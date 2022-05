US-Sport kompakt : Kleber und die Mavs erzwingen Spiel sieben

Maximilian Kleber gegen Devin Booker von den Phoenix Suns. Foto: AFP/Ron Jenkins

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Basketball: Mavs erzwingen Spiel sieben - Miami weiter

Ausgleich geschafft, der Titeltraum lebt: Der deutsche Nationalspieler Maxi Kleber hat im Kampf um den Halbfinaleinzug in den NBA-Play-offs mit seinen Dallas Mavericks ein entscheidendes Spiel 7 erzwungen. Die Texaner besiegten die Phoenix Suns in eigener Halle mit 113:86 und glichen in der hoch spannenden Serie zum 3:3 aus.

Foto: AP/Kathy Willens Infos Die dramatischsten Super Bowls der Geschichte

Angeführt von ihrem slowenischen Superstar Luka Doncic (33 Punkte) legten die Mavs den Grundstein zum Sieg schon in der ersten Hälfte (60:45) und gewannen am Ende sehr souverän. Kleber steuerte in knapp 25 Minuten Einsatzzeit neun Punkte bei. Bei den Suns, die das beste Team der Hauptrunde gestellt hatten, blieben die Ausnahmekönner Devin Booker (19 Zähler) und Chris Paul (13) hinter ihren Möglichkeiten.

Für das Weiterkommen in der Best-of-Seven-Serie werden vier Siege benötigt, das entscheidende Spiel sieben findet in der Nacht zu Sonntag in Phoenix statt.

Ihren Finalplatz im Finale der Eastern Conference buchten derweil die Miami Heat. Der Finalist von 2020 gewann das sechste Spiel gegen die Philadelphia 76ers mit ihrem Starcenter Joel Embiid 99:90 und entschied die Serie vorzeitig mit 4:2 für sich. Herausragender Akteur der Heat war Jimmy Butler mit 32 Punkten, Embiid brachte es auf 20 Zähler.

28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten

Eishockey: Draisaitls Oilers erkämpfen Spiel sieben gegen LA Kings

Die Edmonton Oilers mit dem deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl haben ein neuerliches frühzeitiges Aus in den NHL-Playoffs verhindert. Die Oilers gewannen am Donnerstagabend (Ortszeit) bei den Los Angeles Kings mit 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) und glichen die Best-of-seven-Serie zum 3:3 aus. Das entscheidende siebte Spiel steigt am Samstag in Edmonton, wo die Oilers allerdings zwei von drei Spielen verloren haben.

Draisaitl legte den wichtigen Treffer zum 3:2 von Tyson Barrie fünf Minuten vor Schluss auf. Starspieler Connor McDavid steuerte drei Scorer-Punkte und Evander Kane zwei Treffer bei. Bei den Kings fungiert der ehemalige Bundestrainer Marco Sturm als Assistenztrainer.

Der Stanley-Cup-Sieger der letzten beiden Jahre, Tampa Bay Lightning, hat sich ebenfalls in das siebte Spiel gerettet. Gegen die Toronto Maple Leafs gewannen die Lightning 4:3 nach Verlängerung. Die Boston Bruins erzwangen gegen die Carolina Hurricanes mit einem 5:2 ebenfalls ein Entscheidungsspiel.

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Dagegen haben die St. Louis Blues die nächste Runde erreicht. Mit einem klaren 5:1 gegen die Minnesota Wild gewann der Stanley-Cup-Sieger von 2019 die Serie mit 4:2 und trifft nun im Conference-Halbfinale auf die Colorado Avalanche mit dem Deutschen Nico Sturm. Colorado hatte sich in der ersten Playoff-Runde als einziges Team klar in vier Spielen durchgesetzt.

Football: Rams eröffnen NFL-Saison gegen Bills

Die Super-Bowl-Champions der Los Angeles Rams eröffnen die neue Saison in der National Football League (NFL) mit einem Heimspiel gegen die Buffalo Bills. Die Partie findet am 8. September im SoFi Stadium statt, das geht aus dem in der Nacht von Donnerstag auf Freitag veröffentlichten Spielplan hervor.

Damit kommt es auch zum direkten Duell zwischen Matthew Stafford (Los Angeles) und Josh Allen (Buffalo). Die Teams der beiden Star-Quarterbacks gehören zum engeren Favoritenkreis. Für Superstar Tom Brady und die Tampa Bay Bucaneers startet die neue Spielzeit am 11. September mit der Partie bei den Dallas Cowboys. Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs müssen zunächst bei den Arizona Cardinals ran.

Foto: AFP/VALERIE MACON Infos Alle Super-Bowl-Sieger seit 1967

Bereits zuvor war bekannt gegeben worden, dass zudem das Spiel der Bucs mit Brady gegen die Seattle Seahawks in der Allianz Arena in München ausgetragen wird (13. November). Dies ist eines von fünf internationalen NFL-Spielen in der Saison 2022, darunter drei in London, eins in München und eins in Mexiko-Stadt.

Die Regular Season läuft bis zum 8. Januar 2023, der Super Bowl findet am 12. Februar statt.

(RP/SID/dpa)