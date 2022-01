US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in MLS, NBA und NHL verpasst haben

Die Spieler der Seattle Sounders jubeln über den Titel in der Major League Soccer (Archiv). Foto: dpa/Ted S. Warren

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Ein 14-Jähriger bekommt einen Profivertrag

Basketball: Starke Wagner-Brüder führen Orlando zum ersten Sieg seit zehn Spielen

Dank der starken Brüder Franz und Moritz Wagner ist den Orlando Magic in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zum ersten Mal seit zehn Spielen wieder ein Sieg gelungen. Beim 116:109 bei den Charlotte Hornets kamen die beiden Deutschen zusammen auf 45 Punkte.

Shootingstar Franz Wagner neben seinen 19 Zählern sechs Rebounds und sieben Assists zum Erfolg bei, Nationalspieler Moritz Wagner erzielte 26 Punkte und holte zusätzlich vier Rebounds sowie einen Assist. Mit 35 Niederlagen bei nur acht Siegen ist Orlando allerdings weiter Schlusslicht der Eastern Conference.

Auch Nationalspieler Maximilian Kleber fuhr mit den Dallas Mavericks einen Erfolg ein. Bei den Memphis Grizzlies setzten sich die Texaner mit 112:85 durch. Kleber kam in knapp 27 Minuten Spielzeit auf drei Punkte, sieben Rebounds und einen Assist.

Bester Werfer der Mavs war einmal mehr der slowenische Superstar Luka Doncic, der auf 27 Zähler kam. Mit zusätzlich zwölf Rebounds und elf Assists gelang dem 22-Jährigen zudem ein Triple-Double.

Ein schwacher Dennis Schröder musste dagegen nach drei Siegen in Folger wieder eine Pleite mit den Boston Celtics hinnehmen. Beim 99:111 bei den Philadelphia 76ers gelang dem Nationalspieler lediglich ein Punkt.

Auch Nationalspieler Daniel Theis und die Houston Rockets kassierten eine Niederlage. Bei den Sacramento Kings verloren die Texaner 114:126. Theis gelangen dabei nur zwei Rebounds.

Fußball: Profi mit 14 – Fußballer Kei bricht US-Rekord

Das 14 Jahre alte Fußball-Talent Axel Kei hat als jüngster Mannschaftssportler der US-Geschichte einen Profivertrag erhalten. Der in der Elfenbeinküste geborene Amerikaner unterschrieb bei Real Salt Lake aus der Major League Soccer (MLS) für zwei Jahre. Mit 14 Jahren und 15 Tagen unterbot Kei die bisherige Bestmarke von Freddy Adu um 153 Tage. Adu hatte im Januar 2004 ebenfalls in der MLS bei DC United angeheuert.

"Axel hat im vergangenen Jahr bewiesen, dass er eines der größten Sturmtalente im Land ist", sagte General Manager Elliot Fall: "Vor dem Tor agiert er für sein Alter äußert abgeklärt. Zusammen mit seiner Athletik verspricht er, in den kommenden Jahren ein Torgarant in unserer Liga zu werden."

Kei wuchs in Brasilien auf, wo sein Vater Profifußball spielte. 2017 war er im Alter von neun Jahren mit seiner Familie nach San Diego gezogen. Im vergangenen Oktober hatte er mit 13 Jahren bei den Real Monarchs debütiert, einem Nachwuchsteam des MLS-Klubs, und wurde so zum jüngsten Spieler in der Geschichte des professionellen Mannschaftssports in den USA.

Eishockey: Sturm mit Assist bei klarem Sieg der Minnesota Wild

Der deutsche Eishockey-Profi Nico Sturm ist mit den Minnesota Wild in der nordamerikanischen NHL weiter auf Playoff-Kurs. Die Wild gewannen am Freitagabend (Ortszeit) gegen die Anaheim Ducks mit 7:3 (3:1, 0:0, 4:2). Sturm assistierte beim 1:0-Führungstreffer von Kevin Fiala im ersten Drittel, es war die sechste Torvorlage der Saison für den 26-jährigen gebürtigen Augsburger.

Minnesota entschied die Partie mit drei Treffern in den ersten beiden Minuten des Schlussdrittels, als es die Führung zwischenzeitlich auf 6:1 ausbaute. Matt Boldy und Mats Zuccarello trafen dabei sogar im Abstand von vier Sekunden.

Für die Wild war es der dritte Sieg in Serie. Sie liegen aktuell auf Platz vier der Central Division und haben dabei, wegen der vielen Spielverlegungen in der NHL aufgrund der Corona-Pandemie, weniger Spiele als die Konkurrenz absolviert.

Das beste Team der Liga sind aktuell die Florida Panthers, die in einer weiteren Freitagspartie die Dallas Stars mit 7:1 abfertigten. Den Colorado Avalanche gelang beim 4:3 nach Penaltyschießen gegen die Arizona Coyotes der 13. Heimsieg in Serie.

