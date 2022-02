US-Sport kompakt : Dirk Nowitzki ist jetzt TV-Kommentator

Dirk Nowitzki beim NBA Allstar Gam. Foto: AFP/Jason Miller

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Basketball: Nowitzki mit Gastspiel als Co-Kommentator beim NBA All Star Game

Dirk Nowitzki hat beim All Star Game der NBA einen Gastauftritt als Co-Kommentator im US-Fernsehen gehabt und an der Seite von Dwayne Wade über alte Rivalitäten gescherzt. „Inzwischen geht's“, sagte Nowitzki, als sie über die Konkurrenzsituation zwischen ihm und Wade sprachen, der als Teil der Miami Heat zu einer der bittersten Niederlagen in Nowitzkis Karriere beigetragen hatte. 2006 verloren die Mavericks die Final-Serie gegen Miami, 2011 gab es in einer Neuauflage dann die Meisterschaft für Dallas und Nowitzki. „Wir können alle Freunde sein“, sagte Nowitzki, der zu einem der 75. besten Basketballer in der Geschichte der NBA gewählt wurde.

„Das hätte ich mir nicht vorstellen können, als ich aus Deutschland gekommen bin vor 24 Jahren oder so: In diesem Raum sein zu können, mit ein paar der Größten aller Zeiten reden zu können und ein Teil davon zu sein“, sagte Nowitzki. „Es war unglaublich, ich hatte Riesenspaß da drin.“

Basketball: James und Curry gewinnen Allstar-Game

Die Basketball-Superstars LeBron James und Stephen Curry haben das Allstar-Game der NBA entschieden. Mannschaftskapitän James traf den letzten Wurf des Spiels zum 163:160 gegen das Team Durant, in seiner Heimat Cleveland gewann der 37-Jährige das Allstar-Game mit seiner Auswahl zum fünften Mal in Folge. Bester Mann auf dem Feld war allerdings Curry.

Der Star von den Golden State Warriors kam auf 50 Punkte, darunter 16 Dreier, und verpasste den Bestwert von Anthony Davis (2017) nur um zwei Zähler. "Ich hab's wirklich versucht", sagte Curry, zum MVP des Spiels wurde er dennoch gewählt.

Eishockey: Oilers kassieren deutliche Klatsche in der NHL - Stützle trifft

Die Siegesserie der Edmonton Oilers unter ihrem neuen Trainer ist am Sonntag mit einer Klatsche zu Ende gegangen. Das Team um Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl kassierte im Heimspiel gegen die Minnesota Wild nach zuvor fünf Erfolgen ein 3:7. „Klar haben wir viele Spiele gespielt, aber das wollen wir nicht als Entschuldigung nutzen“, sagte Draisaitl, der eine Torvorlage gab. „Ich bin sehr sicher, dass das einfach einer dieser Abende war. Wir haben fünf sehr gute Spiele am Stück gespielt. Selbst heute haben wir gute Phasen gehabt“, sagte er.

Das elfte Saisontor von Tim Stützle war zu wenig für die Ottawa Senators beim 1:2 gegen die New York Rangers. Schon beim 2:3 gegen die Boston Bruins tags zuvor hatte ein Tor des Nationalspielers nicht für einen Senators-Sieg gereicht. Der 20-Jährige ist durch die beiden Tore nun aber der erfolgreichste Spieler aus dem 2020 gedrafteten Jahrgang. „Ich bin hier, um Eishockeyspiele zu gewinnen, darauf liegt mein Fokus. Es ist nicht so wichtig, wer die meisten Tore schießt“, sagte Stützle. Zweiter ist Alexis Lafrenière, der vor zwei Jahren von den Rangers an erster Stelle des Talente-Pools ausgewählt worden war und am Sonntag ohne Torbeteiligung blieb.

Basketball: Uni-Trainer von Franz Wagner schlägt Assistenzcoach nach Niederlage

Der ehemalige Universitäts-Trainer von NBA-Profi Franz Wagner hat nach einer Niederlage der Michigan Wolverines einen Co-Trainer des Gegners aus Wisconsin geschlagen. Auf von mehreren US-Medien veröffentlichten Videos war zu sehen, wie Juwan Howard am Sonntag mit der flachen Hand den Kopf von Assistenztrainer Joe Krabbenhoft trifft und so ein größeres Handgemenge mit Schubsereien auslöst. Vorausgegangen war ein Wortgefecht mit Cheftrainer Greg Gard, in dem es offenbar um eine späte Auszeit in der Partie ging, die Michigan 63:77 verlor.

Kommentatoren rechneten mit einer Suspendierung Howards, seine Universität und der zuständige Verband kündigten eine rasche Auseinandersetzung mit dem Vorfall an. Der Berliner Franz Wagner hatte in der vergangenen Saison noch unter Howard am College in Michigan gespielt und ist nun in der NBA für die Orlando Magic aktiv.

