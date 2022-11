US-Sport kompakt : Lakers gewinnen bei Schröder-Comeback in NBA

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder (l.) beim Spiel der Los Angeles Lakers gegen die Detroit Pistons. Foto: dpa/Maximilian Haupt

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Basketball: Schröder feiert Sieg mit den LA Lakers

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat bei seinem Comeback für die Los Angeles Lakers einen Sieg gefeiert. Der DBB-Kapitän kehrte beim 128:121 gegen die Detroit Pistons am Freitag (Ortszeit) erstmals seit seiner Rückkehr zum Rekordmeister in einem NBA-Spiel auf das Feld zurück, blieb in 16:17 Minuten aber weitgehend unauffällig: Schröder traf nur einen seiner fünf Versuche für zwei Punkte und verzeichnete zudem zwei Assists.

Foto: dpa/- 11 Bilder Das sind die Deutschen in der NFL

Wegen einer Daumen-OP hatte Schröder den Saisonstart der US-Profiliga im Oktober verpasst und war wochenlang ausgefallen. Er fühle sich gut und sei „bereit, eine starke Saison zu spielen“ - auch als „Leader für das Team“, hatte Schröder zuletzt in einem Spox-Interview gesagt.

Die Lakers feierten im 14. Saisonspiel erst den vierten Sieg. Der 17-malige NBA-Champion des neuen Cheftrainers Darvin Ham war ohne den verletzten Superstar LeBron James gegen die ebenfalls schlecht gestarteten Pistons angetreten. Zum besten Lakers-Werfer avancierte Anthony Davis mit 38 Punkten.

Nationalspieler Franz Wagner zeigt weiterhin sehr konstante Leistungen bei Orlando Magic. Das Team aus Florida setzte sich mit 108:107 bei den Chicago Bulls durch, der 21 Jahre alte Forward steuerte 20 Punkte, drei Rebounds und acht Assists zum Erfolg von Magic bei. DeMar DeRozan war mit 41 Punkten aufseiten der Bulls der erfolgreichste Schütze.

28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten

Der slowenische Ausnahmespieler Luka Doncic erzielte 33 Punkte beim 127:99 der Dallas Mavericks gegen die Denver Nuggets. Der verletzte Maximilian Kleber kam bei den Gastgebern nicht zum Einsatz.

Nationalspieler Isaiah Hartenstein verlor mit seinen New York Knicks 101:111 bei den Golden State Warriors. Der Deutsche stand von Beginn auf dem Parkett und kam auf acht Punkte sowie fünf Rebounds. Auf der Gegenseite trumpfte einmal mehr Steph Curry auf, der mit 24 Punkten, sechs Rebounds und zehn Assists überzeugte.

Football: Washington Commanders bestrafen Spieler nach Alkoholkonsum

Das Football-Team der Washington Commanders hat eine Handvoll seiner Spieler sanktioniert, nachdem diese im Teamflugzeug Alkohol getrunken haben sollen. Das berichtet der US-Sender ESPN. Unter anderem ist auch Commanders-Quarterback Taylor Heinicke auf Videos mit einer Bierdose in der Hand zu sehen. Die Commanders hatten sich auf der Rückreise nach ihrem 32:21-Erfolg bei den Philadelphia Eagles befunden.

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Die NFL hatte in einer Mitteilung am Freitag (Ortszeit) jedes Team darauf hingewiesen, dass nach den Regularien der Liga ein solcher Alkoholkonsum verboten sei und disziplinarisch bestraft werde. Die NFL werde im Fall der Commanders aber keine Strafe aussprechen. „Die Liga hat die Angelegenheit in dieser Woche überprüft und stellt sich mit der Strafe, die der Club ausgesprochen hat, zufrieden„, erklärte ein NFL-Sprecher. In welcher Form Washington seine Spieler sanktioniert hat, ist nicht bekannt.

Die Commanders hatten den Eagles deren erste Saisonniederlage zufügt, bis dahin war Philadelphia das einzig noch ungeschlagene Team der nordamerikanischen Football-Liga gewesen. Mit einer Bilanz von fünf Siegen und fünf Niederlagen belegen die Commanders den letzten Platz der NFC East, haben aber im Wildcard-Rennen noch Chancen auf eine Play-off-Teilnahme.

(RP/SID/dpa)