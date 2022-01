US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NBA, NFL und NHL verpasst haben

Der deutsche NHL-Profi Leon Draisaitl (l) im Spiel gegen die Nashville Predators. Foto: AP/JASON FRANSON

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Draisaitl und die Oilers weiter im Aufwind.

Eishockey: Draisaitl und Oilers setzen Aufwärtstrend fort

Eishockey-Star Leon Draisaitl ist mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL weiter im Aufwind. Die Kanadier setzten sich mit 3:2 nach Penaltyschießen gegen die Nashville Predators durch und feierten damit den dritten Sieg nacheinander.

Draisaitl blieb dabei ohne Torbeteiligung, im Penaltyschießen vergab er die Chance zur Führung. Den entscheidenden Treffer im Shootout erzielte Sturmpartner Connor McDavid.

Torhüter Philipp Grubauer feierte ebenfalls einen Sieg. Beim überraschenden 2:1 nach Verlängerung der Seattle Kraken gegen die Pittsburgh Penguins zeigte der 30-Jährige eine starke Leistung und parierte 23 Schüsse.

Einen kleinen Dämpfer musste nach zwei Siegen zuletzt dagegen Tim Stützle hinnehmen. Mit den Ottawa Senators unterlag der Jungstar den Carolina Hurricanes 2:3 nach Penaltyschießen. Stützle blieb ebenfalls ohne Torbeteiligung und scheiterte im Shootout.

Basketball: Lakers verlieren ohne Superstar James

Ohne den verletzten Superstar LeBron James hat sich das Auf und Ab der Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA fortgesetzt. Die Lakers kassierten bei den Philadelphia 76ers eine 87:105-Niederlage und rangieren mit nun 24 Siegen und 25 Niederlagen weiterhin im Mittelfeld der Liga. James musste kurzfristig mit einer Knieverletzung passen.

In James' Abwesenheit überragte Anthony Davis mit 31 Punkten und zwölf Rebounds in den Reihen der Lakers, auch Russell Westbrook steuerte 20 Zähler bei. Dies reichte aber nicht zum Sieg. Bester Spieler aufseiten der 76ers war Center Joel Embiid mit 26 Punkten.

Die Golden State Warriors untermauerten unterdessen ihre Rolle als Titelaspirant. Angeführt von Superstar Stephen Curry gewann das Team aus San Francisco gegen die Minnesota Timbervolves mit 124:115. Curry kam auf 29 Punkte und lieferte zudem noch acht Rebounds und sechs Assists. Noch stärker präsentierte sich bei den Timberwolves Center Karl-Anthony Towns. Doch auch sein Double-Double mit 31 Punkten und zwölf Rebounds konnte die Niederlage nicht verhindern.

Football: Quarterback Roethlisberger beendet Karriere

Quarterback Ben Roethlisberger hat seine Karriere nach 18 Jahren in der NFL wie erwartet nun auch offiziell beendet. „Die Zeit ist gekommen, meinen Spind zu räumen, ich höre mit dem Football auf“, teilte der 39 Jahre alte Spielmacher der Pittsburgh Steelers am Donnerstag in einer Videobotschaft mit. Roethlisberger war mit seinem Team vor zehn Tagen in der Playoffs der nordamerikanischen Football-Profiliga gegen die Kansas City Chiefs ausgeschieden.

Roethlisberger hatte schon zum Ende der Hauptrunde gesagt, dass seine NFL-Karriere nach dieser Saison wohl endet und er nach zwei Super-Bowl-Titeln mit den Steelers aufhören wird.

Der 1,96 Meter große Roethlisberger, der am 2. März seinen 40. Geburtstag feiert, spielte in seiner ganzen Profi-Karriere seit 2004 nur für die Steelers. Zweimal holte er mit dem Team den Super Bowl, 2011 verlor die Mannschaft das Finale gegen die Green Bay Packers.

Football: Bears und Broncos mit neuen Trainern

Köln (SID) - Die Chicago Bears und die Denver Broncos aus der Football-Liga NFL haben offenbar schon frühzeitig neue Trainer für die kommende Saison gefunden. Wie ESPN berichtet, wird Nathaniel Hackett bei den Broncos übernehmen. Er war zuletzt als verantwortlicher Offensiv-Trainer bei den Green Bay Packers aktiv und folgt auf den entlassenen Vic Fangio.

Die Bears holen Matt Eberflus, der bei den Indianapolis Colts für die Defensive verantwortlich war, als Nachfolger von Matt Nagy. Chicago und Denver hatten die Play-offs verpasst, am Wochenende stehen dort die Halbfinal-Partien zwischen den Los Angeles Rams und den San Francisco 49ers sowie den Kansas City Chiefs und den Cincinnati Bengals an. Die neue Saison soll am 8. September beginnen.

