US-Sport kompakt : Draisaitl erzielt 50. Tor und 100. Scorerpunkt in NHL-Saison

Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers. Foto: dpa/Alex Gallardo

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Eishockey: Historischer Abend für Draisaitl

An einem historischen Abend hat Deutschlands Eishockey-Superstar Leon Draisaitl sein 50. Tor und seine 51. Vorlage in der laufenden Saison der nordamerikanischen Profiliga NHL erzielt. Beim 6:1 der Edmonton Oilers bei den Anaheim Ducks legte der gebürtige Kölner erst Brett Kulak das 5:1 auf, kurz darauf traf er zum Endstand.

Draisaitl übertraf damit zum dritten Mal die 100-Punkte-Marke. Darüber hinaus erreichte er zum zweiten Mal 50 Treffer, dies war im Trikot der Oilers bislang nur der Ikone Wayne Gretzky (8), Jari Kurri (4) und Glenn Anderson gelungen. In der aktuellen Scorerliste der NHL liegt Draisaitl, der 2018/19 genau 50 Treffer erzielt hatte, mit 101 Punkten knapp hinter Teamkollege Connor McDavid (105) auf Rang zwei.

"Ich bin stolz, ich bin sehr glücklich", sagte Draisaitl nach dem Spiel, betonte aber, seine persönlichen Erfolge wären ohne seine Mitspieler nicht möglich. "Das zeigt, wie großartig meine Teamkollegen sind, sie sind es, die mich in die richtigen Situationen bringen, die mir im richtigen Moment den Puck geben. Wir sind eine selbstlose Gruppe und es macht einfach Spaß, ein Teil davon zu sein."

Edmontons Coach Jay Woodcraft war seinerseits voll des Lobes über Draisaitl. "Was für eine Leistung! Es ist so etwas Besonderes, 50 Tore zu erreichen und die 100 Punkte zu übertreffen", sagte er. Für die Oilers war es der zehnte Sieg in den vergangenen 13 Spielen, der vierte in Serie und zugleich der erste auf fremden Eis seit dem ersten März. "Es sieht so aus, als ob wir uns in die richtige Richtung bewegen", sagte Draisaitl.

Im Duell zweier deutscher Nationalspieler siegte Tim Stützle mit den Ottawa Senators mit 5:2 gegen Moritz Seider und die Detroit Red Wings. Stützle steuerte die Vorlage zum zwischenzeitlichen 2:1-Führungstreffer für seine Mannschaft bei. Bei Detroit spielte Ex-Nationalgoalie Thomas Greiss. Mit dem gebürtigen Münchner Nico Daws im Tor unterlagen die New Jersey Devils 3:4 gegen die New York Islanders. Torhüter Philipp Grubauer kam beim 4:1 von Seattle Kraken gegen die Dallas Stars nicht zum Einsatz.

Basketball: Hartenstein sichert mit Clippers Platz acht

Mit einem starken Isaiah Hartenstein haben sich die Los Angeles Clippers eine gute Ausgangsposition für das Play-in-Tournament der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gesichert. Die Clippers gewannen 119:100 gegen die New Orleans Pelicans und werden damit die reguläre Saison auf dem achten Platz der Western Conference abschließen.

Damit reicht den Clippers im Mini-Turnier (12. bis 14. April) ein Sieg, um in die Play-offs einzuziehen. Im Play-in-Tournament spielt der Siebte eine Partie gegen den Achten, der Sieger steht in der ersten Play-off-Runde. Der Verlierer spielt gegen den Gewinner aus dem Duell des Neunten gegen den Zehnten um den letzten Play-off-Platz.

Nationalspieler Hartenstein verbuchte in seinem 64. Saisoneinsatz zwölf Punkte und neun Rebounds. In seinen ersten drei NBA-Spielzeiten war der 23-Jährige für drei Teams auf insgesamt nur 97 Einsätze gekommen.

Dagegen droht Superstar LeBron James zum zweiten Mal im vierten Jahr bei den Los Angeles Lakers die Play-offs zu verpassen. Ohne den zuletzt angeschlagenen und diesmal geschonten James verloren die Lakers bei den Denver Nuggets 119:128 und liegen bei noch vier ausstehenden Spielen zwei Siege hinter Rang zehn zurück.

James, der 2019/20 mit L.A. Meister geworden war, führt mit im Schnitt 30,3 Punkten zwar die Scorerliste der NBA an, muss aber zwei der vier abschließenden Spiele bestreiten, um auf die für den Gewinn der Scorerwertung nötigen 58 Einsätze zu kommen. Bei Denver überragte Nikola Jokic mit 38 Punkten und 18 Rebounds.

In Abwesenheit seines verletzten Bruders Franz überzeugte Moritz Wagner bei der 88:118-Niederlage von Orlando Magic gegen die New York Knicks als Topscorer seines Teams mit 18 Punkten und neun Rebounds. Nationalspieler Daniel Theis erzielte beim 144:102 der Boston Celtics gegen die Wasgington Wizards sechs Punkte.

Die angeschlagenen Dennis Schröder (beim 132:139 der Houston Rockets gegen Minnesota) und Maxi Kleber (beim 118:112 der Dallas Mavericks bei Meister Milwaukee) kamen nicht zum Einsatz

(RP/SID/dpa)