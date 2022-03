US-Sport kompakt : Nächster spektakulärer Trade in der NFL

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Basketball: Schröder fügt Lakers nächste Pleite zu

Dennis Schröder hat mit den Houston Rockets seinem Ex-Team Los LakersLakers den nächsten schweren Rückschlag verpasst. Der deutsche Nationalspieler schlug mit dem Tabellenletzten der Western Conference den Rekordmeister 139:130 nach Verlängerung. Schröder, der nach überstandener Knöchelblessur wieder auflief, erzielte 12 Punkte.

Superstar LeBron James schaffte ein Triple Double aus 23 Zählern, 14 Rebounds und 12 Assists, doch das reichte nicht für den klaren Favoriten. Die Lakers müssen als Tabellenneunter im Westen sogar um ihren Play-in-Platz bangen. Die Plätze eins bis sechs sind direkt qualifiziert, die Teams auf den Rängen sieben bis zehn spielen dann die verbliebenen zwei Teilnehmer aus und haben so die Möglichkeit, über einen Umweg doch noch in die Meisterrunde zu kommen.

Einen gebrauchten Abend erlebten auch die Dallas Mavericks von Maximilian Kleber (2 Punkte), die nach zuvor sechs Siegen in Serie eine empfindliche 77:107-Niederlage gegen die New York Knicks kassierten. Deutlich besser lief es für die Boston Celtics mit Daniel Theis (2 Punkte), die mit einem 115:101 bei den Charlotte Hornets ihren vierten Sieg in Folge einfuhren.

Auch Isaiah Hartenstein (4 Punkte) feierte mit den Los Lakers einen 115:109-Erfolg gegen die Washington Wizards. Franz Wagner (15 Punkte) und Moritz Wagner (9 Punkte) jubelten über einen 108:102-Sieg von Orlando Magic bei den New Orleans Pelicans. Als Letzter im Osten haben die Wagner-Brüder keine Chance mehr auf die Play-offs - die Phoenix Suns qualifizierten sich unterdessen als erstes Team in dieser Saison für die Meisterrunde.

Eishockey: Oilers gewinnen NHL-Spiel gegen Washington in Verlängerung

Die Edmonton Oilers um NHL-Star Leon Draisaitl haben im Kampf um die Playoff-Plätze einen wichtigen Heimsieg gegen die Washington Capitals geholt. Draisaitls Teamkollege Connor McDavid entschied die Partie mit seinem Treffer zum 4:3 in der Verlängerung und beendete die Serie von zuletzt drei Niederlagen für die kanadische Mannschaft. Draisaitl war beim letzten Tor zwar auf dem Eis, blieb am Mittwoch (Ortszeit) aber ohne direkte Torbeteiligung.

NHL-Superstar Alexander Owetschkin wurde nach Angaben der US-Nachrichtenagentur AP von einem kleinen Teil der Fans in Edmonton ausgebuht. Der bei den Capitals spielende Russe gilt als Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin und hat sich bislang nicht klar gegen den Krieg in der Ukraine positioniert. In Edmonton leben vergleichsweise viele Menschen aus der Ukraine.

Football: Nächster NFL-Trade – Wentz vor Wechsel nach Washington

Nach nur einer gemeinsamen Saison gehen die Indianapolis Colts aus der National Football League (NFL) und Quarterback Carson Wentz offenbar wieder getrennte Wege. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge einigten sich die Colts am Mittwoch auf ein Tauschgeschäft mit den Washington Commanders. Wentz (29) wechselt demnach in die US-Hauptstadt, Indianapolis erhält im Gegenzug mindestens zwei Zweitrunden-Picks.

Damit dreht sich das Quarterback-Roulette in der NFL munter weiter. Nachdem am Dienstag die Vertragsverlängerung des viermaligen MVP Aaron Rodgers (38) bei den Green Bay Packers bekannt geworden war, sicherten sich laut Medienberichten die Denver Broncos wenige Stunden später die Dienste Russel Wilsons (33) von den Seattle Seahawks.

Washington soll auch im Rennen um den Super-Bowl-Sieger von 2013 gewesen sein, ging aber leer aus. Wentz konnte in seiner einzigen Saison in Indianapolis nicht überzeugen, die Franchise verspielte am letzten Spieltag der Saison den sicher geglaubten Play-off-Platz durch eine Niederlage gegen den krassen Außenseiter Jacksonville Jaguars.

