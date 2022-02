US-Sport kompakt : NHL-Star Draisaitl gewinnt mit neuem Trainer

Leon Draisaitl im Kampf um den Puck. Foto: dpa/Jason Franson

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Eishockey: Oilers gewinnen mit neuem Trainer

Eishockeystar Leon Draisaitl ist mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Im ersten Spiel unter dem neuen Coach Jay Woodcroft gewannen die Kanadier nach zuletzt zwei Pleiten mit 3:1 gegen die New York Islanders.

Der Kölner Draisaitl leitete das 1:0 seines Teams ein und führt mit nun 65 Punkten (33 Tore, 32 Assists) in 45 Spielen die Scorerwertung der NHL alleine an.

Am Donnerstag hatten sich die Oilers von Coach Dave Tippett getrennt und Woodcroft, der zuvor das Oilers-Farmteam Bakersfield Condors trainiert hatte, installiert. "Wir müssen natürlich etwas ändern, und ich bin sicher, dass Woody mit neuen Ideen, mit seiner Philosophie und einem Plan kommen wird", hatte Draisaitl vor der Partie gesagt. Die Oilers finden sich nach wechselhaften Leistungen in den vergangenen Wochen auf Rang zehn in der Eastern Conference wieder.

Nationaltorhüter Philipp Grubauer kam beim 4:3-Sieg seiner Seattle Kraken bei den Anaheim Ducks nicht zum Einsatz.

Basketball: Wagner-Brüder kassieren Pleite

Der deutsche Basketball-Profi Franz Wagner hat in der NBA mit den Orlando Magic eine erwartete Niederlage bei den Utah Jazz kassiert. Das zweitschlechteste Team der Eastern Conference verlor am Freitag (Ortszeit) mit 99:114 bei den Utah Jazz. Der 20 Jahre alte Berliner kam in 33 Minuten auf neun Punkte und vier Rebounds. Sein älterer Bruder Moritz Wagner verpasste mit einer Rippenverletzung das zweite Spiel nacheinander. Utah liegt in der Western Conference nach dem fünften Sieg in Serie weiter auf Playoffkurs. Bester Werfer war Donovan Mitchell mit 24 Punkten.

Football: NFL-Experten raten Bundesliga zu Playoffs

NFL-Profi Jakob Johnson und NFL-Experte Patrick Esume halten eine Gehaltsobergrenze und Playoffs in der Fußball-Bundesliga nach dem Vorbild der National Football League für sinnvoll. „Ich denke, die Liga sollte sich das mal überlegen. Es hat in der Vergangenheit ja auch mehrere verschiedene Sieger gegeben. Ich weiß nicht, was sich verändert hat, aber zur Zeit sind einfach alle Leute ein bisschen rummelig, dass eine Mannschaft immer gewinnt und die anderen nicht“, sagte NFL-Profi Johnson vor dem Super Bowl in Los Angeles zum Thema Gehaltsobergrenze in der Fußball-Bundesliga.

Als ersten Schritt für mehr Spannung in der Liga, in der der FC Bayern München auf dem Weg zur zehnten Meisterschaft in Serie ist, kann sich VfB-Stuttgart-Fan Johnson auch Playoffs gut vorstellen. „Playoffs ist wahrscheinlich einfacher umzusetzen, weil da weniger Geld - und das ist ja immer ein Knackpunkt - involviert ist. Alles, was du tun kannst, um das Spiel spannend zu halten, und mehr Abwechslung würden dem Sport sicherlich gut tun“, sagte er.

Ähnlich sieht es Trainer und TV-Experte Esume. „Wenn in der Bundesliga am 28. Spieltag feststeht, dass Bayern München zum wiederholten Mal deutscher Meister wird, sind die letzten sechs Spieltage eigentlich völlig egal“, sagte er der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Esume ist zudem Boss der European League of Football, in der Johnson seit kurzem Anteilseigner bei den Stuttgart Surge ist.

In der Bundesliga gehen die Meinungen zu Playoffs wie in der NFL weit auseinander. Bayern-Vorstandschef Oliver Kahn zeigte sich offen für die Idee, aus anderen Clubs wie Borussia Dortmund oder Bayer Leverkusen kamen sehr verhaltene Reaktionen zu dem Vorschlag.

