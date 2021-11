US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NFL, NBA, MLB und NHL verpasst haben

Tom Brady verliert mit seinen Bucs. Foto: dpa/Butch Dill

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute: Kleber verletzt sich und die Braves vergeben den ersten Matchball

Baseball: Atlanta Braves vergeben Matchball

Die Atlanta Braves haben in der World Series der Major League Baseball (MLB) ihren ersten Matchball vergeben. Die Braves verloren in Spiel fünf trotz anfänglicher 4:0-Führung noch mit 5:9 gegen die Houston Astros und müssen zumindest vorerst weiter auf ihren ersten Titel seit 26 Jahren warten. In der Best-of-Seven-Serie liegt Atlanta weiter mit 3:2 vorne.

"Uns geht es gut", sagte Braves-Pitcher A.J. Minter. "Wir sind genau da, wo wir sein wollen. Wir sind in einer wirklich guten Position." Den Titel muss Atlanta nun allerdings in Houston klarmachen. Sowohl Spiel sechs in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch als auch ein mögliches siebtes Entscheidungsspiel einen Tag später finden bei den Astros statt.

"Ich bin einfach froh, dass wir nach Houston zurückkehren können", sagte Astros-Manager Dusty Baker. "Ein Spiel nach dem anderen jetzt. Wir leben noch." Houston gewann die MLB-Meisterschaft zuletzt 2017, Atlanta hatte zuletzt 1995 einen seiner insgesamt drei MLB-Titel geholt.

Basketball: Pleite für Theis – Kleber verletzt

Die Dallas Mavericks haben sich gut von der deutlichen Niederlage gegen die Denver Nuggets erholt und ihr Heimspiel in der NBA gegen die Sacramento Kings gewonnen. Angeführt von Luka Doncic mit 23 Punkten und zehn Vorlagen holten die Texaner am Sonntagabend (Ortszeit) ein 105:99. Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber stand erstmals in dieser Saison von Beginn an auf dem Feld, verletzte sich aber schon im ersten Viertel am Rücken und konnte nicht weiterspielen. In den etwas mehr als sieben Minuten verbuchte er sieben Punkte und fünf Rebounds für die Mavericks. Zuvor hatte Dallas mit 75:106 gegen Denver verloren.

Daniel Theis erlebte mit den Houston Rockets erneut eine schwierige Partie und verlor zum bereits fünften Mal im sechsten Saisonspiel. Gegen die Los Angeles Lakers gab es ein 85:95. Theis stand in der Startformation und kam in 21 Minuten auf drei Punkte und vier Rebounds.

Eishockey: Grubauer verliert mit den Kraken

Der deutsche Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer hat mit den zuletzt formstarken Seattle Kraken in der nordamerikanischen Profiliga NHL einen Dämpfer hinnehmen müssen. Das "Expansion Team" verlor nach zuvor zwei Siegen in Folge mit 1:3 gegen die New York Rangers. Grubauer konnte die sechste Saisonniederlage mit 15 Paraden nicht verhindern, vor dem letzten Gegentreffer hatte ihn Trainer Dave Hakstol bereits vom Eis genommen.

Football: Wieder eine Lions-Pleite – Brady verliert mit den Bucs

Die Detroit Lions um Passempfänger Amon-Ra St. Brown stecken in der NFL weiter in einer Krise und warten als einziges Team der Liga auf den ersten Saisonsieg. Das 6:44 im Heimspiel gegen die zuvor ebenfalls strauchelnden Philadelphia Eagles am Sonntag war bereits die achte Pleite in Serie. Der Deutsch-Amerikaner St. Brown selbst hatte gute Szenen, darunter einen Raumgewinn über 34 Yards und einen First Down. Insgesamt fing er drei Pässe über 46 Yards.

Jakob Johnson holte mit den New England Patriots ein wichtiges 27:24 gegen die zuvor stark spielenden Los Angeles Chargers. Der Football-Profi aus Stuttgart hatte viele gute Aktionen und war im ersten Viertel kurz vor dem zweiten Touchdown seiner Karriere. Er wurde aber unmittelbar vor der Endzone noch gestoppt. „Mann, oh Mann“, sagte Johnson der Deutschen Presse-Agentur. „Den Ball an der Goalline rauszustrecken ist immer gefährlich, weil da die Defense den Ball gerne rausboxt. Ich habe mich für die Sicherheitsvariante entschieden. Damien (Harris, Anm.) hat den Ball ja zum Glück mit dem nächsten Spielzug reingetragen.“ Durch den Erfolg stehen die Patriots nun bei vier Siegen und vier Niederlagen.

Von den Topteams unterstrichen die Los Angeles Rams ihre Ambitionen auf den Super Bowl und stehen nach dem 38:22 gegen die Houston Texans nun bei sieben Siegen aus acht Partien. Auch die Arizona Cardinals und die Green Bay Packers kommen auf diese Bilanz. Titelverteidiger Tampa Bay Buccaneers verlor dagegen gegen die New Orleans Saints und kassierte die zweite Niederlage. Gegen den Rivalen aus der NFC South unterlag das Team um Superstar Tom Brady 27:36.

(dör/SID)