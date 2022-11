US-Sport kompakt : Doncic stellt 60 Jahre alte Bestmarke ein

Luka Doncic von den Dallas Mavericks im Duell mit Lauri Markkanen von den Utah Jazz. Foto: AP/Gareth Patterson

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Basketball: Doncic knackt erneut 30-Punkte-Marke

Dank einer weiteren Ausnahme-Leistung von Luka Doncic und guter Abwehrarbeit von Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber haben die Dallas Mavericks erstmals in dieser NBA-Saison zwei Spiele in Serie gewonnen. Gegen die Utah Jazz holten die Mavs am Mittwochabend ein 103:100 - Kleber verteidigte den letzten Fehlwurf der Jazz und Doncic sammelte 33 Punkte. Der erst 23 Jahre alte Slowene kam nun in jedem der ersten sieben Saisonspiele auf mindestens 30 Zähler - das war vor ihm nur zwei anderen Spielern in der NBA-Geschichte gelungen. Der letzte davon war der große Wilt Chamberlain in der Saison 1962/1963.

Topteam der NBA bleiben die Milwaukee Bucks. Das 116:109 gegen die Detroit Pistons war der siebte Sieg im siebten Spiel, keine andere Mannschaft in der besten Basketball-Liga der Welt ist noch immer ungeschlagen. Giannis Antetokounmpo kam auf 32 Punkte.

Basketball: Lakers retten sich zu zweitem Saisonsieg

Zwei Tage nach dem ersten Saisonsieg gaben die Los Angeles Lakers bei der Niederlage gegen die New Orleans Pelicans zwischenzeitlich 16 Punkte Vorsprung aus der Hand, retten sich aber mit einem Dreier bei auslaufender Uhr in die Verlängerung und gewannen doch noch 120:117. Bester Werfer der Partie war keiner der Stars, sondern Lonnie Walker IV mit 28 Punkten.

Eishockey: Peterka leitet für Buffalo die Wende ein

Eishockey-Talent John-Jason Peterka hat in der NHL den nächsten starken Auftritt hingelegt. Der 20-Jährige leitete für seine Buffalo Sabres die Wende gegen die Pittsburgh Penguins ein, nach einem zwischenzeitlichen 0:2 Rückstand gewannen die Sabres noch mit 6:3. Peterka erzielte Ende des zweiten Drittels den Anschlusstreffer. Für den Nationalspieler war es der dritte Saisontreffer, in zehn Spielen hat er bisher sechs Scorerpunkte gesammelt.

Baseball: Astros gleichen in der World Series zum 2:2 aus

Die Houston Astros haben einen Tag nach der Demontage in der World Series ein beeindruckendes Comeback gezeigt und beim Ausgleich gegen die Philadelphia Phillies zugleich Baseball-Geschichte geschrieben. Nur 24 Stunden nach dem 0:7 am Dienstagabend holte das favorisierte Team ein 5:0 in Philadelphia und stellte damit sicher, dass die Entscheidung um den wichtigsten Baseball-Titel der Welt in Houston fallen wird.

Die Astros um die vier eingesetzten Pitcher Cristian Javier, Bryan Abreu, Rafael Montero und Ryan Pressly schafften zudem den zweiten sogenannten No-Hitter in der Geschichte der World Series. Nur die New York Yankees hatten 1956 einen Schlag des gegnerischen Teams komplett verhindert.

Spiel fünf der engen Serie findet am Donnerstagabend (Ortszeit) erneut in Philadelphia statt, Spiel sechs und ein möglicherweise notwendiges Spiel sieben in Houston. Der Titel geht an das Team, das zuerst viermal gewinnt.

Für die Astros ist es die vierte World-Series-Teilnahme in den vergangenen sechs Jahren, die Phillies dagegen spielen zum ersten Mal seit 2009 wieder um den wichtigsten Titel im Baseball. Die Astros hatten zuletzt zweimal die World Series verloren. 2017 holte die Mannschaft den Titel, hatte dabei aber nachweislich betrogen. Seitdem sehen viele Baseball-Fans das Team äußerst kritisch. Die Phillies, die sich in dieser Saison als letztes Team für die Playoffs qualifizierten, hatten zuletzt vor 14 Jahren den Titel gewonnen.

