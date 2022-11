US-Sport kompakt : Magics und Wagner kassieren zweite Niederlage in Folge

Franz Wagner (l.) von den Orlando Magics wird von Jaden McDaniels (r.) von den Minnesota Timberwolves verteidigt. Foto: dpa/Kevin Kolczynski

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Basketball: Erneute Niederlage für Wagner und Orlando

Basketball-Nationalspieler Franz Wagner hat mit Orlando Magic in der nordamerikanischen Profiliga NBA die zweite Niederlage in Folge kassiert. Nach der Pleite gegen die Charlotte Hornets unterlag Orlando auch den Minnesota Timberwolves mit 108:126. Wagner stand knapp 35 Minuten auf dem Platz und erzielte 18 Punkte.

Die Golden State Warriors mussten trotz einer starken Leistung von Superstar Stephen Curry ebenfalls eine Niederlage hinnehmen. Der Titelverteidiger verlor bei den Phoenix Suns mit 119:130. Curry, der rund 36 Minuten zum Einsatz kam, knackte zum elften Mal in seiner Karriere die 50 Punkte-Marke.

Ohne den geschonten Luka Doncic und den verletzten Maximilian Kleber verpassten auch die Dallas Mavericks einen Sieg. Dallas unterlag den Houston Rockets mit 92:101. Einen weiteren Sieg feierte derweil Isaiah Hartenstein. Der deutsche Center von den New York Knicks gewann bei den Denver Nuggets mit 106:103, blieb allerdings ohne Punkt.

Eishockey: Stützle trifft für Ottawa Senators

Den 4:1-Endstand mit einem Schuss ins leere gegnerische Tor 41 Sekunden vor der Schlusssirene besorgte Eishockey-Profi Tim Stützle von den Ottawa Senators im NHL-Duell gegen die Buffalo Sabres mit John Peterka. Außerdem leistete Stützle noch eine weitere Vorlage zu einem Treffer und gehörte zu den auffälligsten Cracks der Senators.

Derweil hält die Negativserie von Peterka mit den Sabres an, es war bereits die siebte Niederlage in Folge für das Team aus Buffalo. Ersatz-Torhüter war Thomas Greiss beim 5:2-Sieg seiner St. Louis Blues bei den Chicago Blackhawks, bei denen Lukas Reichel nicht im Kader stand.

Leon Draisaitl kassierte mit den Edmonton Oilers indes eine Niederlage. Der 27-Jährige blieb bei der 1:3-Pleite gegen die Los Angeles Kings ohne Scorerpunkt. Die Oilers stehen in der Pacific Divison weiterhin auf Platz vier.

Football: Umstrittener NFL-Quarterback Watson im Plan für Comeback

Quarterback Deshaun Watson hat erstmals seit seiner NFL-Sperre wegen zahlreicher Missbrauchsvorwürfe wieder mit den Cleveland Browns trainiert. Der 27-Jährige ist damit im Zeitplan für ein Comeback am 4. Dezember gegen sein Ex-Team, die Houston Texans. US-Medien berichteten am Mittwoch von Watsons erster Einheit mit den Browns seit dem 30. August, als seine Elf-Spiele-Sperre begann und er sich wochenlang nicht auf dem Trainingsgelände des Teams aufhalten durfte.

Watson musste zudem fünf Millionen US-Dollar Strafe zahlen, weil die NFL seinen verwerflichen Umgang mit Masseurinnen als Verstoß gegen die Verhaltensregeln der Liga wertete.

Watson war von 25 Frauen wegen sexuellem Missbrauch zivilrechtlich verklagt worden. Mit 23 Frauen gab es eine außergerichtliche Einigung, eine Frau zog ihre Klage zurück, weil ein Gericht sie zur Nennung ihres echten Namens aufforderte. Strafrechtlich haben zwei Gerichte ein Verfahren gegen ihn abgelehnt. Die Browns verpflichteten ihn daraufhin. In fünf Jahren verdient er dort 230 Millionen US-Dollar.

Basketball: Kleber fehlt Mavericks im Texas-Duell mit den Houston Rockets

Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber und Superstar Luka Doncic fehlen den Dallas Mavericks im Texas-Duell mit den Houston Rockets. Doncic wird geschont, Kleber kann in der Nacht zu Donnerstag (2.30 Uhr MEZ) wegen seiner am Abend zuvor erlittenen Rückenprellung nicht auflaufen. Das geht aus dem Verletzungsreport der Mavericks hervor, der vor dem Spiel gegen das derzeit schlechteste Team der NBA veröffentlicht wurde.

Kleber hatte sich beim 103:101 gegen die Clippers in der ersten Halbzeit verletzt und war in der zweiten Hälfte nicht mehr spielfähig. Doncic hatte im Anschluss an die Partie eine mögliche Pause bereits angedeutet.

