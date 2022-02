US-Sport kompakt : Wagner gewinnt mit Orlando gegen Schröders Rockets

Franz Wagner von den Orlando Magic. Foto: AP/Doug McSchooler

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Basketball: Wagner gewinnt mit Orlando gegen Schröders Rockets

Der deutsche Basketball-Profi Franz Wagner ist mit den Orlando Magic erfolgreich aus der All-Star-Pause der NBA gekommen. Am Freitag (Ortszeit) setzten sich die Magic mit 119:111 (58:51) gegen die Houston Rockets um Dennis Schröder durch. Nach zuvor vier Niederlagen in Serie feierten die Magic ihren 14. Saisonsieg.

Foto: AP/Kathy Willens Infos Die dramatischsten Super Bowls der Geschichte

Wagner steuerte 13 Punkte und acht Rebounds zum Erfolg bei. Franz Wagners Bruder Moritz kam nicht zum Einsatz. Schröder erzielte auf der Gegenseite zehn Zähler und verbuchte sechs Assists. Während die Magic in der Eastern Conference auf dem letzten Platz bleiben, bilden die Rockets im Westen weiterhin das Schlusslicht.

Isaiah Hartenstein hat mit den Los Angeles Clippers einen 105:102 (57:47)-Erfolg über die Los Angeles Lakers gefeiert. Für die Clippers war es der sechste Sieg nacheinander gegen den Stadtrivalen. Hartenstein präsentierte sich mit elf Punkten, sieben Rebounds und sechs Assists vielseitig. Bei den Lakers kam Superstar LeBron James auf 21 Punkte.

Eishockey: Deutlicher Sieg für Reichel und Chicago

28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten

Eishockey-Talent Lukas Reichel hat mit den Chicago Blackhawks in der nordamerikanischen Profiliga NHL einen deutlichen Sieg eingefahren. Beim torreichen 8:5 des Teams aus Illinois gegen die New Jersey Devils stand der Deutsche 8:34 Minuten auf dem Eis und blieb dabei ohne Torbeteiligung. Seine Teamkollegen Patrick Kane und Brandon Hagel glänzten jeweils mit Hattricks.

Die Blackhawks hatten Reichel erst in der vergangenen Woche zurück ins Aufgebot geholt, am Freitag absolvierte er nun seinen fünften NHL-Einsatz. Der 19-Jährige wartet noch auf seinen ersten Scorerpunkt.

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Das Maß der Dinge in der NHL bleibt Colorado Avalanche. Das Team aus Denver setzte sich nach einem frühen 0:3-Rückstand mit 6:3 gegen die Winnipeg Jets durch. Damit liegt Colorado mit 80 Punkten weiterhin an der Spitze der Western Conference.

(RP/SID/dpa)