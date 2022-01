US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NFL, NBA und NHL verpasst haben

Maximilian Kleber. Foto: AP/Tim Heitman Foto: AP/Tim Heitman

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber dreht bei Dallas-Sieg ordentlich auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

EIshockey: Seider und Greiss verlieren mit Detroit

Die deutschen Eishockey-Profis Moritz Seider und Thomas Greiss haben mit den Detroit Red Wings in der Profiliga NHL die vierte Niederlage im fünften Spiel des neuen Jahres erlitten. Verteidiger-Talent Seider sammelte beim 3:4 nach Penaltyschießen bei den Anaheim Ducks zumindest seine 20. Torvorlage im 36. Saisoneinsatz, Torwart-Routinier Greiss wehrte 24 Schüsse ab.

Basketball: Kleber dreht bei Dallas-Sieg auf

Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber hat beim sechsten Sieg in Folge der Dallas Mavericks ordentlich aufgedreht. Der 29-Jährige erzielte beim 113:99-Erfolg gegen die Chicago Bulls seinen Saisonbestwert von 18 Punkten und steuerte zudem vier Rebounds und zwei Assists bei.

Kleber traf sechs seiner neun Dreipunktewürfe, erst einmal in seiner Karriere war er zuvor so erfolgreich aus der Distanz gewesen. Die Mavericks, die in Luka Doncic mit 22 Punkten ihren besten Scorer hatten, festigen durch den Erfolg Platz fünf im Westen, der die Teilnahme an den Play-offs bedeuten würde.

Abgeschlagen in dieser Hinsicht sind die Orlando Magic, die beim knappen 100:102 gegen die Washington Wizards die neunte Niederlage in Serie hinnehmen mussten und den letzten Rang der Eastern Conference belegen. Der starke Rookie Franz Wagner schaffte 16 Punkte, sein älterer Bruder Moritz kam auf zwei Zähler.

Unterdessen feierte der dreimalige NBA-Champion Klay Thompson nach 31-monatiger Verletzungspause sein Comeback für die Golden State Warriors, die am "Klay Day" einen 96:82-Sieg gegen die Cleveland Cavaliers einfuhren. Thompson, der im Juni 2019 einen Kreuzbandriss erlitten hatte, meldete sich mit 17 Punkten an der Seite von Stephen Curry zurück.

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Football: Las Vegas Raiders sind in NFL-Playoffs und verlängern Roethlisberger-Karriere

Die längste Hauptrunde der NFL-Geschichte ist vorbei und die Las Vegas Raiders haben sich als letztes Team ihre Teilnahme an der K.o.-Runde in der National Football League gesichert. In einer am Ende unerwartet engen Partie stand das 35:33 gegen die Los Angeles Chargers erst nach der Verlängerung fest. Bei einem Unentschieden wären beide Mannschaften in den Playoffs dabei gewesen, aber die Raiders entschieden sich in letzter Sekunde noch für einen Field-Goal-Versuch und gewannen die Partie dadurch.

Die Pittsburgh Steelers rutschten deswegen am letzten Spieltag der Hauptrunde noch in die Playoff-Plätze - die 18 Jahre währende Karriere von Quarterback-Routinier Ben Roethlisberger verlängert sich damit um mindestens eine Woche. Die Raiders spielen am Samstag nun gegen die Cincinnati Bengals, die Steelers bekommen es tags darauf mit den Kansas City Chiefs zu tun.

Das Freilos in der AFC sicherten sich die Tennessee Titans durch ein 28:25 gegen die Houston Texas. Die Titans und die Chiefs kommen auf zwölf Siege und fünf Niederlagen, aber die Titans haben das direkte Duell gewonnen und bekommen deswegen wie die Green Bay Packers in der NFC die Pause und durchgehend Heimrecht in den Playoffs.

Die New England Patriots mit dem Stuttgarter Jakob Johnson verloren ihr letztes Hauptrundenspiel gegen die Miami Dolphins 24:33 und konnten die Buffalo Bills an der Spitze der AFC East nicht mehr abfangen. Im ersten Playoff-Spiel für Johnson kommt es nun in der deutschen Nacht zu Sonntag (2.15 Uhr) zum direkten Duell der beiden Teams.

(kron/old/ako/dör/SID/dpa)