US-Sport kompakt : Kleber und Mavs gleichen gegen Phoenix aus

Die Mavericks-Fans jubeln nach einem erfolgreichen Wurf von Dorian Finney-Smith. Foto: AP/Tony Gutierrez

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Eishockey: Oilers und Draisaitl verlieren viertes Spiel in Los Angeles klar

Eishockey-Superstar Leon Draisaitl muss mit den Edmonton Oilers in den Play-offs der nordamerikanischen Profiliga NHL wieder zittern. Die Kanadier verloren das ruppige Spiel vier bei den Los Angeles Kings überraschend klar mit 0:4 und mussten in der Best-of-seven-Serie den 2:2-Ausgleich hinnehmen. Spiel fünf steigt in der Nacht zu Mittwoch in Edmonton.

Draisaitl hatte mit 21:38 Minuten neben Connor McDavid (21:45) die meiste Eiszeit bei den Oilers. Für LA, bei denen der ehemalige Bundestrainer Marco Sturm als Assistenzcoach hinter der Bande steht, waren Trevor Moore, Troy Stecher und Carl Grundström per Doppelpack erfolgreich.

Auch die Tampa Bay Lightning glichen gegen die Toronto Maple Leafs zum 2:2 aus. Center Ross Colton traf beim 7:3-Erfolg doppelt.

Basketball: Kleber und Mavs gleichen gegen Phoenix aus

2:2 nach 0:2: Nationalspieler Maxi Kleber hat mit den Dallas Mavericks im vierten Viertelfinalspiel der NBA-Play-offs gegen die favorisierten Phoenix Suns den Ausgleich geschafft. Die Texaner gewannen die umkämpfte Partie vor eigenem Publikum 111:101 und legten damit zwei Tage nach ihrem ersten Sieg nach.

Auch die Philadelphia 76ers meldeten sich gegen den Favoriten zurück: Das Team aus Pennsylvania gewann gegen Miami Heat ebenfalls sein zweites Heimspiel 116:108, auch hier steht es in der Serie nun 2:2.

Vier Siege sind für den Einzug in die Conference Finals erforderlich, das fünfte Spiel steht jeweils in der Nacht zum Mittwoch an. Das Heimrecht wechselt dann wieder.

Für Dallas steuerte Kleber in rund 34 Einsatzminuten elf Punkte und sieben Rebounds bei. Der Slowene Luka Doncic war mit 26 Zählern bester Werfer bei Dallas, die vor allem von der Dreierlinie überzeugten: Die 14 erfolgreichen Würfe aus der Distanz in der ersten Hälfte stellten einen Franchise-Rekord ein. „Das Team war großartig“, sagte Superstar Doncic, „wenn wir hart spielen, sind wir gefährlich.“

Auf Seiten der Suns, die das beste Team der Hauptrunde gestellt hatten, stach erneut Superstar Devin Booker (35) heraus. Dallas profitierte über weite Strecken von seinem starken ersten Viertel (37:25). Angeführt von Booker kämpfte sich Phoenix zwischenzeitlich zurück, kam aber nicht mehr nah genug heran.

Baseball: Kepler sorgt für Minnesota-Sieg gegen Oakland

Die Minnesota Twins haben dank des deutschen MLB-Profis Max Kepler den dritten Sieg in Serie gefeiert. Gegen die Oakland Athletics siegten sie mit 4:3. Nach seinem schwachen Auftritt am Samstag konnte Kepler diesmal gleich zwei Treffer landen. Mit seinem ersten Hit bereitete er im dritten Inning das Comeback vor. Er selbst erlief kurz Zeit später einen von drei Punkten, die für den Erfolg sorgten. Durch den Sieg bleiben die Twins auf Platz vier in ihrer Conference.

(RP/SID/dpa)