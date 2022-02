US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NBA, NFL und NHL verpasst haben

Eishockey-Profi Leon Draisaitl (l) im Zweikampf mit Claude Giroux vom Metropolitan-Team. Foto: AP/Rick Scuteri

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Leon Draisaitl verpasst All-Star-Finale – Wagner-Brüder kassieren deutliche Niederlage.

Eishockey: Draisaitl scheitert mit Pacific-Team im Halbfinale

Der deutsche Eishockey-Profi Leon Draisaitl hat beim All-Star-Wochenende der NHL mit der Auswahl der Pacific Division das Finale verpasst. Das Team verlor das Halbfinale gegen die Auswahl der später auch im Endspiel siegreichen Metropolitan Division mit 4:6. Draisaitl legte dabei den Treffer zum 2:3 auf.

Das Metropolitan-Team gewann das Finale des Show-Events in Las Vegas mit 5:3 gegen die Central Division. Claude Giroux wurde mit drei Treffern, zwei davon im Finale, zum besten Spieler des Turniers gekürt.

Beim All-Star Game trafen die vier Teams der jeweiligen Division aufeinander. Es war die sechs Auflage des 3-gegen-3-Formats, nachdem das Event in der vergangenen Saison wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden war.

Basketball: Wagner-Brüder verlieren in der NBA deutlich gegen Memphis

Die Wagner-Brüder haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA trotz einer guten Leistung eine weitere Niederlage kassiert. Beim 115:135 gegen die Memphis Grizzlies erzielte Rookie Franz Wagner 15 Punkte, sein älterer Bruder Moritz steuerte neun Zähler sowie fünf Rebounds bei. Zuvor hatte das junge Magic-Team die letzten drei Heimspiele allesamt gewonnen.

Die Franchise aus Florida ist mit zwölf Siegen und 42 Niederlagen weiter die Mannschaft mit der schlechtesten Bilanz der Liga. Zuletzt zeigte sich Orlando aber deutlich verbessert und gewann vier der letzten sieben Partien. Einen großen Anteil daran hat Nationalspieler Franz Wagner, der seit Ende November in 36 Spielen nur dreimal nicht zweistellig gepunktet hat.

American Football: NFL reagiert auf Rassismus-Vorwürfe und will sich für Diversität einsetzen

Die NFL hat auf die Rassismus-Vorwürfe des Trainers Brian Flores reagiert und Verbesserungen in der nordamerikanischen Football-Profiliga angekündigt. Die Ergebnisse der Bemühungen hin zu mehr Diversität seien in Bezug auf die Trainer „inakzeptabel“, schrieb NFL-Commissioner Roger Goodell an die Teams. Über das Schreiben berichteten am Samstag mehrere US-Medien.

Goodell kündigte an, dass die Maßnahmen und Richtlinien von externen Experten überprüft und neu bewertet werden. „Wir sehen den Bedarf, die Erfahrungen der verschiedenen Gruppen in der NFL-Familie besser zu verstehen, damit wir sicherstellen können, dass jeder eine faire Chance erhält und mit Respekt und Würde behandelt wird“, schrieb Goodell.

Diese Ankündigung kommt wenige Tage, nachdem der ehemalige Trainer der Miami Dolphins, Brian Flores, die NFL und drei Teams wegen Rassismus verklagt hat. Flores' Anwälte kritisierten die Aussagen von Goodell.

„Die Aussagen, die der Commissioner heute gemacht hat, sind ein guter Schritt nach vorne, aber wir glauben, dass es eher ein PR-Gag ist als ein wirklicher Einsatz zur Veränderung. Viel zu lange hat sich die NFL versteckt hinter Stiftungen, die eigentlich die Rechte von schwarzen Spieler und Trainer schützen sollen, und Anwaltskanzleien die angeblich unabhängig und unparteiisch sind, aber von der NFL bezahlt werden. Währenddessen hat sich der systematische Rassismus in den Büros der NFL gefestigt“, kritisieren Doug Wigdor und John Eleftherakis.

Sie würden sich wünschen, dass Goodell mit ihnen in Kontakt trete, damit sie über „echte Veränderungen“ sprechen könnten.

(RP/SID/dpa)