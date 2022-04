US-Sport kompakt : Dieses deutsche Talent will in die NFL

Das Logo des diesjährigen NFL-Draft in Las Vegas. Foto: AP/Jae C. Hong

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Football: Deutsches Football-Talent Dabo will in die NFL

Marcel Dabo macht sich vor dem Draft der National Football League (NFL) keine Sorgen, falls sich keines der 32 Teams bei der Talentewahl für ihn entscheiden sollte. Dies sei für ihn „kein Untergang oder schlechtes Zeichen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Schließlich habe er noch die Möglichkeit, sich über das Förderprogramm für internationale Talente (IPP) zu empfehlen.

„Wenn es mit dem Draft nicht klappt, gibt es ja immer noch das International-Pathway-Player-Program, so wie es ja sowieso geplant war, oder die Möglichkeit als Free Agent zu unterschreiben“, zählte der 22-Jährige die Möglichkeiten auf. Die NFL-Clubs können sich ab der Nacht auf Freitag die Rechte an den besten Nachwuchsspielern sichern. Dabo, der in der Vorsaison bei den Stuttgart Surge spielte, ist einer der Kandidaten.

Der Plan des Reutlingers für die kommenden Wochen nimmt unmittelbar vor den richtungsweisenden Tagen immer konkretere Züge an. „Es wird dann relativ zeitnah entschieden, welcher Spieler aus dem IPP zu welchem Team kommt, beziehungsweise welches Team welchen Spieler möchte“, sagte er. „In die USA geht es dann auch ziemlich zügig, wahrscheinlich Ende nächster Woche oder in der Woche danach.“

Eishockey: Nächste Pleite für Grubauer

Nationaltorhüter Philipp Grubauer hat mit den Seattle Kraken die nächste Pleite kassiert. Die Kraken verloren gegen die Los Angeles Kings mit 3:5 und liegen nach der vierten Niederlage hintereinander weiterhin abgeschlagen auf dem letzten Platz der Pacific Division.

Grubauer hat mit dem Liga-Neuling schon seit Wochen keine Chance mehr auf die Play-offs. Die Kings sind in der ersten Runde der K.o.-Phase Gegner der Edmonton Oilers um Nationalspieler Leon Draisaitl. Bei den Kings gehört der frühere Bundestrainer Marco Sturm zum Trainerstab.

Grubauer ist bei der Weltmeisterschaft in Finnland (13. bis 29. Mai) nach dreijähriger Abstinenz wieder bei einem Turnier für die Nationalmannschaft dabei.

Basketball: Titelverteidiger Bucks und Warriors erreichen zweite Playoff-Runde

Titelverteidiger Milwaukee Bucks und die Golden State Warriors sind in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA in die zweite Runde der Playoffs eingezogen. Die Bucks gewannen am Mittwochabend (Ortszeit) mit 116:100 gegen die Chicago Bulls, die Warriors mit 102:98 gegen die Denver Nuggets. Beide Teams setzten sich in ihren Serien mit 4:1 durch.

Bester Werfer des Abends war Giannis Antetokounmpo, der die Bucks mit 33 Punkten zu einem klaren Sieg gegen Chicago führte. Bereits im ersten Viertel setzte sich Milwaukee deutlich ab (34:18), Chicago kam danach nicht mehr heran. Den Bulls fehlten Zach LaVine und Alex Caruso, DeMar DeRozan kam auf nur elf Punkte.

Im Halbfinale der Eastern Conference treffen die Bucks nun auf die Boston Celtics um den deutschen Center Daniel Theis. Die Celtics hatten die Brooklyn Nets in vier Spielen ausgeschaltet.

Deutlich schwerer als die Bucks taten sich in Spiel fünf ihrer Serie die Warriors, die gegen die Nuggets lange zurücklagen. Mit einem starken Schlussviertel (32:20) konnte Golden State die Partie aber noch drehen - auch weil Denvers Starspieler Nikola Jokic Foulprobleme hatte. Der Serbe kam dennoch auf 30 Punkte, 19 Rebounds und acht Assists, bester Werfer der Warriors war Stephen Curry mit ebenfalls 30 Punkten. Golden State ist in der Western Conference das erste Team, das die zweite Runde erreicht hat.

Eishockey: Dallas Stars sichern sich letztes Playoff-Ticket in der NHL

Die Dallas Stars haben sich in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL trotz einer Niederlage den letzten Playoff-Platz gesichert. Die Stars unterlagen am Mittwochabend (Ortszeit) gegen das Western-Conference-Schlusslicht Arizona Coyotes mit 3:4 (2:0, 1:0, 0:3) nach Verlängerung, ein Punkt für das Unentschieden nach regulärer Spielzeit reichte den Stars aber für das letzte Wildcard-Ticket für die Playoffs.

