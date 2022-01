US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NFL, NBA und NHL verpasst haben

Leon Draisaitl. Foto: dpa/Corey Sipkin

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Leon Draisaitl zum dritten Mal im All-Star-Team der NHL.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Basketball: Antetokounmpo überzeugt im Duell mit Curry

Basketball-Superstar Giannis Antetokounmpo hat die Milwaukee Bucks in der nordamerikanischen Profiliga NBA zu einem überzeugenden Sieg gegen den Titelkandidaten Golden State Warriors geführt. Der Vorjahreschampion setzte sich mit 118:99 durch, schon zur Pause hatten die Bucks mit 39 Punkten geführt. Antetokounmpo kam mit 30 Zählern, zwölf Rebounds und elf Assists zu einem Triple Double.

Für die hoch gehandelten Warriors war es die vierte Niederlage aus den vergangenen fünf Partien, der Rückstand auf die Phoenix Suns an der Spitze der Western Conference wird größer. Superstar Stephen Curry blieb mit zwölf Punkten blass, Andrew Wiggins war mit 16 Punkten bester Werfer.

Die personell erneut geschwächten Brooklyn Nets unterlagen derweil in der eigenen Halle Oklahoma City Thunder deutlich 109:130. Impfskeptiker Kyrie Irving fehlte aufgrund der Verordnung in New York erneut, Kevin Durant wurde geschont. Von den "Big Three" der Nets stand nur James Harden auf dem Feld und erzielte 26 Punkte.

Basketball: Bucks schlagen Warriors in NBA deutlich - Nets verlieren ohne Durant

NBA-Meisterschafsfavorit Golden State Warriors hat gegen Titelverteidiger Milwaukee Bucks eine unerwartet deutliche Niederlage kassiert. Gegen die Mannschaft um Giannis Antetokounmpo verloren die Warriors am Donnerstagabend (Ortszeit) 99:118 und lagen zur Halbzeit bereits mit 39 Punkten in Rückstand. Während der Grieche Antetokounmpo mit 30 Punkten, zwölf Rebounds und elf Vorlagen ein Triple Double auflegte, blieben die Warriors-Profis allesamt blass. Bester Werfer für die Gäste war Andrew Wiggins mit 16 Punkten, Steph Curry kam auf zwölf Zähler und Klay Thompson auf elf.

Für die Warriors war es erst die elfte Niederlage der Saison, der Rückstand auf die Phoenix Suns an der Spitze der Western Conference wurde damit nach etwa der Hälfte der Saison etwas größer. Die Bucks dagegen hielten den Anschluss an die Spitze in der Eastern Conference und verkürzten den Rückstand auf die viertplatzierten Brooklyn Nets, weil die unerwartet gegen die Oklahoma City Thunder verloren. Ohne den geschonten Kevin Durant kassierten die Nets ein 109:130 vor eigenem Publikum, vor dem Kyrie Irving wegen seiner fehlenden Impfung gegen das Coronavirus nicht auflaufen darf. Von den drei Topstars spielte deswegen nur James Harden, er kam auf 26 Punkte.

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Football: Kein Zweifel an Super Bowl in Los Angeles trotz Corona-Zahlen

Für die NFL und die Organisatoren steht der Super Bowl im SoFi Stadium in Los Angeles trotz der steigenden Zahl von Corona-Infizierten in der Gegend nicht infrage. Das machten die National Football League und die lokalen Organisatoren am Donnerstag klar, einen Monat vor der Partie am 13. Februar. „All unsere Pläne für den Super Bowl bleiben unverändert“, sagte NFL-Direktorin Katie Keenan. „Wir arbeiten mit allen hier zusammen, mit dem Gesundheitsamt von LA, um sicherzustellen, alle unsere Veranstaltungen laufen sicher ab.“

Bei der 56. Auflage des Super Bowls wird das Finale um die Meisterschaft in der NFL zum achten Mal in der Metropole im Süden Kaliforniens ausgespielt. Der erste Super Bowl im Coliseum im Stadtzentrum war 1967 an die Green Bay Packers gegangen.

Das 2020 eröffnete SoFi Stadium in Inglewood, einer eigenständigen Stadt südlich der Stadtgrenzen von LA, ist Heimspielstätte der Los Angeles Rams und der Los Angeles Chargers. Bei den 17 Spielen dieser Saison gab es zwar unter anderem eine Impf- und Maskenpflicht für Besucher, die Kapazität des mehr als 70 000 Zuschauer fassenden Stadions schöpften beide Teams aber durchgehend aus. Einzig einige Universitäten in Südkalifornien beschränkten die Kapazität ihrer Heimspiele zuletzt, taten dies aber auf Eigeninitiative.

Die NFL-Playoffs beginnen am kommenden Wochenende. Die Rams sind noch dabei und könnten wie Titelverteidiger Tampa Bay Buccaneers im vergangenen Jahr im eigenen Stadium im Super Bowl spielen.

Eishockey: Leon Draisaitl zum dritten Mal im All-Star-Team der NHL

Leon Draisaitl ist als einziger deutscher Eishockey-Profi für das All-Star-Team der NHL ausgewählt worden. Der Angreifer der Edmonton Oilers ist einer von 36 Spielern, die am 4. und 5. Februar in Las Vegas in einem Mini-Turnier gegeneinander antreten sollen. Durch Stimmen von Fans kommt noch ein weiterer Spieler pro Mannschaft hinzu. Keiner der weiteren deutschen Profis in der National Hockey League steht dafür zur Auswahl. Für den 26 Jahre alten Kölner Draisaitl ist es das dritte Mal, dass er zu den NHL-All-Stars zählt. Alex Owetschkin von den Washington Capitals hat mit acht Teilnahmen die meisten aller dieses Mal ausgewählten Profis.

Eishockey: NHL-Talent Reichel feiert erfolgreiches Debüt für Chicago

Eishockey-Talent Lukas Reichel hat ein erfolgreiches Debüt in der NHL gefeiert. Der 19 Jahre alte Angreifer kam bei seinem ersten Spiel für die Chicago Blackhawks gleich auf 15:55 Minuten Eiszeit, sein Team gewann in der Overtime mit 3:2 gegen die Montreal Canadiens. Reichel blieb zwar ohne Scorerpunkt, gab aber immerhin drei Torschüsse ab. Nach zuvor sechs Niederlagen in Folge hat Chicago nun dreimal gewonnen und konnte sich auf Goalie Marc-Andre Fleury verlassen, der auf 27 Paraden kam.

Überhaupt nicht läuft es hingegen für Nationalspieler Moritz Seider und seine Detroit Red Wings. Beim 0:3 gegen die Winnipeg Jets kassierte das Team die vierte Pleite in Serie. "Es ist frustrierend, denn wir hatten eine Menge Chancen, aber wir haben sie nicht genutzt", sagte Detroit-Kapitän Dylan Larkin: "Wir machen Fortschritte, aber wir müssen einen Weg finden, diese in Ergebnisse umzuwandeln."

Die Blackhawks hatten Reichel im Draft 2020 an Position 17 ausgewählt. Im Sommer unterschrieb der ehemalige Berliner seinen NHL-Vertrag beim früheren Stanley-Cup-Sieger, kurz vor dem Saisonstart wurde er aber zunächst zu den Rockford IceHogs in die American Hockey League geschickt. Dort machte Reichel auf sich aufmerksam, avancierte mit 20 Torbeteiligungen in 20 Spielen zum Topscorer seiner Mannschaft.

(ele/kron/old/ako/dör/SID/dpa)