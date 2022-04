US-Sport kompakt : Kleber und Mavericks erreichen nächste Playoff-Runde

Maxi Kleber (r) setzte sich mit den Dallas Mavericks gegen Utah Jazz in der Serie „best of seven“ mit 4:2 durch. . Foto: AP/Rick Bowmer

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Football: Kleber und Mavericks erreichen nächste Playoff-Runde

Die Dallas Mavericks haben erstmals seit der Meisterschaft mit Dirk Nowitzki 2011 wieder die zweite Runde der NBA-Playoffs erreicht. Das Team um Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber und Star Luka Doncic gewann bei den Utah Jazz am Donnerstagabend (Ortszeit) 98:96 und holte damit den notwendigen vierten Sieg im sechsten Spiel. „Es ist großartig. Ich habe das wirklich gebraucht. Die letzten Jahre haben wir viel gelernt“, sagte Doncic dem TV-Sender TNT. Der Slowene kam auf 24 Punkte, neun Rebounds und acht Vorlagen.

Foto: AP/Kathy Willens Infos Die dramatischsten Super Bowls der Geschichte

„Ich bin einfach sehr glücklich, dass wir es geschafft haben“, sagte der 23-Jährige, der noch nie eine Playoff-Serie in der NBA gewonnen hatte. „Wir haben heute nicht gut gespielt. Unsere Energie war nicht so gut“, analysierte er. „Aber ein Sieg ist ein Sieg.“ Kleber war nicht so treffsicher wie zuletzt, verwandelte nur drei seiner sieben Versuche und kam auf sieben Punkte und sechs Rebounds.

Im Halbfinale treffen die Mavericks nun auf das beste Team der Hauptrunde, die Phoenix Suns. Der Titelfavorit hatte sich 115:109 gegen die New Orleans Pelicans durchgesetzt und mit dem 4:2 nach Siegen den Einzug ins Halbfinale der Western Conference geschafft.

Die Suns hatten lange Schwierigkeiten und zwischenzeitlich noch im dritten Viertel zwölf Punkte Rückstand. Chris Paul ergriff dann zunehmend die Initiative und traf alle 14 Würfe aus dem Spiel. Das war keinem Spieler in der Geschichte der NBA-Playoffs zuvor gelungen. Er beendete den Abend mit 33 Punkten gegen das Team, das ihn einst gedraftet und bei dem er die ersten Jahre in der NBA gespielt hatte.

28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten

Die Philadelphia 76ers komplettierten zuvor die Halbfinal-Duelle in der Eastern Conference. Das 132:97 gegen die Toronto Raptors brachte im sechsten Sieg den vierten Sieg und machte die Serie gegen die Miami Heat perfekt. Gegen das beste Team der Hauptrunde aus dem Osten starten die 76ers mit zwei Auswärtsspielen. Im anderen Halbfinale stehen sich Titelverteidiger Milwaukee Bucks und die Boston Celtics um den deutschen Nationalspieler Daniel Theis gegenüber. Der Heimvorteil liegt in dieser Serie beim NBA-Rekordmeister aus Boston.

Die Sieger der Conference-Finals der Western und Eastern Conference spielen die Meisterschaft in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga aus. Die Finals beginnen im Juni.

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Football: Steelers draften Pickett als Roethlisberger-Nachfolger

Die Pittsburgh Steelers haben sich im NFL-Draft mit ihrer ersten Auswahl für einen Quarterback entschieden und damit einen möglichen Nachfolger für Ben Roethlisberger. Der 40-Jährige, der mit den Steelers zwei Mal den Super Bowl gewonnen hatte, war nach der vergangenen Saison nach 18 Jahren in der National Football League zurückgetreten. Die Steelers entschieden sich am Donnerstagabend (Ortszeit) beim Draft in Las Vegas für Kenny Pickett, der zuletzt am College schon in Pittsburgh gespielt hatte.

Foto: AFP/VALERIE MACON Infos Alle Super-Bowl-Sieger seit 1967

Beim Draft haben die Teams der Reihe nach das Recht, einen Nachwuchsspieler auszuwählen. Die schlechtesten Teams dürfen als Erstes auswählen, um für eine möglichst ausgeglichene Liga zu sorgen. Die 32 Mannschaften können untereinander tauschen. Durch einen solchen Deal spielt Passempfänger A.J. Brown von den den Tennessee Titans zukünftig für die Philadelphia Eagles.

Chancen darauf, von einem Team gedraftet zu werden, hat auch der 23 Jahre alte Reutlinger Marcel Dabo. Der Verteidiger hatte bei Sichtungstagen in den vergangenen Wochen überzeugt. Realistisch ist, dass er in den Runden vier bis sechs in der Nacht zum Sonntag (MESZ) ausgewählt wird. Kommt es nicht dazu, hat er über das Förderprogramm für internationale Talente einen weiteren Weg in die beste Football-Liga der Welt. Vergangene Saison spielte Dabo für die Stuttgart Surge in der damals neu gegründeten European League of Football (ELF).

Die ersten fünf Spieler, die beim Draft ausgewählt wurden, waren allesamt Verteidiger. Die Jacksonville Jaguars nutzten ihren ersten sogenannten Pick für Travon Walker, der zukünftig die Quarterbacks des Gegners attackieren soll. Auch die Detroit Lions mit dem Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown im Kader entschieden sich an zweiter Stelle für einen Defensive End, Aidan Hutchison. Der erste ausgewählte Passempfänger war Drake London an achter Stelle durch die Atlanta Falcons. Der erste ausgewählte Quarterback war Pickett.

Eishockey: Draisaitl sammelt weiter Selbstvertrauen für die Play-offs - Stützle und Sturm verlieren

Eishockey-Superstar Leon Draisaitl und seine Edmonton Oilers haben sich in der NHL noch zu einem 5:4 nach Verlängerung gegen die San Jose Sharks gekämpft - nachdem die Kanadier drei Mal in Rückstand geraten waren. Zach Hyman erzielte nach 1:37 Minuten der Overtime den Siegtreffer, Draisaitl steuerte einen Assist bei.

Edmonton hat damit sechs der letzten sieben Spiele gewonnen und kann zuversichtlich in die erste Runde der Play-offs gegen die Los Angeles Kings gehen.

Keine Chance hatte Toptalent Tim Stützle mit den Ottawa Senators gegen die Florida Panthers, die sich durch das 4:0 die Presidents' Trophy sicherten - für die beste Bilanz in der regulären Saison. Auf diese Auszeichnung schielten auch die Colorado Avalanche, doch das Team von Nico Sturm unterlag zu Hause gegen die Nashville Predators mit 4:5 nach Penaltyschießen. Trotz fünf Niederlagen aus den letzten sechs Spielen sind die Avalanche das beste Team der Western Conference.

(RP/SID/dpa)