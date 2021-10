US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NFL, NBA, MLB und NHL verpasst haben

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute: Den Braves fehlt noch ein Sieg zum Gewinn der World Series.

Baseball: Atlanta Braves fehlt noch ein Sieg zum Gewinn der World Series

Die Atlanta Braves stehen kurz vor dem Titelgewinn in der nordamerikanischen Major League Baseball. Die Braves gewannen am Samstagabend (Ortszeit) Spiel vier der World Series mit 3:2 gegen die Houston Astros und führen nun mit 3:1 in der Finalserie. Bereits am Sonntagabend haben sie im heimischen Truist Park die Chance, ihren ersten Titel seit 1995 zu feiern.

Dabei führten die Astros in Spiel vier lange Zeit. Erst im sechsten Inning punkteten die Braves vor 43 125 Zuschauern erstmals. Im siebten Inning drehten dann zwei direkt nacheinander erzielte Homeruns von Dansby Swanson und Jorge Soler die Partie.

Die Atlanta Braves holten die Meisterschaft bislang drei Mal, zuletzt 1995. Für die Astros war der umstrittene Titel 2017 der bislang einzige in der World Series. Trotz eines nachgewiesenen Betrugs durfte das Team die Meisterschaft behalten.

Basketball: Starke Leistungen der Wagner-Brüder – Schröder verliert mit Celtics

Trotz einer starken Leistung der beiden Wagner-Brüder haben die Orlando Magic in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA bereits die sechste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Rookie Franz Wagner avancierte beim 103:110 bei den Detroit Pistons mit 19 Punkten zum Topscorer seiner Mannschaft und erzielte einen persönlichen Karrierebestwert. Moritz steuerte in 17 Minuten Einsatzzeit 13 Zähler bei.

Keinen guten Tag erwischten Dennis Schröder und die Boston Celtics, die bei den Washington Wizards nach der zweiten Verlängerung mit 112:115 verloren und die vierte Pleite kassierten. Schröder konnte lediglich sechs Punkte beisteuern, zehn seiner insgesamt elf Würfe auf den Korb gingen daneben. Zudem verwandelte er vier von sechs Freiwürfen. Boston musste in dieser Saison bereits zum fünften Mal in die Overtime, lediglich eine Partie der Celtics endete nach regulärer Spielzeit.

"Wir haben in der ersten Hälfte zu viele Offensiv-Rebounds liegen lassen und uns in der zweiten Halbzeit zu viele Turnover geleistet", analysierte Franz Wagner nach der Partie von Orlando. Magic-Trainer Jamahl Mosley sagte: "Uns ist am Ende der Sprit ausgegangen. Das ist unser drittes Spiel in vier Tagen. Das können wir nicht als Entschuldigung gelten lassen, aber wir waren ein bisschen kaputt."

Eishockey: Draisaitl führt Oilers zum Sieg

Mit einem Powerplay-Tor hat Eishockey-Superstar Leon Draisaitl die Edmonton Oilers zum sechsten Saisonsieg in der nordamerikanischen Profiliga NHL geführt. Der gebürtige Kölner steuerte im Überzahlspiel beim 2:1-Heimsieg gegen die Vancouver Canucks den Treffer zum 2:0 bei. Nach sieben Spielen hat Draisaitl bereits 13 Scorerpunkte auf dem Konto, sein kongenialer Teamkollege Connor McDavid führte dieses Ranking mit 16 Punkten an.

"Die erste Reihe hat so viel spezielles Talent, wir schauen ihnen auf der Bank genauso zu wie ihr da draußen", sagte Oilers-Profi Warren Foegele, der das 1:0 erzielt hatte, über Draisaitl, McDavid und Co.: "Sie passen den Puck sehr gut, kreieren viele Chancen und bleiben einfach immer heiß."

Eine Niederlage kassierten dagegen die Detroit Red Wings mit Torhüter Thomas Greiss und Angreifer Moritz Seider beim 4:5 gegen die Toronto Maple Leafs. Greiss parierte 33 Schüsse, Seider gelang der Assist zum 1:1.

