US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NHL, NFL und NBA verpasst haben

Moritz Wagner (r) von den Orlando Magic im Spiel gegen die Chicago Bulls. Foto: AP/Phelan M. Ebenhack

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: ein Langer Basketball-Abend in Los Angeles und eine Klatsche für die Wagner-Brüder.

Eishockey: Sturm feiert 7:1-Kantersieg mit Minnesota

Die Minnesota Wild um den deutschen Eishockey-Spieler Nico Sturm haben in der NHL ihren bis dato höchsten Saisonsieg eingefahren. Mit 7:1 (2:0, 3:0, 2:1) ließ das Team aus Saint Paul den Winnipeg Jets keine Chance.

Bereits nach 52 Sekunden ging Minnesota in Führung, für den Assist sorgte Sturm. Der gebürtige Augsburger markierte damit seine vierte Torvorlage der Spielzeit. Nach zwei Dritteln war die Partie beim Stand von 5:0 für die Wild bereits entschieden.

Der zweite deutsche Eishockey-Spieler am Freitagabend (Ortszeit) im Einsatz musste eine deutliche Niederlage einstecken: Tim Stützle verlor mit den Ottawa Senators mit 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) bei den Anaheim Ducks. Das Team aus Kanada ist damit seit vier Partien ohne Sieg, zwischenzeitlich mussten drei Spiele der Senators wegen eines Corona-Ausbruchs im Team verschoben werden.

Alex Ovechkin hat die Washington Capitols zu einem 4:3 (0:1, 3:1, 1:1)-Erfolg über die Florida Panthers geführt. Der russische Nationalspieler trumpfte per Hattrick auf. Nach zwei Toren innerhalb von 56 Sekunden im zweiten Drittel war Ovechkin im dritten Spielabschnitt mit dem 4:2 zur Stelle. Ovechkin ist hinter Leon Draisaitl der aktuell zweitbeste Torschütze der NHL.

Basketball: Lakers verlieren nach dreifacher Verlängerung

Die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James und die Sacramento Kings haben sich am Freitagabend (Ortszeit) in der NBA ein Duell mit drei Verlängerungen geliefert. Am Ende behielten die Kings mit 141:137 (43:43) die Oberhand.

Im vierten Viertel und in der ersten Verlängerung hatten die Kings für die letzten Punkte gesorgt, um eine Niederlage abzuwenden. In der zweiten Verlängerung gelang LeBron James der 124:124-Ausgleich. In der dritten Extrazeit setzten sich die Kings dank eines 11:2-Laufs entscheidend ab. De'Aaron Fox war mit 34 Punkten und acht Assists bester Spieler Sacramentos, bei den Lakers kam James auf 30 Zähler und elf Assists.

James war vor dem Spiel von der NBA mit einer Geldstrafe von 15 000 Dollar belegt worden. Der Superstar hatte in der vorherigen Partie gegen die Indiana Pacers eine „obszöne Geste getätigt“, so die Liga.

Die Boston Celtics um den deutschen Nationalspieler Dennis Schröder haben sich gegen die San Antonio Spurs nicht für ihre furiose Aufholjagd belohnt. Einen 24-Punkte-Rückstand nach 16 Minuten holten die Celtics auf, mussten sich letztlich aber mit 88:96 (37:52) geschlagen geben.

Im vierten Viertel schienen die Gäste aus Boston die Partie zu ihren Gunsten zu drehen, Schröder sorgte per Dreier bei fünfeinhalb Minuten zu spielen für die höchste Führung der Celtics (84:77). Diesen Sieben-Punkte-Vorsprung behaupteten Schröder und Co. auch bis drei Minuten vor Schluss, dann brachen die Celtics ein und kassierten einen 0:15-Lauf. Schröder rutschte in die Startformation und beendete die Partie mit acht Punkten, fünf Rebounds und vier Assists.

Franz und Moritz Wagner mussten mit den Orlando Magic ihre bislang höchste Pleite der Saison einstecken: Das Team aus Florida hatte gegen die Chicago Bulls mit 88:123 (46:55) keine Chance. Franz Wagner kam auf 15 Punkte, Moritz Wagner erzielte neun Zähler. Isaiah Hartenstein feierte mit den Los Angeles Clippers einen 107:96 (64:40)-Heimerfolg gegen die Detroit Pistons, Hartenstein streute zehn Punkte ein.

Football: Packers-Coach lobt deutschen Receiver St. Brown

Der deutsche NFL-Profi Equanimeous St. Brown ist von seinem Trainer bei den Green Bay Packers für seine Leistungen in dieser Saison gelobt worden. „EQ hat einen großartigen Job gemacht. Er hat die Rolle angenommen, nicht nur als physisch starker Passempfänger, der starke Szenen hat - in der vergangenen Woche hatte er offensichtlich ein paar explosive Situationen - aber auch als Mitglied der Special Teams“, sagte Matt La Fleur der Deutschen Presse-Agentur vor dem anstehenden Heimspiel der Packers gegen die Los Angeles Rams am Sonntag. Die Special Teams kommen beispielsweise zum Einsatz, wenn der Gegner den Football weg kickt.

St. Brown, der einen deutschen und einen US-Pass hat, war zu Beginn der Saison aus dem Kader der Packers gestrichen worden. „Das war ein harter Tag“, sagte St. Brown über die Entscheidung. Das Team holte ihn allerdings relativ schnell wieder zurück, in neun der elf Saisonspiele kam er inzwischen zum Einsatz. Zuletzt beim 31:34 gegen die Minnesota Wild hatte er gute Szenen und fing zwei Pässe von Quarterback Aaron Rodgers für insgesamt 43 Yards.

St. Brown berichtete, Rodgers habe sich nach der zwischenzeitlichen Trennung von den Packers bei ihm gemeldet und ihm Mut zugesprochen. „Er hat mir gesagt, dass er mir den Rücken stärkt und will, dass ich beim Team bleibe“, erzählte St. Brown.

(SID/dpa)