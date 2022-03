US-Sport kompakt : Deutscher NFL-Star St. Brown verlässt Green Bay Packers

Equanimeous St. Brown läuft mit dem Ball. Foto: dpa/Matt Ludtke

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Football: Equanimeous St. Brown wechselt in der NFL zu den Chicago Bears

Equanimeous St. Brown wechselt in der NFL von den Green Bay Packers zu den Chicago Bears. Das sagte sein Agent der Deutschen Presse-Agentur. Der Passempfänger sollte am Donnerstagabend (Ortszeit) einen Einjahresvertrag unterschreiben. Der 25 Jahre alte St. Brown, der einen deutschen und einen US-Pass hat, spielte seit 2018 für die Packers. Der neue Offensiv-Trainer der Bears war in den vergangenen drei Jahren im Betreuerstab der Packers und kennt St. Brown bereits.

Die Bears spielen wie die Packers in der NFC North und belegten in der vergangenen Saison den dritten Platz. In der kommenden Saison trifft St. Brown erneut in zwei Partien auf seinen Bruder Amon-Ra St. Brown, der in seine zweite Spielzeit für die Detroit Lions geht.

Eishockey: Draisaitl erzielt bei Edmontons 6:1-Sieg sein 40. Saisontor

Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl bleibt mit den Edmonton Oilers in der NHL auf Erfolgskurs. Am Donnerstag (Ortszeit) fuhren die Oilers durch einen 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)-Heimerfolg über die Buffalo Sabres ihren vierten Sieg nacheinander ein. Draisaitl markierte seinen 40. Treffer in dieser Saison und bleibt hinter Auston Matthews zweitbester Torschütze der nordamerikanischen Profiliga.

Draisaitl war Mitte des zweiten Drittels mit dem 3:0 zur Stelle, vor dem Schlussdurchgang lag Edmonton mit 4:0 in Führung. Draisaitls Angriffspartner Connor McDavid erzielte ein Tor und gab eine Vorlage, damit führt McDavid die Scorer-Liste der NHL weiter vor Draisaitl an.

Auch Moritz Seider ging am Donnerstag als Sieger vom Eis. Mit den Detroit Red Wings schaffte der Stürmer einen 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)-Auswärtserfolg bei den Vancouver Canucks. Damit gewann Detroit erstmals nach sechs Niederlagen in Serie wieder. Thomas Greiss stand nicht im Tor, sein Teamkollege Alex Nedeljkovic parierte alle 43 Schüsse der Canucks.

Baskteball: Orlando verliert Kellerduell trotz 42 Wagner-Punkten

Auch starke 42 Punkte der Wagner-Brüder konnten die nächste Niederlage von Orlando Magic in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA nicht verhindern. Das Team aus Florida um Franz und Moritz Wagner verlor das Kellerduell im Osten mit 120:134 gegen die Detroit Pistons. Orlando bleibt nach der dritten Pleite in Folge Schlusslicht der Eastern Konferenz, Detroit ist Vorletzter.

Rookie Franz Wagner kam in 31 Minuten Spielzeit auf 26 Punkte, der in die Startformation gerückte Moritz schaffte es in 29 Minuten auf 16 Zähler. Topscorer der Begegnung war allerdings Saddiq Bey von den Pistons. Der Forward brachte es auf 51 Punkte und lag damit im Trend der vergangenen Tage. Zuletzt hatten einige Stars Partien mit über 50 Zählern abgeliefert.

