US-Sport kompakt : Dennis Schröder verpasst knapp erstes Triple Double

Dennis Schröder (Nr. 17) von den Houston Rockets zieht zum Korb. Foto: AP/Eric Christian Smith

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eishockey: Schröder verpasst bei Rockets-Niederlage knapp erstes Triple Double

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder muss in der nordamerikanischen Profiliga NBA weiter auf den ersten Sieg nach dem Wechsel zu den Houston Rockets warten. Gegen die Los Angeles Clippers verloren die Texaner 98:99 und kassierten ihre neunte Pleite in Serie, die fünfte mit Schröder. Die Rockets bleiben mit nur 15 Siegen aus 60 Spielen schlechtestes Team der Western Conference.

Foto: AP/Kathy Willens Infos Die dramatischsten Super Bowls der Geschichte

Mit elf Punkten, zehn Assists und acht Rebounds verpasste der 28 Jahre alte Schröder das erste Triple Double seiner Karriere, also zweistellige Werte in drei der vier Hauptstatistiken (dazu gehören noch Blocks), knapp. Abseits davon erwischte der Ex-Braunschweiger, der sich für einen lukrativen neuen Vertrag präsentieren will, keinen guten Tag und traf nur vier seiner 15 Würfe aus dem Feld. Isaiah Hartenstein von den Clippers überzeugte mit zwölf Punkten und vier Rebounds.

Basketball: Dallas Mavericks siegen in NBA dank fulminanter Aufholjagd

Die Dallas Mavericks haben in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA einen wichtigen Sieg eingefahren. Bei den Golden State Warriors gewannen die Mavericks am Sonntag (Ortszeit) nach einer Aufholjagd 107:101. Zu Beginn des Schlussviertels lag das Team mit dem deutschen Nationalspieler Maxi Kleber noch mit 14 Punkten zurück. Kleber erwischte allerdings keinen guten Tag. Er traf nur einen von fünf Zwei-Punkt-Würfen. Durch den Sieg festigte Dallas den fünften Platz in der Western Conference, die Warriors bleiben auf Rang zwei.

28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten

Eine deutliche Niederlage gab es für die Boston Celtics mit Daniel Theis. Die Celtics verloren bei den Indiana Pacers klar mit 107:128. Theis gelangen in 15 Minuten Spielzeit fünf Punkte und fünf Rebounds.

Auch LeBron James und seine Los Angeles Lakers kassierten eine empfindliche Pleite. In heimischer Halle verloren die Lakers 95:132 gegen die New Orleans Pelicans. James war mit 32 Punkten nicht nur bester Werfer der Partie, sondern auch für knapp ein Drittel aller Lakers-Punkte verantwortlich. Damit bleibt er mit seinem Team auf dem neunten Platz im Westen, während die Pelicans als Zehnter den Abstand etwas verkürzten.

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Eishockey: Siebte Niederlage in Serie für Grubauer und Seattle

Die deutschen NHL-Profis haben Leon Draisaitl und Philipp Grubauer haben mit ihren Teams Niederlagen in der nordamerikanischen Eishockey-Liga einstecken müssen. Torhüter Grubauer kassierte am Sonntag (Ortszeit) mit den Seattle Kraken eine 1:3-Niederlage bei den San Jose Sharks. Für Seattle war es bereits die siebte Niederlage in Seroe. Zwar gaben die Gäste 40 Schüsse auf das Tor der Sharks ab, aber nur einmal fand der Puck den Weg in den Kasten. Grubauer kassierte hingegen bei nur 24 Schüssen drei Gegentore. Durch die Niederlage bleiben die Kraken auf Rang 15 in der Western Conference, während sich San Jose als 13. noch Hoffnungen auf den Einzug in die Playoffs machen darf.

Foto: AFP/VALERIE MACON Infos Alle Super-Bowl-Sieger seit 1967

Dorthin will auch Draisaitl mit seinen Edmonton Oilers. Die Oilers verloren jedoch 1:2 bei den Carolina Hurricanes, die die Eastern Conference anführen. In einer ausgeglichenen Partie führten die Hurricanes bereits nach dem ersten Drittel mit 2:0. Diese Hypothek war für den deutschen Eishockey-Star, der ohne Torschuss blieb, und seine Mannschaft zu groß. Durch die Niederlage rutschte Edmonton auf Platz neun in der Western Conference ab.

Neuer Achter sind die Dallas Stars. Die Stars gewannen 4:2 gegen die Buffalo Sabres, die auf den deutschen Youngster John-Jason Peterka verzichteten. Eine 0:4-Niederlage kassierten die Chicago Blackhawks gegen die St. Louis Blues. Lukas Reichel stand dabei nicht im Blackhawks-Kader.

(RP/SID/dpa)