US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NFL, NBA und NHL verpasst haben

Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: LeBron James fliegt vom Platz und Grubauer beendet eine Negativserie.

NHL: Grubauer beendet Negativserie der Kraken

Eishockey-Nationalspieler Philipp Grubauer hat mit Seattle Kraken in der nordamerikanischen Profiliga NHL seine Negativserie beendet. Nach zuletzt sechs Niederlagen in Folge gewann das Team gegen die Washington Capitals um Superstar Alexander Owetschkin mit 5:2.

Grubauer, der vor der Saison von Titelanwärter Colorado nach Seattle gewechselt war, parierte 37 Schüsse, davon allein 22 im letzten Drittel. Seattle Kraken bleibt dennoch in der Pacific-Division Letzter.

Der deutsche Nationalspieler Nico Sturm verlor dagegen mit seinen Minnesota Wild gegen Meister Tampa Bay Lightning mit 4:5 nach Shootout. Die Wild hatten im Schlussdrittel einen 2:4-Rückstand egalisiert. Sturm stand 11:22 Minuten auf dem Eis, dem 26 Jahre Jahre alten Stürmer gelang aber kein Tor und kein Assist. Minnesota führt die Central-Division weiter an.

NFL: Chiefs holen sich den Sieg gegen Dallas

Die Kansas City Chiefs kommen in der NFL immer besser in Schwung und haben auch ihr Heimspiel gegen die zuletzt so starken Dallas Cowboys gewonnen. Das nie gefährdete 19:9 war der vierte Sieg in Serie, nur die New England Patriots waren mit fünf Siegen in den vergangenen Wochen noch erfolgreicher als der Super-Bowl-Champion von vor zwei Jahren.

Weil die Los Angeles Chargers in einer am Ende wilden Partie gegen die Pittsburgh Steelers 41:37 gewannen, änderte sich am Abstand zwischen den Chiefs auf Rang eins der AFC West und den Chargers auf Rang zwei nichts.

NBA: LeBron James trifft Gegner mit Faus im Gesicht

NBA-Superstar LeBron James ist beim Sieg der Los Angeles Lakers gegen die Detroit Pistons vom Platz geflogen und hat mit seiner Aktion einen riesigen Tumult ausgelöst. Die Faust des 36-Jährigen traf seinen Gegenspieler Isaiah Stewart beim Gerangel nach einem Freiwurf im Gesicht - Stewart blutete und wurde in den Sekunden danach immer wütender. Er musste mehrfach von vielen Betreuern zurückgehalten werden, die Situation wirkte sehr hitzig. Auch Stewart flog deswegen vom Feld. Nach Angaben von US-Medien war es erst der zweite Platzverweis für James in dessen Karriere.

Die Lakers gewannen die Partie am Sonntagabend (Ortszeit) schließlich 121:116 und stehen damit zumindest wieder bei einer ausgeglichen Bilanz von neun Siegen und neun Niederlagen. Nach einem Viertel der Saison hinkt der Rekordmeister den eigenen Ansprüchen aber weiter hinterher und steht derzeit nicht auf einem Platz mit direkter Qualifikation für die Playoffs.

An der Spitze der Western Conference stehen weiter die Golden State Warriors, die ihr Heimspiel gegen die Toronto Raptors 119:104 gewannen. Mit dem zwölften Sieg in Serie sind die Phoenix Suns der schärfste Verfolger - der Vorjahresfinalist um die Meisterschaft gewann gegen die Denver Nuggets 126:97. In der Eastern Conference kommen die Chicago Bulls nach dem 109:103 gegen die New York Knicks nun wie die Brooklyn Nets auf zwölf Siege und fünf Niederlagen

Die Dallas Mavericks haben bei der Rückkehr von Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber in der nordamerikanischen Profiliga NBA verloren. Bei den LA Clippers unterlagen die Mavs, die weiter ohne ihren Superstar Luka Doncic auskommen müssen, mit 91:97. Für Dallas war es bereits die dritte Niederlage in Folge.

Kleber kam bei seinem Comeback in knapp 20 Minuten Spielzeit auf fünf Punkte und vier Rebounds. Der 29-Jährige hatte seit Anfang November wegen einer Rückenverletzung gefehlt.

