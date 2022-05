US-Sport kompakt : Kleber und die Dallas Mavericks vor dem Aus

Dallas‘ Maxi Kleber (re.) im Duell mit Bismack Biyombo von den Phoenix Suns. Foto: AFP/Christian Petersen

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Basketball: Dallas Mavericks kassieren hohe Niederlage – Play-off-Aus droht

Die Dallas Mavericks um Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber haben eine deutliche Niederlage in den NBA-Play-offs kassiert und stehen vor dem Aus. Bei den Phoenix Suns verloren die Texaner am Dienstag (Ortszeit) mit 80:110 (46:49) und liegen in der Serie mit 2:3-Siegen zurück. Bei einer weiteren Niederlage wäre die K.o.-Runde für die Mavs beendet.

Foto: AP/Kathy Willens Infos Die dramatischsten Super Bowls der Geschichte

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte warf das Team um den slowenischen Top-Star Luka Doncic das Spiel im dritten Viertel weg. Den Mavs gelangen lediglich 14 Punkte, während die Suns 33 Zähler sammelten. Diesen Rückstand konnte Dallas nicht mehr aufholen. Kleber erzielte dabei nur vier Punkte, Doncic war mit 28 Zählern mal wieder bester Mavs-Spieler.

Ein deutliche Niederlage gab es auch für die Philadelphia 76ers. Bei den Miami Heat verloren sie mit 85:120 (44:56) und liegen in der Serie ebenfalls mit 2:3 zurück. Miami hielt von Beginn an das Tempo hoch und hatte in Jimmy Butler mit 23 Punkten seinen besten Werfer. Somit können die Heat wie auch Phoenix den Einzug ins Conference Finale mit einem weiteren Erfolg perfekt machen.

American Football: NFL-Star Brady wird TV-Experte – nach dem Karriereende

28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten

Footballstar Tom Brady (44) hat schon jetzt die Weichen für seine Karriere nach der Karriere gestellt. Der Star-Quarterback der Tampa Bay Buccaneers wird die Spiele der US-Profiliga NFL beim TV-Sender Fox als Experte analysieren, wenn er nicht mehr aktiv ist. Das gab das Medienunternehmen bekannt. Es handele sich um eine „langfristige Vereinbarung“.

Brady war nach der abgelaufenen Saison und sieben Super-Bowl-Triumphen zurückgetreten, hatte aber nur sechs Wochen später die Rolle rückwärts vollführt. Der erfolgreichste Spieler der NFL-Geschichte hängt mindestens noch ein Jahr bei den Bucs dran. Im Fox-Vertrag steht nicht, wann Brady mit seiner neuen Aufgabe beginnen wird bzw. muss.

Damit scheffelt Brady auch nach dem Ende seiner sportlichen Laufbahn reichlich Geld. Nach Informationen der New York Post soll der GOAT („Greatest Of All Time“) in zehn Jahren 375 Millionen Dollar verdienen.

Eishockey: Draisaitl und Oilers verlieren in NHL-Play-offs nach Verlängerung

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Trotz einer starken Leistung von Eishockey-Star Leon Draisaitl droht den Edmonton Oilers ein frühes Aus in den NHL-Play-offs. Im fünften Erstrunden-Spiel gegen die Los Angeles Kings verloren sie am Dienstag (Ortszeit) mit 4:5 nach Verlängerung und liegen damit in der Serie 2:3 zurück. Somit könnten die Kings am Donnerstag in heimischer Halle den Einzug in die nächste Runde perfekt machen.

Die Oilers taten sich zunächst schwer und lagen nach zwei Dritteln 1:3 zurück. Dann begann jedoch die Zeit vom deutschen NHL-Profi Draisaitl. Erst bereitete der 26-Jährige das 2:3 durch Connor McDavid vor, ehe er dann in Unterzahl das 3:4 im Alleingang erzielte und wenig später für den Ausgleich sorgte. In der Verlängerung beendete Kings-Spieler Adrian Kempe dann aber nach 72 Sekunden die Sieghoffnungen der Oilers.

(RP/SID/dpa)