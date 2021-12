US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NBA, NFL und NHL verpasst haben

Daniel Theis beim Dunk. . Foto: AP/David J. Phillip

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Draisaitl stoppt Pleitenserie mit Oilers. Theis war kaum zu stoppen.

Football: Chiefs gewinnen spektakuläres Duell gegen die Chargers

Die Kansas City Chiefs haben ein umkämpftes NFL-Duell mit den Los Angeles Chargers gewonnen und im Rennen um die direkte Playoff-Qualifikation für eine Vorentscheidung gesorgt. Travis Kelce entschied die Partie mit seinem zweiten Touchdown in der Verlängerung und erzielte das 34:28 für die Gäste in einer spannenden Partie mit vielen Wendungen. „Was für ein Spiel. Das waren zwei Schwergewichte, die da aufeinander los gegangen sind“, sagte Chiefs-Trainer Andy Reid am Donnerstagabend (Ortszeit) und scherzte mit Blick auf sein enormes Übergewicht: „Wenn ich hüpfen könnte, wäre ich gehüpft.“

Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes hatte drei Touchdown-Pässe und warf über 410 Yards bei einer Interception. Den direkten Vergleich mit Chargers-Quarterback Justin Herbert entschied er damit für sich. Der zuletzt überragend spielende Herbert kam auf zwei Touchdown-Pässe, 236 Yards und ebenfalls eine Interception. Bei noch drei ausstehenden Partien haben die Chiefs an der Spitze der AFC West nun zwei Siege Vorsprung auf die Chargers.

Eishockey: Draisaitl stoppt Pleitenserie mit Oilers

Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben ihre NHL-Durststrecke beendet und die Columbus Blue Jackets klar 5:2 geschlagen. Deutschlands bester Eishockey-Spieler bereitete das 1:0 vor und half so, die Niederlagen-Serie von zuletzt sechs Partien zu beenden. „Du fühlst dich nie gut, wenn du sechs am Stück verlierst. Das ist kein Geheimnis. Aber wir wissen alle, was wir tun müssen, um wieder auf die Siegerstraße zu kommen“, hatte der Kölner schon vor der Partie gesagt.

Tim Stützle verlor mit den Ottawa Senators zuvor 1:2 gegen Titelverteidiger Tampa Bay Lightning. Moritz Seider und die Detroit Red Wings unterlagen den arg dezimierten Carolina Hurricanes 3:5. Die von Coronafällen betroffenen Gastgeber hatten nur 16 Spieler zur Verfügung. Auch Nico Sturm und die Minnesota Wild kassierten eine Niederlage. Nach Verlängerung gab es ein 2:3 gegen die Buffalo Sabres.

Die Montreal Canadiens gewannen ihr Heimspiel gegen die Philadelphia Flyers nach Verlängerung 3:2 vor leeren Rängen. Die Regionalregierung im kanadischen Quebec hatte angesichts steigender Coronazahlen darum gebeten, auf Zuschauer zu verzichten.

Basketball: Starke Leistung von Daniel Theis reicht Houston nicht

Auch ein starker Daniel Theis hat die 20. Niederlage seiner Houston Rockets in der laufenden NBA-Saison nicht verhindern können. Trotz der 22 Zähler des deutschen Basketball-Nationalspielers verloren die Texaner 103:116 gegen die New York Knicks. Center Theis avancierte zum Topscorer seines Teams und kam zudem auf zehn Rebounds. Mit nur neun Siegen liegen die Rockets momentan auf Platz 13 der Western Conference.

Richtig gut läuft es weiterhin für die Brooklyn Nets. Angeführt vom überragenden Kevin Durant feierten die Nets einen 114:105-Erfolg gegen die Philadelphia 76ers und stehen nach dem vierten Sieg in Serie weiterhin unangefochten an der Spitze des Ostens (21 Siege, 8 Niederlagen). Durant steuerte 34 Punkte, elf Rebounds und acht Assists bei. Den Nets fehlten aufgrund Coronas sieben Spieler - darunter auch Topstar James Harden.

Abgeschlagen ganz unten in der Tabelle der Eastern Conference stehen weiter die Detroit Pistons. Beim 113:122 bei den Indiana Pacers kassierten sie ihre 13. Niederlage nacheinander. Die Phoenix Suns landeten mit dem 118:98 gegen die Washington Wizards unterdessen Sieg Nummer 23, sie führen das Tableau im Westen zusammen mit den Golden State Warriors an.

Derweil wächst die Zahl der Coronafälle in der NBA weiter. Mit Russell Westbrook und Avery Bradley von den Los Angeles Lakers wurden die nächsten Spieler ins Coronaprotokoll aufgenommen. Beide werden nicht mit ihrem Team zum Auswärtsspiel nach Minnesota reisen. Da den Lakers nun sieben Spieler (fünf aufgrund von COVID-19) fehlen, stehen sie vor einer Verpflichtung von Altstar Isaiah Thomas per Ausnahmegenehmigung.

(kron/old/ako/dör/SID/dpa)