US-Sport kompakt : Mittelfinger gezeigt – NBA-Star Irving muss hohe Geldstrafe zahlen

Kyrie Irving (li.) von den Brooklyn Nets. Foto: AP/Steven Senne

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Basketball: Mittelfinger in Richtung Celtics-Fans kostet Irving 50.000 Dollar

NBA-Star Kyrie Irving muss wegen seines den Fans der Boston Celtics gezeigten Mittelfingers 50.000 US-Dollar Strafe bezahlen. Das gab die beste Basketball-Liga der Welt am Dienstag bekannt. Der 30 Jahre alte Point Guard hatte sich in der Auftaktpartie am Sonntag (Ortszeit), die die Nets in letzter Sekunde 114:115 verloren, mehrfach mit den Fans in Boston angelegt und ihnen auch den Mittelfinger gezeigt. Er habe den Fans „die gleiche Energie entgegengebracht wie sie mir“, sagte Irving, der seine Emotionen auch in 39 Punkte umwandelte.

Foto: AP/Kathy Willens Infos Die dramatischsten Super Bowls der Geschichte

„Es ist nicht jeder Fan, ich möchte nicht alle Boston-Fans attackieren“, sagte Irving, der seit seinem Wechsel nach Brooklyn im Jahr 2019 regelmäßig von den Celtics-Fans ausgepfiffen wird. Aber wenn Fans ausfällig würden, könne er das nur bis zu einer gewissen Grenze einstecken. „Wir sind diejenigen, von denen erwartet wird, sanftmütig und demütig zu sein - scheiß drauf, es sind die Play-offs.“ Spiel zwei der Serie zwischen den Nets und den Celtics ist am Mittwochabend (Ortszeit).

Eishockey: Seider und Stützle mit Assists

Die deutschen NHL-Profis Moritz Seider und Thomas Greiss haben in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga in die Erfolgsspur zurückgefunden. Nach zuletzt zwei deutlichen Niederlagen gewann Detroit das Duell bei Tampa Bay Lightning mit 4:3. Seider steuerte einen Assist zum zwischenzeitlichen 1:1 durch den Schweden Oskar Sundqvist bei. Goalie Greiss parierte 38 von 41 Schüssen. Detroit ist bereits aus dem Play-off-Rennen und wird zum sechsten Mal in Folge die K.o.-Runde verpassen. Zuvor hatte das Traditionsteam von 1991 bis 2015 stets die Play-offs erreicht.

28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten

Auch die Ottawa Senators mit Tim Stützle haben die Play-offs verpasst. Beim 4:3 nach Penaltyschießen bei den Vancouver Canucks stoppte Ottawa zumindest den Negativtrend nach zuletzt zwei Niederlagen nacheinander. Stützle steuerte im zweiten Drittel einen Assist zum zwischenzeitlichen Anschlusstreffer durch Alex Formenton bei.

Basketball: Suns verlieren in NBA-Play-offs gegen Pelicans – Heat führen 2:0

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Die klar favorisierten Phoenix Suns haben in den NBA-Play-offs überraschend gegen die New Orleans Pelicans verloren. Zwei Tage nach dem ungefährdeten Sieg zum Auftakt gab es am Dienstagabend (Ortszeit) ein 114:125 gegen die Pelicans. In der Best-of-seven-Serie steht es nun 1:1. Zum Erreichen der zweiten Runde braucht eine Mannschaft vier Siege.

Für die Pelicans überzeugte besonders Brandon Ingram mit 37 Punkten. „Wir haben aggressiv angefangen und sind widerstandsfähig geblieben“, sagte Ingram dem TV-Sender TNT. Bester Werfer der Suns war Devin Booker mit 31 Punkten. Booker verletzte sich im dritten Viertel aber am Oberschenkel und konnte nicht weiterspielen.

Foto: AFP/VALERIE MACON Infos Alle Super-Bowl-Sieger seit 1967

Zuvor schafften auch die Memphis Grizzlies den Ausgleich gegen die Minnesota Timberwolves. Nach der überraschend deutlichen Niederlage am Samstag holten die Grizzlies ein 124:96 und wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. Die Miami Heat liegen unterdessen bereits 2:0 in Führung und entschieden auch das zweite Spiel gegen die Atlanta Hawks für sich. Vor dem anstehenden beiden Spielen in Atlanta gab es ein 115:105.

(RP/SID/dpa)