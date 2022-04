US-Sport kompakt : Bucks auf Kurs - Suns straucheln

Giannis Antetokounmpo (r) von den Milwaukee Bucks. Foto: AP/Nam Y. Huh

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Eishockey: 55. Saisontor für Draisaitl

Nach dem Einzug in die Play-offs hat Eishockeystar Leon Draisaitl mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL eine Chance liegen lassen. Der deutsche Nationalspieler erzielte beim 2:5 bei den Columbus Blue Jackets sein 55. Saisontor, durch die Niederlage ist aber noch nicht sicher, dass die Kanadier im Achtelfinale der Meisterrunde Heimvorteil haben.

Mit einem Sieg hätten die Oilers (98 Punkte) die Hauptrunde in der Pacific Division sicher vor den Los Angeles Kings (96) beendet. Die Calgary Flames (108) auf Rang eins sind unerreichbar. Draisaitl traf im Mitteldrittel zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung (26.), danach schlugen die Gastgeber viermal zu.

Nationalverteidiger Moritz Seider gewann am Sonntag mit den Detroit Red Wings 3:0 bei den New Jersey Devils. Das Team aus der Motor City ist aus dem Play-off-Rennen.

Für den deutschen Angreifer Nico Sturm setzte es mit Colorado Avalanche die vierte Niederlage in Serie. Der schon für die K.o.-Runde qualifizierte West-Spitzenreiter verlor mit 1:4 gegen die Winnipeg Jets. Sturm blieb in über elf Minuten Eiszeit ohne Torbeteiligung.

Eishockey: Bucks holt dritten Sieg in Play-offs gegen Bulls

Titelverteidiger Milwaukee Bucks fehlt in der NBA nur noch ein Sieg gegen die Chicago Bulls zum Einzug in die nächste Runde der Playoffs. Das Team um Superstar Giannis Antetokounmpo setzte sich am Sonntag mit 119:95 bei den Chicago Bulls durch und führt in der „best of seven“-Serie nun mit 3:1. Beim Heimspiel am Mittwoch können die Bucks den Einzug in die nächste Runde perfekt machen.

Der Grieche Antetokounmpo, der sich noch Hoffnungen auf seine dritte Auszeichnung zum wertvollsten Spieler (MVP) macht, überragte mit 32 Punkten und 17 Rebounds.

Hauptrundenprimus Phoenix Suns tut sich in seiner Serie gegen die New Orleans Pelicans hingegen unerwartet schwer. Das Team aus Arizona, das zwei bis drei Wochen auf seinen Superstar Devin Booker verzichten muss, unterlag in Spiel vier bei den Pelicans mit 103:118 und kassierte in der Serie den 2:2-Ausgleich.

Zuvor hatten die Denver Nuggets bereits etwas unerwartet die Serie gegen die Golden State Warriors um mindestens ein weiteres Duell verlängert. Die Nuggets holten in eigener Halle gegen die zuvor so dominierenden Gäste ein 126:121 und verkürzten in der Serie auf 1:3. Nikola Jokic kam auf 37 Punkte für die Nuggets, die 33 Punkte von Steph Curry und 32 Zähler von Klay Thompson reichten den Warriors unerwartet nicht zum notwendigen vierten Sieg. Curry kam erneut von der Bank ins Spiel.

Wie den Warriors fehlt auch den Miami Heat noch ein Sieg zum Einzug in die nächste Runde. Das 110:86 gegen die Atlanta Hawks eröffnete dem besten Hauptrunden-Team der Eastern Conference die Chance, im Heimspiel am Dienstagabend den Sack zuzumachen.

(RP/SID/dpa)