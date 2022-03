US-Sport kompakt : Draisaitl trifft bei Oilers-Sieg gegen Meister Tampa Bay

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Basketball: Thompson mit bestem Spiel seit Comeback – Warriors schlagen Bucks

Mit seinem Saisonbestwert von 38 Punkten hat Klay Thompson die Golden State Warriors zu einem Heimsieg gegen Titelverteidiger Milwaukee Bucks geführt. Thompson hatte nach zwei Jahren Verletzungspause erst vor wenigen Wochen die Rückkehr in die NBA geschafft. Nun half er dabei, die Serie von zuletzt sechs Siegen der Bucks zu beenden. Beim 122:109 am Samstagabend (Ortszeit) war Thompson der mit Abstand erfolgreichste Warriors-Profi - auch, weil Steph Curry nur sieben Wurfversuche hatte und bei acht Zählern blieb. Giannis Antetokounmpo kam auf 31 Punkte für die Bucks.

Der Rückstand der Bucks auf die Miami Heat an der Spitze der Eastern Conference blieb trotz der Niederlage unverändert, weil auch das Team aus Florida verlor. Gegen die um die Playoff-Plätze kämpfenden Minnesota Timberwolves gab es ein 104:113. Die Chicago Bulls machten mit ihrem 101:91 gegen die Cleveland Cavaliers etwas Boden gut.

Eishockey: Draisaitl trifft bei Oilers-Sieg gegen Meister Tampa Bay

Eishockeystar Leon Draisaitl und seine Edmonton Oilers haben in der Profiliga NHL den Titelverteidiger Tampa Bay Lightning bezwungen. Die Kanadier setzten sich am Ende deutlich mit 4:1 durch und holten im Kampf um die Play-offs den zweiten Sieg in Serie. Draisaitl sorgte mit dem dritten Oilers-Treffer im Schlussdrittel für die Vorentscheidung und steuerte einen Assist für Connor McDavid bei, dem zwei Tore gelangen.

Für Draisaitl war es der 39. Saisontreffer, seine Scorerpunkte schraubte er auf 81. Edmonton liegt mit nun 68 Punkten auf Rang drei der Pacific Division.

Torhüter Philipp Grubauer gewann derweil mit den Seattle Kraken bei den Montreal Canadiens mit 4:3 nach Penaltyschießen. Für die anderen deutschen NHL-Profis gab es am Samstag (Ortszeit) nichts zu holen.

Moritz Seider und Goalie Thomas Greiss unterlagen mit den Detroit Red Wings 0:3 bei den Calgary Flames. Youngster Tim Stützle verlor mit den Ottawa Senators gegen die Chicago Blackhawks mit 3:6.

