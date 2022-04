US-Sport kompakt : Hartenstein verpasst Playoffs mit den Clippers

Isaiah Hartenstein von den Los Angeles Clippers. Foto: AP/Rob Gray

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Basketball: Clippers verpassen die Playoffs

Die Los Angeles Clippers haben die NBA-Playoffs verpasst. Im sogenannten Play-In verloren sie in heimischer Halle am Freitag (Ortszeit) mit 101:105 gegen die New Orleans Pelicans. In Abwesenheit der Basketball-Superstars Paul George und Kawhi Leonard waren Reggie Jackson und Marcus Morris mit 27 Punkten die bester Werfer für die Clippers. Der deutsche NBA-Profi Isaiah Hartenstein kam in fünfeinhalb Minuten Spielzeit nur auf zwei Punkte. Die Pelicans um den 30-Punkte-Mann Brandon Ingram treffen in den Playoffs nun auf die Phoenix Suns.

George verpasste das Spiel, weil er sich kurz zuvor ins Corona-Protokoll der Liga begeben musste. Der 31-Jährige fühlte sich am Donnerstag nicht wohl, ein Corona-Test soll nach Medienberichten positiv ausgefallen sein. George verpasste bereits über 50 Spiele in dieser Saison, unter anderem wegen einer schweren Ellbogenverletzung. Leonard fehlte wegen eines Kreuzbandrisses in dieser Saison bisher komplett.

In der Eastern Conference haben sich die Atlanta Hawks den letzten Platz in der Postseason gesichert. Sie besiegten die Cleveland Cavaliers mit 107:101 und treffen nun auf die Miami Heat. Dabei droht ihnen jedoch das Aus von Clint Capela, der das Spiel wegen einer Knieverletzung verlassen mussten.

Football: Indianapolis Colts verpflichten Star-Cornerback Stephon Gilmore

Die Indianapolis Colts haben ihre gute Defensive weiter verstärkt. Laut übereinstimmenden Medienberichten verpflichteten sie Cornerback Stephon Gilmore. Der 31-Jährige spielte zuletzt bei den Carolina Panthers. Zuvor war er bei den New England Patriots aktiv, mit denen er 2018 den Super Bowl gewann und im Jahr drauf zum besten Defensivspieler des Jahres gewählt wurde.

Bei den Colts wird Gilmore die Rolle von Rock Ya-Sin einnehmen, der per Trade zu den Las Vegas Raiders geschickt wurde.

Baseball-Profi Kepler und Twins besiegen Red Soxs

Max Kepler und seine Minnesota Twins haben den dritten Saisonsieg in der Major League Baseball gefeiert. Bei den Boston Red Soxs siegten sie am Freitag (Ortszeit) mit 8:4. Dem deutschen Profi (29) gelang dabei ein Hit, den Carlos Correa zum zwischenzeitlichen 7:4 umwandelte.

Der Sieg wurde jedoch durch die Verletzung von Keplers Teamkollegen Byron Buxton überschattet. Der Outfielder zog sich bei einem Slide auf die zweite Base eine Verletzung am rechten Knie zu. Die genaue Diagnose steht noch aus, aber für das erneute Duell mit den Red Soxs am Samstag wird er sehr wahrscheinlich ausfallen.

