußerst schwierigen Lage".

Zuvor hatte am Montag das Internationale Olympische Komitee (IOC) angesichts der Invasion in die Ukraine empfohlen, russische und belarussische Athletinnen und Athleten nicht mehr an internationalen Wettkämpfen teilnehmen zu lassen. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) schloss sich den Forderungen an.

(RP/SID/dpa)