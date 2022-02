US-Sport kompakt : Deutscher NHL-Star Stützle muss Dämpfer einstecken

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Eishockey: Stützle unterliegt mit Ottawa gegen Pittsburgh

Der kleine Aufwärtstrend von Jungstar Tim Stützle und den Ottawa Senators in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL ist vorerst gestoppt. Die Kanadier verloren nach drei Siegen aus den vergangenen vier Spielen mit 0:2 gegen die Pittsburgh Penguins. Stützle (20), der in 41 Saisonspielen acht Mal getroffen hat, stand rund 20 Minuten auf dem Eis. Die Senators liegen mit zwölf Erfolgen auf dem drittletzten Platz der Eastern Conference.

Basketball: Doncic überragt mit 51 Punkten bei Mavericks-Sieg gegen Clippers

Basketball-Star Luka Doncic hat nach dem Abschied von Kristaps Porzingis seinen enormen Wert für die Dallas Mavericks unter Beweis gestellt und beim Sieg gegen die Los Angeles Clippers 51 Punkte erzielt. So viele hatte der Slowene noch nie in der NBA. Stunden nachdem die Mavericks seinen Partner der vergangenen etwas mehr als zwei Jahre am letzten Tag des Transferfensters zu den Washington Wizards abgegeben hatten, dominierte Doncic am Donnerstagabend und kam allein im ersten Viertel auf überragende 28 Punkte.

Beim vierten Mavericks-Sieg in Serie steuerte Nationalspieler Maxi Kleber acht Punkte und neun Rebounds bei. Isaiah Hartenstein kam für die Clippers in sechs Minuten auf zwei Punkte.

Die Mavericks kamen den viertplatzierten Utah Jazz durch den Sieg in der Western Conference näher. Die Phoenix Suns festigten durch ein 131:107 gegen Titelverteidiger Milwaukee Bucks unterdessen Rang eins - auch, weil Verfolger Golden State Warriors überraschend ein zweites Mal nacheinander verlor. Gegen die New York Knicks gab es trotz der 35 Punkte von Steph Curry ein 114:116.

Die Brooklyn Nets kassierten die zehnte Niederlage in Serie und verloren gegen die Washington Wizards 112:113. Das Team trennte sich zuvor in einem Tauschgeschäft mit den Philadelphia 76ers von James Harden und bekam dafür Ben Simmons, der noch nicht direkt spielte. Auch Dennis Schröder kam für sein neues Team, die Houston Rockets, bei dessen 120:139-Niederlage gegen die Toronto Raptors noch nicht zum Einsatz. Schröder war von den Boston Celtics im Tausch gegen seinen Kumpel Daniel Theis abgegeben worden.

Basketball: Schröder und Theis tauschen NBA-Teams

Die deutschen Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und Daniel Theis tauschen in der nordamerikanischen Profiliga NBA die Teams. Wie die Houston Rockets bekannt gaben, läuft Schröder künftig für die Texaner auf, während Theis zu den Boston Celtics zurückkehrt.

Für Point Guard Schröder, der gemeinsam mit Enes Freedom und Bruno Fernando nach Houston getradet wird, ist der Transfer ein sportlicher Abstieg. Die Rockets liegen in der Western Conference aktuell auf dem letzten Platz, die Celtics sind Siebter im Osten. Für den 28-Jährigen, der erst im vergangenen Sommer von den Los Angeles Lakers nach Boston gewechselt war, ist Houston die vierte NBA-Station in den vergangenen vier Jahren.

Theis (29) hatte bereits von 2017 bis März 2021 für die Celtics gespielt, an seine Leistungen an der Ostküste konnte er später bei den Chicago Bulls und bei den Rockets nicht anknüpfen.

Am spektakulärsten Tausch am Ende der Transferperiode in der NBA waren US-Star James Harden und der Australier Ben Simmons beteiligt. James Harden geht gemeinsam mit Paul Millsap von den Brooklyn Nets zu den Philadelphia 76ers. Simmons läuft künftig für das Team aus New York auf, das zudem Seth Curry, Andre Drummond und zwei Erstrundenpicks im NBA-Draft bekommt.

Football: Quarterback Rodgers wertvollster Spieler der NFL-Hauptrunde

Quarterback Aaron Rodgers ist zum vierten Mal in seiner Karriere zum wertvollsten Spieler der National Football League gewählt worden. Der 38 Jahre alte Profi der Green Bay Packers hatte den MVP-Titel auch in der vergangenen Saison geholt und wurde nun ungeachtet der Kontroverse um seine fehlende Corona-Impfung erneut ausgezeichnet. Das gab die NFL drei Tage vor dem Super Bowl bekannt.

Das frühe Aus der Packers in den Playoffs spielt für die Wahl zum wertvollsten Spieler der Hauptrunde keine Rolle. In der regulären Saison belegten die Packers, bei denen auch der Deutsch-Amerikaner Equanimeous St. Brown im Kader steht, wie in der vergangenen Saison Rang eins in der NFC, scheiterten dann aber in ihrem ersten Playoff-Spiel unerwartet gegen die San Francisco 49ers. Rodgers ist erst der zweite NFL-Spieler der Geschichte, der auf vier MVP-Titel kommt. Rekordhalter ist Peyton Manning mit fünf.

